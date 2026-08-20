על דבר אחד אין ויכוח: אלפי ישראלים שביקשו לצאת היום (חמישי) את הארץ דרך נתב"ג מצאו את עצמם במשך שעות בתורי ענק, בכאוס מוחלט - ובחלק מהזמן מול עמדות צ'ק-אין ריקות. חלק מהטיסות בוטלו, כך שרבים מאלו שנדחסו באולמות הנוסעים בשדה התעופה - גם נאלצו לחזור לבתיהם. בנוגע ללקיחת האחריות למצב - הרי שקרב גרסאות מתנהל בין כמה גורמים.

המראות הקשים מנתב"ג ( צילום: מאיר תורג'מן )





הנהלת רשות שדות התעופה, שאחראית על ההפעלה של נתב"ג, פרסמה לאורך היום כמה הודעות ש בהן האשימה את ועד העובדים של הרשות ב"שיבושים בעבודה". לקראת השעה 13:00 פרסמה הנהלת הרשות הודעה שבה נאמר: "רשות שדות התעופה מתמודדת בשעה זו עם שיבושים בעבודה, בהנחיית ועד העובדים, אשר משפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לציבור הנוסעים. הנהלת הרשות פונה לעובדים בדרישה להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסדירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה". עוד נאמר בהודעה ש"הרשות רואה בחומרה כל פעולה מכוונת שעלולה לפגוע בציבור הנוסעים ובפעילותו התקינה של נתב״ג, במיוחד בתקופה של עומסי קיץ והיקפי פעילות גבוהים".

בהמשך פרסמה הנהלת הרשות הודעה נוספת שבה נאמר: "בעקבות הנחיית ועד העובדים על שיבושים בנתב"ג, החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב״ג, עד לעצירה מלאה של נחיתות. המראות יצאו בהדרגה עפ"י לוח טיסות מעודכן". לקראת השעה 15:00 חודשה הפעילות בשדה בהדרגה, אך הכאוס נמשך ואלפי נוסעים המשיכו לסבול.

גלריה העומס בנתב"ג היום ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

עומס בנתב"ג ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

מנגד, יו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן נשמע היום כמי שמכחיש שהייתה שביתה מתוכננת - והתעקש שיש מחסור כבד בכוח אדם , ושאזהרותיו זכו להתעלמות. "לא יכולים להגיד שביתה ולקחת סיפורים, כי כל אחד רוצה כיסוי תחת. ביוני הוצאתי מכתב שחסר כוח אדם, ואז אמרו 'לא חסר, יש אמריקנים, יש יוון' - סיפורי פוגי. סבל לא יכול לעבוד 13 שעות ביממה בחום הזה, מה אתם רוצים? שאנשים יתמוטטו?".

לדבריו, "כל אחד אומר שלא חסר כוח אדם. בואו, אעשה לכם סיור ותגידו לי אם סבל נורמלי שיתחיל ב-3:00 בבוקר ויגמור ב-15:00 בצהריים. אנחנו לא הפסקנו את העבודה, משמרת בוקר התחילה ב-3:00 וסיימה ב-12:00. ב-13:00 משמרת צהריים חזרה לעבוד רגיל. כל הסבלים עובדים, הם סיימו תשע שעות והלכו הביתה, מגיע להם".

נציין שיום עבודה רגיל של עובד נמשך שמונה שעות, אך הוא הוארך על פי טענה של גורמים בוועד ל-12 שעות בשל מחסור בעובדים. בוועד אמרו שחלק מהעובדים התעייפו ולא היו מסוגלים לעמוד בעומס העבודה. על פי גורמים בוועד היום החליט עידן שאין יותר משמרות של 12 שעות וכי על העובדים לעבוד שמונה שעות בלבד בכל משמרת.

ניסה לפגוע פוליטית ברגב? השרה ופנחס עידן במהלך ביקורה בשדה התעופה אתמול ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של רשות שדות התעופה )

על השתלשלות האירועים העיד אחד העובדים בנתב"ג, שאמר ל-ynet בעיצומו של המשבר בצהריים כי הכאוס החל כאשר "הוועד החליט שאין שעות נוספות יותר", והוא תיאר זאת כ"כדור שלג" שצפוי להביא לעיכובים ממושכים גם בהמשך. הוא הוסיף: "אני לא יודע אם זו שביתה. פשוט הכול עומד כי נוצר צוואר בקבוק חולני למעלה בצ'ק אין כי לא מקבלים מזוודות. במחלקה שלי שמעתי ש-10 עובדים לא הגיעו. אני אישית לא קיבלתי הנחיה לא לעבוד, אבל הכל עומד, לא מקבלים מזוודות כי המערכות עמוסות עד תום. דיברתי עם עובדים ותיקים שאומרים שהם לא ראו משהו כזה בעבר".

גם בהסתדרות טענו שלא היו שותפים לכל החלטה על שביתה בשדה. מטעם ההסתדרות פורסמה הודעה שבה נאמר: "יו"ר ההסתדרות מעודכן ומעורב מזה תקופה במצוקת כוח האדם בנתב"ג ובהשלכותיה על עבודת הנמל בימי השיא. עם זאת, בניגוד לפרסומים, יו"ר ההסתדרות לא היה שותף לשום יוזמה להשבתת העבודה בנתב"ג, ולא יצאה הנחיה ברוח זו מההסתדרות או מאיגוד עובדי התחבורה. לאחר שנודע לו היום על האירוע, שוחח יו"ר ההסתדרות עם יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, וקיבל ממנו עדכון על המתרחש בשטח. בשיחה הנחה אותו יו"ר ההסתדרות לעשות כל שניתן כדי לפתור את המשבר שנוצר ולסייע לציבור הנוסעים. יו"ר ההסתדרות נותן אמון מלא בוועד העובדים ובעומד בראשו, שיפעלו באחריות ובדרך הטובה ביותר למען העובדים וציבור הנוסעים".

יו"ר רשות שדות התעופה, יפתח רון טל על המצב בנתב"ג ( צילום: מאיר תורג'מן )

העומס בנתב"ג, יש להדגיש, ממש לא החל היום - וכבר מסוף השבוע שעבר דווח על שיבושים כבדים בפעילות בשדה . רק אתמול פרסמנו כאן ידיעה על טענות העובדים שהאחריות למשבר היא מודל ההעסקה של רשות שדות התעופה - שמוביל לתחלופה גבוהה של עובדים, ולכך שלא תמיד מגויסים מספיק מהם בזמן. "יש מלא עבודה ואין כוח אדם. כל חורף נפרדים מעובדים ותיקים שמתקרבים לקביעות, ואז חסרים בקיץ עובדים", אמר אחד העובדים בדיווח אז. ברשות שדות התעופה הכחישו שזו הסיבה למשבר בתגובה שהעבירו אתמול, וטענו: "העומסים בתקופה האחרונה נובעים, בין היתר, ממגבלות במרחב האווירי האירופי, ובפרט באזור יוון וקפריסין, וכן מפעילות ומנוכחות של מטוסי תדלוק. אין לכך כל קשר למודל העסקת העובדים ברשות. מה שקובע הוא מספר העובדים ולא שיטת ההעסקה שלהם".

( צילום: Jack GUEZ / AFP )

אבל היום, אחרי השביתה שלטענת הרשות העובדים פתחו בה, היא כבר נשמעה אחרת - והודתה בפועל שיש מחסור בעובדים שגורם למצוקה גדולה. "סוכם כי ייעשה מאמץ משמעותי להגדיל את היקף כוח האדם ולתת מענה לצרכים התפעוליים", נמסר בהודעה על השיחות המתקיימות כעת עם ועד העובדים.

מי שעוד התייחס למחסור בעובדים הוא יו"ר רשות שדות התעופה יפתח רון טל, שאמר: "יש טענות של ארגון העובדים, ואני מכבד את הטענות. הם עובדים נורא קשה, זה אנשים שהם סבלים, הם לוקחים מזוודות לתוך המטוס, הם מוציאים מהמטוס, ועל המסוע - זו עבודה קשה שנמשכת הרבה מאוד שעות. וברור שאנחנו עושים ככל יכולתנו לחזק את כוח האדם, כי הרבה מאוד אנשים כתוצאה מכך גם נושרים מהעבודה ולא מחזיקים הרבה זמן מעמד. זה לא שזה משהו חריג שקרה בשבוע-שבועיים האחרונים, בשום פנים ואופן לא. אז נכון, צריך לטפל בזה, ואני חושב שאנחנו יודעים איך לטפל בזה, וזה מה שנעשה. זו חד וחלק ההנחיה שלי להנהלה".

על המצב בשדה לאחר יום של כאוס אמר רון טל: "אני אחרי סיור באולמות של הצ'ק-אין. ולשמחתי, השדה חוזר לעבודה בתפוקה מלאה ואפילו מעבר לזה. אנחנו מגבירים את כמות הטיסות היוצאות, כאילו מכפילים אותן ממש בשעות הקרובות. הכל כדי לצמצם פערים. ואני מאוד מקווה שבאמת עד מחר בבוקר, נגיע למצב שהשדה חוזר לתפקוד רגיל". גם לדברי מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, הצפי הוא לחזור ללוח הטיסות הרגיל עד מחר בבוקר.

הזווית הפוליטית

בהיבט הפוליטי, נזכיר שרק אתמול סיירו בנתב"ג ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב שאף תועדה עם יו"ר ועד עובדי הרשות ואיש הליכוד פנחס עידן. לאחר הביקור יצאו רגב ובכירי משרדה לביקור במרוקו.

בלשכת נתניהו ובלשכת השרה רגב רתחו על הדיווחים שהגיעו מנתב״ג אלא שבליכוד ובסביבתו של נתניהו גם ניסו לפרש את הצעד הדרמטי ולערוך בדיקה יסודית האם המהומה קשורה לפוליטיקה מאחורי הקלעים.

לא מעט חיצים כוונו לעברו של יו״ר ועד העובדים פנחס עידן, שהוא בעצמו איש ליכוד. בליכוד יש הטוענים כי מחוללי הכאוס בנתב״ג עשו זאת באופן מכוון כדי לפגוע בנתניהו וברגב וכי אפילו הטיימינג איננו מקרי. ״לא הוכרז סכסוך עבודה״, אומר בכיר בליכוד. הוא הוסיף: ״לא היו איומים, צעדים מקדימים שבישרו קודם על שביתה דרמטית כל כך. הצעד הקיצוני שננקט אופייני אחרי שהכריזו סכסוך או אם הונחתה מכה קשה של קיצוץ או רפורמה בלתי ניתנת לעיכול. כל זה לא קרה במקרה הזה. אז מה בכל זאת קרה? ניסיון ברור לפגוע ברגב ובעקיפין גם בנתניהו״.

לדברי גורמים נוספים בליכוד, הם מעריכים כי גורמים ברשות שדות התעופה חיכו שרגב תטוס ורק לאחר מכן פתחו בשביתה הדרמטית שיצרה מהומה גדולה. נתניהו לטענתם "הבין שמדובר בשביתה מוזרה", לא על פי הכללים הרגילים, חרג ממנהגו - ופרסם תגובה דרמטית גם כן: ״נתב״ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה״. בלשכת השרה רגב החלו בבדיקה מעמיקה של האירוע שגלש לשיחות ארוכות בטונים גבוהים מאוד. תחילה סברו שמדובר באירוע פנימי של נתב״ג ובניסיון להדיח את המנכ״ל שרון קדמי, אולם בסביבת נתניהו סבורים שהדבר קשור ברגב ובליכוד. גם משום שרגב נבחרה גבוה בפריימריז ללא תמיכת רשות שדות התעופה וגם בשל הרצון להזיק לליכוד.

ההצהרה של בנט בנתב"ג ( צילום: מיקי שמידט )





בלשכת השרה טענו כי כל הבקשות לטובת העובדים הוסדרו בחודשים האחרונים ולא היתה כל סיבה נראית לעין לשביתה מעכשיו לעכשיו. רגב שזעמה על האירועים אמרה כי לא תהסס להעיף כל אדם מהנהלת רשות שדות התעופה אם יתברר שהוא אשם בכאוס. ״אם זה קשור בעובדים שנטשו משמרת כולם בלי יוצא מן הכלל יזומנו לשימוע ותגייסו עובדים חדשים״, אמרה רגב בשיחת הצעקות להנהלת נתב״ג, ״ואם זה קשור להנהלה אנחנו נטפל גם בהם. נחקור את האירוע עד הסוף. מי שאשם ייתן את הדין״.

גורם פוליטי אחר מהמערכת הפוליטית אמר: "רגב ונתניהו לא אמורים להיות מופתעים. מי שרק לפני שלושה ימים עיצבו את רשימת הליכוד לכנסת, יודעים שלא יעשו להם כלום. הם עשו שביתה פשוט כי הם יכולים״.