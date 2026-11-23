ג'ארד קושנר , חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ , הזהיר היום (ראשון) בריאיון ל"ניו יורק מגזין" כי ישראל עלולה להפוך למדינה מוקצית בעולם אם תמשיך במדיניותה הנוכחית. "ישראל ניצבת בפני צומת דרכים", אמר. "היא יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר , להפוך לבטוחה הרבה יותר ומשולבת בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל אותה למעמד של מדינה מוקצית בזירה הבינלאומית".

גלריה ג'ארד קושנר ( (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) )

קושנר חשף גם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא האמין שהמאמצים האמריקניים לסיים את המלחמה בעזה ולהשיב את החטופים יצליחו. "ביבי לא חשב שנוכל לעשות את זה", אמר. לדבריו, הוא ניסה בחודשים האחרונים לשכנע את נתניהו לאפשר את קידום תוכנית השיקום של רצועת עזה, אך נתקל בסירוב, שהותיר את התהליך בקיפאון. נזכיר כי בשבוע שעבר, בריאיון לנדב אייל, הזהיר ג'וש גרינבאום, יועץ בכיר במועצת השלום כי "אנחנו בקיפאון בגלל גורמים פוליטיים בממשלת נתניהו" .

קושנר חשף גם כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא האמין שהמאמצים האמריקניים לסיים את המלחמה בעזה ולהשיב את החטופים יצליחו. "ביבי לא חשב שנוכל לעשות את זה", אמר. לדבריו, הוא ניסה בחודשים האחרונים לשכנע את נתניהו לאפשר את קידום תוכנית השיקום של רצועת עזה, אך נתקל בסירוב, שהותיר את התהליך בקיפאון.

נזכיר כי בסוף השבוע שעבר, בריאיון לנדב אייל, הזהיר ג'וש גרינבאום, יועץ בכיר במועצת השלום, כי "אנחנו בקיפאון בגלל גורמים פוליטיים בממשלת נתניהו" . לדבריו, "הנקודה הקריטית כאן היא שאנחנו מבקשים מישראל לכבד את ההתחייבויות שכבר נתנה לנשיא טראמפ, שהוא כנראה הפרטנר הטוב ביותר שלמדינת ישראל היה בחדר הסגלגל בהיסטוריה. חלון ההזדמנויות הזה הולך ונסגר, מילולית, בכל יום שעובר. בחירות האמצע באמריקה כרגע התקיימו. הרוחות בוושינגטון, וזה ברור לגמרי, מתחילות להשתנות. ההזדמנות לשתף פעולה עם הנשיא טראמפ, שהביטחון הלאומי של ישראל חשוב לו, הולכת ונעלמת... מה שאנחנו מבקשים לא מסכן בשום צורה ואופן את הביטחון הלאומי של ישראל". הוא גם הקפיד להדגיש שהתוכנית איננה מבוססת על תקווה או אמון בחמאס, אלא על ביצועים ועמידה בהתחייבויות של הפלסטינים.

גרינבאום גם הזהיר מ"חורף אסוני שמתקרב לעזה", ואמר כי "ישראל צריכה להיענות לקריאה של הקהילה הבינלאומית כדי למנוע את המשבר הזה". הוא הבהיר: "לא שכחנו לרגע מי יזם את 7 באוקטובר, ומי עשה שימוש בתשתיות חיוניות כגון צנרת, מנהרות, בטון, תעלות ביוב – כל הדברים שהיית מצפה ש'גוף שלטוני', במירכאות, כמו חמאס יספק לאוכלוסייה שלו. אבל העובדה היא שכרגע, 'הרשות השלטונית' של הפלסטינים בעזה (הכוונה לחמאס, נ"א) אינה מספקת את כל המרכיבים האלה (לאוכלוסייה, נ"א). בין אם ישראל אוהבת את זה או לא, היא הכוח ששולט בשטח, ומתאם הפעולות בשטחים מחליט מה ייכנס לרצועה, והיא שצריכה להתמודד עם המשבר ההומניטרי האמיתי הזה לקראת החורף, ולמנוע אותו".

קושנר: נתניהו פקפק בסיכויים לשחרור החטופים

קושנר גם סיפר בריאיון כיצד הצליחו הוא וסטיב וויטקוף להביא את חמאס להסכם. השניים החליטו לשבת ישירות עם נציגי הארגון בשארם א-שייח', אף שישראל התנגדה למהלך. "כשעליתי על הרעיון בפעם הראשונה בממשל הקודם, דחו אותי ולעגו לי", סיפר קושנר. נציג חמאס בשיחות איבד שלושה מבניו בתקיפות ישראליות, ואילו וויטקוף, שאיבד בן ממנת יתר, ניסה ליצור איתו קשר אישי סביב השכול. בהמשך הסכים חמאס למתווה ושחרר את החטופים. קושנר גם דחה את הטענות שלפיהן הסכמי אברהם, שהוא היה מאדריכליהם, דחקו את הסוגיה הפלסטינית לשוליים. לדבריו, הפלסטינים היו יכולים להרוויח כלכלית מההסכמים.

הפלסטינים היו יכולים להרוויח. קושנר בכינוס מועצת השלום ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

חזונו של קושנר לעזה התקבל בתחילה כתוכנית של יזם נדל"ן יותר מאשר כמסמך מדיני: רצועת חוף עם בתי מלון, מגדלים ואתרי נופש במקום מחנות פליטים. מועצת השלום, שבה חברים גם קושנר וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, מבקשת לגייס 2.45 מיליארד דולר לשיקום חירום של בתי חולים, לפינוי הריסות ולסיוע לתושבים. דמי ההצטרפות למועצה שקבע טראמפ, המשמש כיו"ר שלה לכל חייו, עומדים על מיליארד דולר. בין המדינות המייסדות נמצאות סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר – מדינות שקרנות ההשקעה שלהן מממנות גם את עסקיו הפרטיים של קושנר.

המעורבות במלחמה באיראן והקשרים העסקיים

בריאיון חשף קושנר גם את חלקו בהחלטות שקדמו למלחמה האמריקנית באיראן. הוא השתתף עם וויטקוף בשיחות האחרונות בז'נבה, ואמר כי השתכנע שההצעה האיראנית בנושא הגרעין הייתה רצופה פרצות שיאפשרו לטהרן לשמר יכולת לפרוץ לעבר פצצה. "אמרתי לטראמפ: 'תראה, החבר'ה האלה משחקים איתנו'. סטיב ואני חשבנו כך", סיפר. זמן קצר לאחר מכן הורה טראמפ לפתוח במתקפה.

עם זאת, קושנר נמנע מלומר אם תמך ביציאה למלחמה. "אי אפשר להריץ מחדש את הסימולציה", אמר בהתייחס לכך שאי אפשר לחזור אחורה ולנסות מחדש. ״צריך ללמוד ממה שקרה. אני חושב שהשגנו לא מעט. התפקיד שלנו הוא לנסות להשיג עבור הנשיא את ההסכם הטוב ביותר האפשרי’.

נתניהו, כך נטען, מילא תפקיד מרכזי בהקשחת העמדה האמריקנית מול איראן, לאחר שהאמריקנים בחנו אפשרות להסכם שיאפשר העשרה מוגבלת. בכירי ממשל ומודיעין אמריקנים לשעבר טענו כי ישראל דחפה לדרישה לאפס העשרה, ובהמשך למתקפה נוספת שנועדה להפיל את המשטר. למרות הפסימיות הנרחבת בציבור ובממשל האמריקני, קושנר ממשיך במגעים עם האיראנים. בשיחות עלתה גם אפשרות להקים קרן של 300 מיליארד דולר לשיקום איראן, במימון מדינות המפרץ ומשקיעים פרטיים.

תיק ארכיון על הסבא שנלחם בנאצים. קושנר, וויטקוף ופוטין ( צילום: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP )

במהלך הראיון חתנו של טראמפ סיפר כי במהלך גיבוש התוכנית לסיום המלחמה בעזה, הוא ו טוני בלייר נפגשו עם טראמפ ויועץ בכיר של נתניהו בבית הלבן, והנשיא אמר כי "הפלסטינים כבר סבלו מספיק". לדברי קושנר "כלכלה היא משחק שבו כולם יכולים להרוויח, מלחמה היא משחק שבו כולם מפסידים".

כשנשאל אם ההנהגה האיראנית בכלל מעוניינת בפתרון שמועיל לשני הצדדים, השיב בקצרה: "חלק ממנה". על נאמנותו לטראמפ הבהיר כי לעולם לא יתנער ממנו בפומבי: "אני מעדיף לסבול. זה לא התפקיד שלי להגיד לו מה לעשות". הוא תיאר את טראמפ כ״מנהיג מיוחד, פוליטיקאי מיוחד, בוס מיוחד וחותן מיוחד", והסביר שהוא מקבל את החבילה כולה.

קושנר, שפועל ללא תפקיד רשמי בממשל, תיאר את ההבדל בינו לבין השליח סטיב וויטקוף: "לסטיב יש צוות. לי יש בעצם טלפון סלולרי". ההסדר הזה כבר הוביל להגשת תביעה בטענה שהוא ממלא תפקיד ממשלתי ללא מינוי כחוק.

קושנר חשף גם כי במהלך פגישה בקרמלין הציג לו ולדימיר פוטין תיק ארכיוני על סבו, שהיה פרטיזן שנלחם בנאצים במלחמת העולם השנייה. הוא פירש את המחווה כ"מסר עדין" שנועד להזכיר לו שרוסיה וארה"ב היו בעלות ברית במלחמה.

העיסוק הדיפלומטי של קושנר חופף באופן בולט לעסקיו הפרטיים. קרן ההשקעות שהקים, Affinity Partners, מנהלת כיום נכסים בהיקף של כ-6 מיליארד דולר, לאחר שקיבלה השקעה של 2 מיליארד דולר מקרן העושר הסעודית וגם כספים מאיחוד האמירויות ומקטאר. בין השקעותיה גם חברת פיננסים ישראלית שהשקיעה בחברות המספקות תחמושת, רחפנים וציוד נוסף לצה"ל.

שורדי שבי בפגישה עם וויטקוף וקושנר ( צילום: דוד אזגורי, שגרירות ארה״ב )

ועדת הכספים של הסנאט מצאה בעבר כי החברה גבתה 157 מיליון דולר בדמי ניהול, נתון שקושנר חולק עליו. בכתבה מוזכרות גם האשמות בדבר חשבונות סודיים בישראל ושוחד מצד שליטי המפרץ בעידוד נתניהו, שפורסמו לאחרונה בספר חדש. קושנר מכחיש את הדברים וטוען שמעולם לא ערבב בין אינטרסים עסקיים לאינטרסים אמריקניים. היחסים האישיים שלו עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן כוללים גם שיחות ווטסאפ ומשחקים משותפים במשחק המחשב League of Legends.

כעת, כשהדמוקרטים נערכים לשלוט בבית הנבחרים, בכירים במפלגה כבר מבטיחים לבדוק את קשריו העסקיים ואת סמכויותיו, אף שאינו מחזיק בתפקיד רשמי בממשל. "או שמכפישים אותו שלא בצדק, או שהוא מתווך כספים במיליארדים עבור משפחת טראמפ", אמר חבר הקונגרס ג'יימי רסקין, שצפוי לעמוד בראש ועדת המשפט של הבית. קושנר מצדו מתעקש שאין לו מה להסתיר: "אני ישן טוב בלילה, כי אני מכיר את החוקים, מכיר את הכללים, ואני אפילו לא מתקרב להפר אותם".

הקשר המשפחתי לנתניהו

את רוב עבודתו מנהל קושנר מהבית באי המיליארדרים אינדיאן קריק, ליד מיאמי, שם הוא מתגורר עם איוונקה ושלושת ילדיהם. את הבית קנו ב-24 מיליון דולר, ושכניו כיום כוללים את ג'ף בזוס ומארק צוקרברג. בגינה עומדת סוכה, ובמשרדו תלויה מפה של ישראל שטראמפ כתב עליה בכתב ידו: "ג'ארד, עבודה נהדרת" .

כשקושנר היה צעיר, נתניהו כבר היה בן בית אצל משפחתו היהודית האמידה בליווינגסטון שבניו ג'רזי. אביו, איל הנדל"ן צ'רלס קושנר, היה ידיד ותיק של נתניהו ותורם בולט למטרות פרו־ישראליות. באחד מביקוריו של נתניהו בארה"ב הוא אף התארח ללילה בבית המשפחה, ישן בחדרו של ג'ארד, והנער נאלץ לעבור לישון במרתף.