, שהזהיר כי אם ישראל תמשיך לעכב את יישום התוכנית, המועצה עשויה להעביר את האחריות על הרצועה בחזרה לאו"ם. גרינבאום טען למעשה שישראל אינה מאפשרת למועצה לבחון אם חמאס אכן מתכוון לעמוד בהתחייבותו להתפרק מנשקו.

, שהזהיר כי אם ישראל תמשיך לעכב את יישום התוכנית, המועצה עשויה להעביר את האחריות על הרצועה בחזרה לאו"ם. גרינבאום טען למעשה שישראל אינה מאפשרת למועצה לבחון אם חמאס אכן מתכוון לעמוד בהתחייבותו להתפרק מנשקו.

"התחושה שלנו היא שאנחנו חגים באוויר. חמאס הסכים בעל פה להתקדם. [הם] הסכימו בעל פה להתפרק מנשקם. ואנחנו בקיפאון בגלל גורמים פוליטיים בממשלת נתניהו, שלא איפשרו לנו להתקדם - ולבחון אם חמאס יעמוד במילתו", אמר בריאיון. "אם נעמיד את זה למבחן ויתברר כי חמאס אינו עומד בכך – נצא נגדו פומבית ונפעל בהתאם. אבל צריך לתת למבחן הזה להתרחש".

"התחושה שלנו היא שאנחנו חגים באוויר. חמאס הסכים בעל פה להתקדם. [הם] הסכימו בעל פה להתפרק מנשקם. ואנחנו בקיפאון בגלל גורמים פוליטיים בממשלת נתניהו, שלא איפשרו לנו להתקדם - ולבחון אם חמאס יעמוד במילתו", אמר בריאיון. "אם נעמיד את זה למבחן ויתברר כי חמאס אינו עומד בכך – נצא נגדו פומבית ונפעל בהתאם. אבל צריך לתת למבחן הזה להתרחש".

"התחושה שלנו היא שאנחנו חגים באוויר. חמאס הסכים בעל פה להתקדם. [הם] הסכימו בעל פה להתפרק מנשקם. ואנחנו בקיפאון בגלל גורמים פוליטיים בממשלת נתניהו, שלא איפשרו לנו להתקדם - ולבחון אם חמאס יעמוד במילתו", אמר בריאיון. "אם נעמיד את זה למבחן ויתברר כי חמאס אינו עומד בכך – נצא נגדו פומבית ונפעל בהתאם. אבל צריך לתת למבחן הזה להתרחש".

אם תמשיך בהתנהלותה. לדבריו, ישראל עלולה להפוך למדינה מוקצית בעולם אם תמשיך במדיניותה הנוכחית. "ישראל ניצבת בפני צומת דרכים", אמר. "היא יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להפוך לבטוחה הרבה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל אותה למעמד של מדינה מוקצית בזירה הבינלאומית".

אם תמשיך בהתנהלותה. לדבריו, ישראל עלולה להפוך למדינה מוקצית בעולם אם תמשיך במדיניותה הנוכחית. "ישראל ניצבת בפני צומת דרכים", אמר. "היא יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להפוך לבטוחה הרבה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל אותה למעמד של מדינה מוקצית בזירה הבינלאומית".