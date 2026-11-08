במהלך דיון קודם בעניינו התעורר ויכוח סביב עיסוקו של אבו שחאדה. בתחילה אישרה נציגת המשטרה כי הוא עיתונאי, אך לאחר הפסקה חזרה בה וטענה: "הוא לא עיתונאי, לא מדובר בעיתונאי, מדובר ביועץ פוליטי". מנגד טענו סנגוריו כי הוא עוסק בעיתונות זה כשש שנים, וכי הריאיון עם בשארה נערך במסגרת עבודתו באתר "ערב 48".