רבים מהמשתתפים ב"צעדה הלאומית למען פלסטין" בלונדון הניפו דגלים פלסטיניים, לבשו בגדים בצבעי אדום-ירוק והציגו שלטים שבהם נכתב בין השאר: "הפסיקו לחמש את ישראל", "סנקציות על ישראל עכשיו!", "לשחרר את פלסטין", ו"סוף לרצח העם בעזה!", "הפסקת אש עכשיו", ו"להעיף את ישראל מהפוליטיקה הבריטית". כמו כן, מפגינים פרסו שלט ענק בקריאה לשחרר מהכלא הישראלי את המחבל והמנהיג הפלסטיני

מרואן ברגותי