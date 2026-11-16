יום אחרי ש נחשף ב-ynet על החלטת גוש השינוי לשים בהמתנה בינתיים את קידום החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, משפחות מועצת אוקטובר הגיבו הערב (שני) בזעם. משפחות נפגעי הטבח הזהירו את ראשי הגוש כי לא יאפשרו להם לסגת מהתחייבויות שלהם: "הזמן שלכם אוזל, וכך גם הסבלנות שלנו. קודם ועדת חקירה ממלכתית, אחר כך הפוליטיקה שלכם".

גלריה דקת דומייה מול הכנסת, 7/10/26 ( צילום: מועצת אוקטובר )

במועצה, המייצגת משפחות שכולות, משפחות חטופים, משפחות נרצחים ושורדים, ביקרו בחריפות את סדר העדיפויות של ראשי הגוש, שהבטיחו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד לאחר הבחירות, וכעת מקדמים מהלכים פוליטיים אחרים. "מי שהבטיח שזו תהיה ההחלטה הראשונה שלו לא יכול להפוך אותה עכשיו לסעיף בתחתית סדר היום. אם אתם חושבים שנאפשר לכם לקבור את האמת מתחת לעוד סבב של משחקים פוליטיים, אתם טועים טעות מרה. לא יקום ולא יהיה", מסרו.

בגוש השינוי החליטו לשים כרגע כאמור בהמתנה את חוק ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. לפי החוק הנוכחי, ועדה כזו יכולה לקום רק בהחלטת ממשלה - וכדי לשנות זאת יש להעביר חוק חדש בכנסת.

אלא שבגוש השינוי מבינים כי לא יספיקו להעביר את כל החוקים שהבטיחו בכנסת הנוכחית, ככל שאכן לא תקום ממשלה וישראל תלך לבחירות. גם האפשרות להקים ועדת חקירה דרך הוועדה לביקורת המדינה אינה רלוונטית לפי שעה, שכן הוועדה הזו מיועדת לאופוזיציה - שאם תוקם ממשלה, לא צפויה להיות בבעלות גוש השינוי.

איזנקוט בעצרת מחאה של מועצת אוקטובר לפני הבחירות ( צילום: דנה קופל )

במועצת אוקטובר מתוסכלים מההחלטה. "אנחנו קוראים את הפרסומים מהימים האחרונים ומתקשים להאמין. ראשי גוש השינוי, שהביטו למשפחות השכולות בעיניים והתחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד לאחר הבחירות, עסוקים כעת בחוק הגיוס, בביטול חוקי המהפכה המשפטית, בהקמת ועדות ובסידור סדר היום הפוליטי שלהם. ורק ועדת החקירה הממלכתית, ההבטחה הראשונה והחשובה ביותר, נדחקת הצידה", מסרו הערב לראשי גוש השינוי.

המשפחות הדגישו: "כדאי שתשמעו אותנו היטב - לא יקום ולא יהיה. לא קברנו את ילדינו, את הורינו, את אחינו ואת אחיותינו כדי לעמוד שוב מול פוליטיקאים שמפזרים הבטחות לפני הבחירות ומוצאים תירוצים אחריהן. לא נאפשר לכם להפוך את חקר המחדל הגדול בתולדות המדינה לקלף מיקוח במשא ומתן פוליטי. לא נסכים שעוד יום יעבור בלי צעדים ממשיים להקמת ועדת חקירה ממלכתית".

במועצה דחו את ההסברים בדבר אילוצים פוליטיים ולוחות זמנים, והבהירו כי מבחינתם אין מקום לדחיית המהלך. "הבטחתם שזו תהיה ההחלטה הראשונה. הבטחתם שזה יקרה בדקות הראשונות. הבטחתם שהאמת קודמת לכל. עכשיו תקיימו", כתבו בהודעה. "את כל המכשולים האחרים אתם יודעים לעקוף כשמשהו חשוב לכם מספיק. הגיע הזמן שתוכיחו שהאמת על 7 באוקטובר חשובה לכם לפחות כמו המאבקים הפוליטיים שלכם".