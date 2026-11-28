"המשטר מנסה להעביר מסר - של פחד": כך תיארה זמרת איראנית שמתגוררת בלונדון את עונש המלקות האכזרי שספגה השבוע עמיתתה, הזמרת פרסטו אחמדי, בגלל שהופיעה ביוטיוב ללא חיג'אב - כבר לפני שנתיים. אחמדי וארבעה גברים מצוות ההפקה שלה ספגו עונש של 74 מלקות עקב הפרת חוקי הצניעות הנוקשים של הרפובליקה האיסלאמית. העונש זעזע רבים באיראן ומחוצה לה, ולפי מקורות באיראן - נועד לשמש כהפגנת כוח של בכירי המשטר הדתי, בניסיון לשמר את ציות הציבור ש"פעם היה מובן מאליו".

גלריה אחמדי בהופעה ב-2024 שבעקבותיה ספגה 74 מלקות ( צילום: youtube.com/@ParastooAhmadii )

אחמדי בת ה-29 היא זמרת מוכרת באיראן, והעונש עליה ועל ארבעת שותפיה נגזר כאמור בעקבות ההופעה שערכו בדצמבר 2024. היא נערכה בלי קהל ושודרה ביוטיוב, ומאז צברה שם כבר יותר מ-3 מיליון צפיות. אחמדי הופיעה בשמלה שחורה החושפת את צווארה וזרועותיה, ועם שיער חשוף. לפי מקורות ששוחחו עם רויטרס, עצם הוצאת העונש החריג לפועל זמן רב כל כך אחרי ביצוע ה"פשע" מדגישה את טבעה הפוליטי של ההחלטה להלקות את אחמדי ואת עמיתיה.

העונש האכזרי שהושת עליה ועל עמיתיה נתפס לא רק כעדות להמשך הדיכוי המתמשך של נשים תחת משטר האייתוללות, אלא כחלק ממבצע דיכוי רחב יותר שרק החריף מאז מחאת הענק בתחילת השנה, שעשרות אלפי איראנים נהרגו בה על ידי כוחות הביטחון של המשטר, והמלחמה שפרצה בהמשך מול ישראל וארה"ב. במסגרת הדיכוי הזה הרחיבה איראן משמעותית את השימוש בעונשים קשים נגד מבקרי המשטר ופעילי מחאה, בכלל זאת עונש מוות.

המקורות, בהם שלושה גורמים בכירים באיראן ושניים נוספים עם ידע על הממסד, הדגישו לרויטרס עוד כי מפגן הכוח של המשטר בוצע 9 חודשים לתוך המלחמה מול ארה"ב וישראל, שריסקה את כלכלת איראן, וכמעט שנה אחרי מחאת הענק נגד הדיכוי האיסלאמי במדינה. לדבריהם, העונש נועד להוות תמרור אזהרה למתנגדי משטר נוספים, ו"מנחה" עבור תומכי השלטון האיסלאמי הנוקשים, שהמערכת זקוקה נואשות לנאמנותם.

במקביל, אחד מהמקורות אמר לסוכנות הידיעות כי בעוד שעונש המלקות זכה לתמיכה בקרב הקיצונים מבין בכירי הרפובליקה האיסלאמית, גורמים מתונים יותר התנגדו אליו, עקב חשש מהכעסת הציבור והצתת מחאות נוספות. שניים מהגורמים הבכירים ציינו כי "יום השנה" של מחאות הענק מתקרב, ובמשטר חוששים כי המשבר הכלכלי החריף יביא לגל הפגנות נוסף.

בתגובה לגל הביקורת העזה, בממשלה האיראנית טענו כי "הרשות השופטת היא עצמאית", וכי העונשים שהיא מטילה אינם קשורים כלל למערכת הפוליטית. אלקס ואטנקה, חוקר במכון "Middle East Institute", אמר כי במשטר "יודעים שזה הולך להיות חורף קשה. המלחמה הזו עלולה להימשך עוד חודשים רבים, והם כן מודאגים ממחאות ציבוריות. לכן הם לפעמים מחליטים לעשות שרירים כמו זה".

מהסא אמיני והמפגינות שיצאו להפגין אחרי מותה ב-2022 ( צילום: רויטרס )

שלושה מהמקורות ששוחחו עם רויטרס תיארו כי למרות שהציבור צובר סיבות לזעום על המשטר, מהדיכוי האיסלאמי, המחסור במים ובחשמל והמשבר הכלכלי, בכירי הרפובליקה האיסלאמית הקיצונים דווקא זועמים על התרופפות אכיפת חוקי הצניעות מאז מחאות הענק שפרצו ב-2022, בעקבות מותה של הצעירה מהסא אמיני בידי משטרת המוסר בטהרן - לאחר שנעצרה בגין עטיית חיג'אב באופן מרושל.

ברויטרס ציינו כי גם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הזהיר את בכירי המשטר מפני ההשלכות של שימוש בכוח כדי לכפות הסכמה בנושאים חברתיים ותרבותיים, בעוד שהקיצונים ממשיכים לדרוש ממנו לפעול נגד "התרופפות מוסרית", כלשונם. תומכי הקו הנוקשה באיראן, הן בקרב המשטר והן בציבור, נותרו כוח משמעותי, וכמה מהגורמים אמרו לרויטרס כי מתנגדי המשטר נוטים לפייס אותם בנוגע לנושאים כמו חוקי הצניעות, בניסיון למנוע החרפה של הדיכוי.

הזמרת האיראנית סאבא רובטג'זי, שמתגוררת בלונדון ומופיעה תחת שם הבמה "אמה", מכירה את אחמדי עוד מילדותה, ושרה יחד איתה בעבר. היא אמרה לרויטרס: "אני חושבת שהרשויות שולחות מסר של פחד באמצעות עונש המלקות". היא הביעה תקווה שהמצב באיראן ישתנה, "למרות שאנחנו לא יכולים לראות את האור בקצה המנהרה כרגע, אבל תמיד יש לנו אמונה שיגיעו ימים יותר טובים".