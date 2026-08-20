ישראל העבירה מסר ל סוריה לפיו "אל תתנו לטורקים לעשות עליכם סיבוב", שלושה ימים אחרי התקיפה החריגה בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור, באזור אידליב שבצפון סוריה - שם לטענת בכירים ישראלים התכוונה אנקרה לפרוס כוחות טורקיים. על פי המסר שהועבר לדמשק, "ישראל לא מתכוונת להסלים לא עם סוריה ולא עם טורקיה - אבל היא לא תשלים עם התבססות טורקית על אדמת סוריה".

בהקשר זה אמר אמש (חמישי) ל-ynet שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר כי "ישראל קיבלה מידע מודיעיני ברור המצביע על כך שטורקיה מתכוונת להרחיב משמעותית את נוכחותה הצבאית בסוריה. איננו מבקשים הסלמה עם טורקיה או סוריה, אך קו אדום נחצה. זו הייתה הפרה בוטה של ההבנות על ידי טורקיה שהסטטוס קוו בסוריה נותר בתוקף. אלו שהיו צריכים להיחשף למודיעין, קיבלו אותו. הבהרנו שזו הפרה של ההבנות - וזו הסיבה שישראל הייתה צריכה לפעול".

גלריה משחק משולש. ארדואן, נתניהו וא-שרע ( צילום: MEHMET ALI OZCAN/Anadolu via AFP, shutterstock, רפי קוץ, אלכס קולומויסקי, קובי קואנקס, REUTERS/Khalil Ashawi, AP Photo/Leo Correa, SAUL LOEB/AFP, Evelyn Hockstein/POOL/AFP, Andrew Harnik/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP, JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP, REUTERS, SATELLITE IMAGE ©2025 MAXAR TECHNOLOGIES/AFP )

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש דיון בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון, כולל זרועות המודיעין, סביב ההתפתחויות העתידיות באזור - בעיקר מול סוריה והמתיחות כעת מול טורקיה. הדיון נערך על רקע הודעת משרד ההגנה הטורקי אתמול, שאמנם הכחיש שמשלחת טורקית הייתה בבסיס שהותקף, לפני או במהלך התקיפה, אבל הצהיר בה גם על כוונה להמשיך ב"נחישות" בתמיכה במשטר א-שרע בסוריה - סיוע שמדאיג מאוד את ישראל, שחוששת כאמור מהתבססות טורקית במדינה - כזו שתהווה איום עליה ואולי גם תפגע בחופש האווירי הישראלי.

אתמול, יממה אחרי דבריו המפורשים של ראש הממשלה שבהם הצהיר כי אמר לטורקיה באמצעות התקיפה "Don't", הגיב לו ראש מחלקת התקשורת של נשיאות טורקיה, בורהאנטין דוראן: "איומיו ושקריו של נתניהו נגד טורקיה וסוריה משקפים את בידודו הבינלאומי, פחדיו הפוליטיים והאשליות שלו. נמשיך לעמוד לצד מדינות הנוקטות במדיניות שלום באזורנו, ובמיוחד בסוריה, ונילחם בפעילותו המערערת של נתניהו, מבצע רצח העם (כך במקור)".

התייחסות רה"מ נתניהו לתקיפה בסוריה ( צילום: מתוך עמוד הטלגרם של בנימין נתניהו )





דוברו הבכיר של ארדואן הוסיף: "ההיסטוריה מראה בבירור שאין דבר שאנחנו לא יכולים לעשות למען עמנו, הישרדות מדינתנו ושגשוג אומתנו. יש לנו מספיק ניסיון כדי לא להיגרר למשחקים של אנשים כמו נתניהו שחותרים תחת השלום והיציבות. אנחנו מדינה שזוכה לכבוד עולמי בזכות גישתה שוחרת השלום. מדיניות החוץ השלווה של טורקיה תסכל את המשחקים של דמויות מפוקפקות כמו נתניהו, שלא מהססות להצית את האזור כולו כדי להבטיח את עתידן הפוליטי".

לדברי דוראן, נתניהו מנסה "להטעות את דעת הקהל הבינלאומית" באמצעות "המצאת אויבים ואיומים", אך לטענתו הדבר כבר אינו אפקטיבי נוכח מה שהוא מכנה הסכמה בינלאומית רחבה על אופייה הבעייתי של המדיניות שמוביל נתניהו. הוא הוסיף כי הביקורת מצד ארצות הברית, בריטניה והקהילה הבינלאומית על המדיניות הישראלית באזור הולכת ומתחזקת. טורקיה, הוא אמר עוד, "לא תיפול בפח" של מי שמנסה לדבריו להצית את האזור כדי להבטיח את עתידו הפוליטי.

"קרש הצלה פוליטי"

בהמשך דבריו קשר דוראן בין הרטוריקה נגד אנקרה לבין השיקולים הפוליטיים הפנימיים של נתניהו. לדבריו, ראש הממשלה "רואה בעוינות כלפי טורקיה מעין קרש הצלה פוליטי" נוכח הבחירות המתקרבות בישראל והתחרות מול גורמים פוליטיים המתוארים על ידו כ"קיצוניים יותר". דוראן הוסיף כי ישראל, לטענתו, מנסה "להעביר את הכתם" הנובע ממדיניותה בעזה, בסוריה ובלבנון, ומההתעלמות ממה שהוא מכנה "טרור מתנחלים", אל מדינות האזור - ובראשן טורקיה, בין השאר סביב הפעילות הטורקית בסוריה.

בשאלה האם הפניות הישירות של נתניהו נגד טורקיה עלולות להעיד על הרחבת "מעגל התוקפנות" הישראלי גם כלפיה, השיב דוראן כי הקהילה הבינלאומית ומדינות האזור מתנגדות, לדבריו, ל"תפיסה הכיבושית" של נתניהו ולניסיון לגרור את האזור למלחמה רחבה. לטענתו, ממשלת נתניהו בהרכבה הנוכחי "זנחה כל ניסיון לדיאלוג ולדיפלומטיה", ומזהה ביטחון עם תוקפנות מתמדת ולא עם יציבות.

דוראן ציין כי לגישתו, טורקיה שואפת להביא לסיום שפיכות הדמים באזור, ומכאן חשיבותו של הנושא הפלסטיני ומצב הרצועה בעיניה. הוא הוסיף כי גם בתוך ישראל עצמה נשמעת ביקורת על מדיניות ראש הממשלה כלפי טורקיה, כאשר לטענתו גורמים באופוזיציה הישראלית תיארו אותה כ"חסרת אחריות, מוגזמת וטיפשית", שמעוררת דאגה בציבור.

הפגנה אנטי ישראלית בטורקיה ( צילום ארכיון: radley Secker/Getty Images )

בהמשך דבריו טען דוראן כי טורקיה, כחברה בנאט"ו, ביססה בשנים האחרונות את מעמדה האזורי והבינלאומי וחיזקה את יכולותיה. לשיטתו, הצעד הרציונלי מבחינת ישראל יהיה קידום פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני והפסקת מה שהוא מכנה "צעדים מערערי יציבות" באזור, במקום איומים על שכנותיה, פעולות סביב מסגד אל-אקצא בירושלים ותוכניות להתנחלויות חדשות בגדה המערבית.