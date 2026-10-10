שלושה ימים אחרי יום השנה השלישי לציון טבח 7 באוקטובר, אלפי בני אדם הגיעו הערב (שבת) למרכז לונדון, בירת בריטניה, כדי להפגין נגד ישראל ובעד הפלסטינים - במסגרת "יום הפעולה הגלובלי", יום מחאה שמארגנים ארגונים פרו-פלסטיניים ברחבי העולם.
רבים מהמשתתפים ב"צעדה הלאומית למען פלסטין" בלונדון הניפו דגלים פלסטיניים, לבשו בגדים בצבעי אדום-ירוק והציגו שלטים שבהם נכתב בין השאר: "הפסיקו לחמש את ישראל", "סנקציות על ישראל עכשיו!", "לשחרר את פלסטין", ו"סוף לרצח העם בעזה!", "הפסקת אש עכשיו", ו"להעיף את ישראל מהפוליטיקה הבריטית". כמו כן, מפגינים פרסו שלט ענק בקריאה לשחרר מהכלא הישראלי את המחבל והמנהיג הפלסטיני מרואן ברגותי.

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הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליההפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
המפגינים בלונדון, ליד הביג-בן
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
קריאה לשחרר את מרואן ברגותי
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליההפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליההפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליההפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליההפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליההפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליההפגנה פרו-פלסטינית בלונדון, אנגליה
"החופש שלנו אינו שלם ללא החופש של פלסטין". מפגינה מצטטת את נלסון מנדלה
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
הפגנה פרו-ישראלי בלונדון, אנגליה הפגנה פרו-ישראלי בלונדון, אנגליה
הפגנת נגד בלונדון: "התחילו לפקח על שנאת יהודים"
(צילום: JUSTIN TALLIS / AFP)
במהלך ההפגנה, כך עולה מתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, הניפו כאמור המפגינים שלט גדול בקריאה לשחרור מרואן ברגותי, שנידון על ידי ישראל לחמישה מאסרי עולם מצטברים ו-40 שנות מאסר על מעשי טרור בהם נרצחו חמישה ישראלים ונפצעו רבים. בנוסף, במחאה תועד מפגין שנושא את תמונתו של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן לשעבר שחוסל בפתח מבצע "שאגת הארי" בפברואר השנה.
ברגותי הוא דמות מפתח בארגון פתח ונחשב בקרב רבים במערב כמעין "נלסון מנדלה פלסטיני", אולם מדוח של שב"ס שנחשף ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" עולה כי הוא עדיין נחשב לאסיר מסוכן, וכי מתאו בכלא הוא פועל לאחד את חמאס ופתח לכוח שיפעל תחתיו, וכן מעביר מסרים אלימים. לפי דיווחים, חמאס דרש לשחרר את ברגותי במסגרת עסקאות החטופים האחרונות, אולם ישראל סירבה לדרישה הזו.
כך או כך, במקביל להפגנה נגד ישראל, בלונדון התקיימה גם הפגנת נגד. מפגינות תועדו נושאות שלטים: "התחילו לפקח על שנאת יהודים".
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניההפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
(צילום: Adam BERRY / AFP)
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניההפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
ברלין
(צילום: AP Photo/Ebrahim Noroozi)
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניההפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
(צילום: AP Photo/Ebrahim Noroozi)
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניההפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
(צילום: AP Photo/Ebrahim Noroozi)
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניההפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
(צילום: AP Photo/Ebrahim Noroozi)
הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניההפגנה פרו-פלסטינית בברלין, גרמניה
(צילום: AP Photo/Ebrahim Noroozi)
הפגנה נגד ישראל נערכה גם בברלין, בירת גרמניה, וכן בעיר נאפולי שבדרום איטליה. בגרמניה הונף שלט עם הכותרת "הערים של פלסטין לפני הקולוניאליזם", ומתחתיה מפת ישראל עם שמות הערים העבריות מחוקות ובמקומן שמותיהן בערבית. כך למשל נמחקה המילה "ירושלים" ובמקומה נכתב "אל-קודס" - שמה של ירושלים בערבית.