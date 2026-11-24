ישראל מתמהמהת, והביקורת האמריקנית על מדיניותה ברצועת עזה בולטת גם בקרב תומכיה בגבעת הקפיטול. הסנאטור הרפובליקני דייב מקורמיק, שעומד בראש תת הוועדה למזרח התיכון בסנאט, הגיב על חשיפת ynet על התסכול הגובר במועצת השלום מהתנהלות ישראל, וקרא לירושלים לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת התוכנית האמריקנית.
"בתור יו"ר תת הוועדה למזרח התיכון של הסנאט, אני מסכים עם הנשיא טראמפ ועם מועצת השלום - הזמן לפעול הוא עכשיו", כתב בחשבונו ברשת X. "חמאס חייב להתפרק מנשקו, וישראל חייבת לעמוד בהתחייבויותיה. כישלון לפעול עלול להביא להחמצת הזדמנות היסטורית ולאובדן התמיכה הבינלאומית".
הסנאטור שיתף את הפרסום של ynet, שכלל ריאיון עם ג'וש גרינבאום, יועץ בכיר במועצת השלום, שהזהיר כי אם ישראל תמשיך לעכב את יישום התוכנית, המועצה עשויה להעביר את האחריות על הרצועה בחזרה לאו"ם. גרינבאום טען למעשה שישראל אינה מאפשרת למועצה לבחון אם חמאס אכן מתכוון לעמוד בהתחייבותו להתפרק מנשקו.
"התחושה שלנו היא שאנחנו חגים באוויר. חמאס הסכים בעל פה להתקדם. [הם] הסכימו בעל פה להתפרק מנשקם. ואנחנו בקיפאון בגלל גורמים פוליטיים בממשלת נתניהו, שלא איפשרו לנו להתקדם - ולבחון אם חמאס יעמוד במילתו", אמר בריאיון. "אם נעמיד את זה למבחן ויתברר כי חמאס אינו עומד בכך – נצא נגדו פומבית ונפעל בהתאם. אבל צריך לתת למבחן הזה להתרחש".
גם ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר אתמול על ההשלכות שתספוג ישראל אם תמשיך בהתנהלותה. לדבריו, ישראל עלולה להפוך למדינה מוקצית בעולם אם תמשיך במדיניותה הנוכחית. "ישראל ניצבת בפני צומת דרכים", אמר. "היא יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להפוך לבטוחה הרבה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל אותה למעמד של מדינה מוקצית בזירה הבינלאומית".
קושנר, אחד מאדריכלי תוכנית 20 הנקודות לעזה, גם חשף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא האמין שהמאמצים האמריקניים לסיים את המלחמה בעזה ולהשיב את החטופים יצליחו. "ביבי לא חשב שנוכל לעשות את זה", אמר. לדבריו, הוא ניסה בחודשים האחרונים לשכנע את נתניהו לאפשר את קידום תוכנית השיקום של רצועת עזה, אך נתקל בסירוב, שהותיר את התהליך בקיפאון. גם גרינבאום, טען: "אנחנו בקיפאון בגלל גורמים פוליטיים בממשלת נתניהו".
התסכול במועצת השלום
בשבוע שעבר הגיעו שוב אנשי מועצת השלום לישראל ובאמתחתם מצגת קצרה, שמסבירה עד כמה המצב ברצועת עזה חמור ודוחק. המסר שעלה ממנה היה חד: ממשלת ישראל עומדת לאחר את הרכבת. במועצת השלום טענו כי בעוד חמאס קיבל על עצמו את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, בישראל "סירבו לספק התחייבויות מקבילות - ככל שזה נמשך, המחירים גבוהים יותר".
השקופית האחרונה במצגת נקראה "אלטרנטיבות אחרות לעזה". אחרות, דהיינו לבד ממועצת השלום של טראמפ. ומה הן? למשל "ממשל אמריקאי וקונגרס בעתיד", שיורו על תוכנית שונה לשיקום עזה. מועצת הביטחון של האו"ם שתעשה זאת, "אולי באמצעות אונר"א", כלשון הכותבים. "הרשות הפלסטינית", היא עוד אפשרות, ואחריה מיד: "חמאס".
בריאיון עם ynet אמר גרינבאום שיש שלושה דברים קריטיים שצריכים לקרות. הראשון הוא הפעלת כוח הייצוב הבינלאומי, ה-ISF. ישראל צריכה לחתום על הסכם מעמד הכוחות הללו, ובלי החתימה – אי-אפשר להפעיל אותו. העניין השני הוא כוח השיטור הפלסטיני בעזה - ישראל צריכה לאפשר לפלסטינים שאמורים להיות חלק מהכוח לצאת מרצועת עזה למצרים ל-4 עד 6 שבועות, לעבור אימונים, "ואז לחזור לרצועת עזה ולסייע ביישום התוכנית". ומספר שלוש הוא הנושא ההומניטרי. "כבר ראינו הרבה כותרות על שיטפונות. ישראל צריכה להיענות לקריאה של הקהילה הבינלאומית למנוע את המשבר הזה".
ולא מדובר בביקורת הראשונה שהעבירה המועצה על ישראל. לפני כשבועיים, ימים ספורים לאחר ביקורו של טוני בלייר בישראל ופגישתו עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, פרסמה מועצת השלום הצהרה חריפה בעקבות ההצפות ברצועת עזה, ובה קראה לישראל לאשר מיידית הכנסת ציוד להיערכות לחורף. בהודעה ביקרה המועצה את התנהלות ישראל, וטענה כי העיכובים באישורי הכנסת הציוד החמירו את המצוקה ברצועה. הקריאה לחמאס להניח את נשקו ולהעביר את סמכויות השלטון לוועדה הלאומית לניהול עזה צוינה בשולי הדברים.
ההצהרה פורסמה על רקע הגשמים שהציפו את ערי האוהלים בעזה. אלא שלצד הקריאה ההומניטרית, ההודעה כוללת כאמור גם ביקורת על ממשלת ישראל. במועצה טענו כי במשך חודשים הפעילו לחץ על ישראל לאשר הכנסת חומרים וציוד חיוניים, בהתאם להתחייבויותיה במסגרת הסכם שארם א-שייח.
בישראל, מנגד, דחו את הביקורת. משרד ראש הממשלה פרסם כי ישראל סייעה בתוכנית להכנת חורף בתיאום עם מועצת השלום, האו"ם, ארגונים בינלאומיים ומדינות תורמות - והטיל על חמאס את מלוא האחריות למצב. "עד היום חמאס לא מסר ולו כלי נשק אחד, והוא ממשיך להחזיק את תושבי עזה כבני ערובה לשלטון הטרור שלו", נמסר.
במשרד ראש הממשלה הדגישו כי ישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית ועם מועצת השלום, ומחויבת להצלחת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. לפי התוכנית, על חמאס להתפרק מנשקו ועל הרצועה לעבור פירוז לפני שיחל השיקום.