עבד אבו שחאדה, שנעצר לפני חמישה ימים - לאחר שראיין בקטאר את עזמי בשארה, צפוי להשתחרר היום (ראשון) ממעצר. אבו שחאדה, יועץ פוליטי ופעיל חברתי, חשוד במגע עם סוכן חוץ - לאחר שערך ריאיון עם חבר הכנסת לשעבר, שהיה ממקימי בל"ד ונחשד בסיוע לחיזבאללה בזמן מלחמת לבנון השנייה.
במהלך דיון קודם בעניינו התעורר ויכוח סביב עיסוקו של אבו שחאדה. בתחילה אישרה נציגת המשטרה כי הוא עיתונאי, אך לאחר הפסקה חזרה בה וטענה: "הוא לא עיתונאי, לא מדובר בעיתונאי, מדובר ביועץ פוליטי". מנגד טענו סנגוריו כי הוא עוסק בעיתונות זה כשש שנים, וכי הריאיון עם בשארה נערך במסגרת עבודתו באתר "ערב 48".
פניית הנבחרים היהודים לשגריר
שלושה יהודים שנבחרו השבוע לראשונה לבית הנבחרים האמריקני פנו לשגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, בדרישה לשחרר לאלתר את אבו שחאדה. שלושת הדמוקרטים הפרוגרסיבים, בראד לנדר מניו יורק, דניאל ביס מאילינוי וסקוט וינר מקליפורניה, שהיו כולם מועמדי ארגון ג'יי סטריט הפרו-ישראלי, הזהירו כי המעצר פוגע בחופש העיתונות בישראל. "ראיונות עם דמויות פוליטיות, גם שנויות במחלוקת, הם לב לבה של העיתונות בחברה חופשית", כתבו.
השלושה דרשו גם להפסיק חקירות ומעצרים שנועדו, לטענתם, לערער על תוצאות הבחירות בישראל, שבהן רשמו המפלגות הערביות הישג היסטורי. מעצרו של אבו שחאדה הוארך על סמך חומר מודיעיני חסוי שלא נמסר לפרקליטיו. לנדר אמר כי לא תכנן שהפעולה המשותפת הראשונה של השלושה לאחר בחירתם תהיה נגד מעצר בישראל, אך האירוע חייב את תגובתם.