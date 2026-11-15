פגישת המשא ומתן בין הצוותים של ישר והליכוד התקיימה היום (ראשון) בעיקר לשם הפרוטוקול. החשדנות ההדדית, חילופי האשמות הפומביים בין בנימין נתניהו לגדי איזנקוט והביקורת מתוך גוש השינוי על ממשלה עם נתניהו - מונעים פריצת דרך ולא יובילו להבנות או להסכמות בין הצדדים על האפשרות להקמת ממשלת אחדות.

בזמן שהמאמצים להקמת ממשלה כלשהי עדיין לא הבשילו, גוש איזנקוט יתחיל להתמודד מחר עם המבחן האמיתי שלו. אחרי שהשיגו רוב פרלמנטרי, המפלגות שעד לא מזמן היו מיעוט בספסלי האופוזיציה יתחילו לעבוד על המהלכים שתכננו לקדם, עם כינוס ועדת החוץ והביטחון, לראשונה מאז מינוי אביגדור ליברמן ליו"ר, וכינוס ועדת הכספים, בראשות היו"ר החדשה, ח"כ לירן אבישר בן-חורין מביחד. אך גם פה, תחת מגבלות של תקופת מעבר, הם ייאלצו לתעדף.

"הפגישה התקיימה באווירה עניינית". נציגי המפלגות אחרי המו"מ ( צילום: עידו ארז, רועי רובישנטיין )





גלריה בנט ואיזנקוט בהשבעת הכנסת ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מחרתיים צפויה הכנסת להצביע על מינוי ח"כ מתן כהנא מישר לתפקיד יו"ר הכנסת. הליכוד החליט שלא להציג מועמד מול כהנא, בהיעדר רוב. בגוש השינוי צפויים להתחיל כבר ביום רביעי לקדם את החוקים לביטול חוקי המהפכה המשפטית, שאותם מגדירים כעדיפות ראשונה.

בגוש השינוי החליטו לשים בהמתנה את חוק ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. לפי החוק הנוכחי, ועדה כזו יכולה לקום רק בהחלטת ממשלה - וכדי לשנות זאת יש להעביר חוק חדש בכנסת. אלא שבגוש השינוי מבינים כי לא יספיקו להעביר את כל החוקים שהבטיחו בכנסת הנוכחית, ככל שאכן לא תקום ממשלה וישראל תלך לבחירות.

התוכנית המקורית של חלק מחברי הגוש הייתה להקים שש ועדות זמניות ולחוקק במרץ בתקופת המנדט של איזנקוט. אלא שיועמ"שית הכנסת לא אישרה הקמת ועדות זמניות בכמות נרחבת, ובחנה את הצורך בשלוש ועדות שיוכלו לטפל בחקיקה בדגש על חקיקה דחופה של חוקים שנכנסים לתוקף.

עמדת היועמ"שית לכנסת נבעה מהמגבלות המשפטיות בכנסת בתקופת הביניים שבה לא ניתן לקדם חקיקה שאין לה דחיפות עד להקמת ממשלה חדשה. לאור זאת, ובשל קוצר הזמן עד סוף תקופת המנדט שקיבל איזנקוט מהנשיא להקמת הממשלה, בגוש השינוי מתכננים להקים מספר מצומצם יותר של ועדות, וגם אותן להקים בדירוג, שכן כל הקמת ועדה משמעותה זמן רב של דיונים.

פגישת הסרק

ממשלה עדיין אין, והמו"מ בין הליכוד לישר מדשדש. בהודעה משותפת של שתי המפלגות אחרי הפגישה היום לא היה בעצם כלום. "הסתיימה פגישת נציגי ישר, ביחד, והליכוד. הפגישה התקיימה באווירה עניינית וסוכם כי השיח בין הצדדים יימשך", נכתב בהודעה הרשמית, שדי נכפה עליהן לפרסם.

הפגישה עצמה נערכה בין צוותי המו"מ בדרג בינוני ולא בין ראשי המפלגות. מטעם איזנקוט נשלחו ח"כ חילי טרופר ויואב הורביץ, יועצו הבכיר שהיה בעבר ראש הסגל של נתניהו. מטעם נתניהו נשלחו יו"ר סיעת הליכוד אופיר כץ ועו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו לשעבר של ראש הממשלה, שמינויו למבקר המדינה נפסל בבג"ץ. ברגע האחרון הוחלט לשלוח גם נציג של מפלגת ביחד, שלום שלמה, ששימש כמזכיר הממשלה בתקופת ממשלת השינוי.

גורם המעורה בפרטי הפגישה אמר דקות אחדות אחרי שהסתיימה כי לא היה בה ממש. הערכה היא כי שיחות משמעותיות להקמת ממשלת אחדות יכולות להתקיים רק לאחר שיתברר לשני הצדדים כי אין שום פתרון פוליטי אחר. אבל עד לרגע זה עשו שתי המפלגות מאמץ להראות שאין להן באמת עניין להוביל מהלך להקמת ממשלה כזו. נתניהו עדיין רואה את עצמו כמי שיוביל ממשלת אחדות בראשותו, ואילו איזנקוט מוכן לאחדות עם הליכוד, כשהליכוד שותפה כמו יתר השותפות - וללא רוטציה.

הפיצול בגוש השינוי

ח"כ כץ, נציגו של נתניהו, נשמע קורקטי לחלוטין ביציאתו מהפגישה, ואמר: "הייתה שיחה עניינית. אנחנו מקווים שזה לא רק למראית עין. השיחות יימשכו". על פי הערכות, במהלך הפגישה כלל לא נדונו המכשולים העיקריים בהקמת ממשלה, כמו רוטציה או מה יהיה ההרכב הקואליציוני. הליכוד דרש לא לפסול אף אחת ממפלגות גוש הימין, אבל מדובר בספין. נציגיו של נתניהו כבר העבירו מסר לאיזנקוט: "לא נתעקש על בן גביר". גם מקורביו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העבירו עוד לפני הבחירות מסר לנתניהו כי "ממשלה עם בן גביר היא לא אופציה".

"הייתה שיחה עניינית". כץ וטרופר יוצאים מהמו"מ ( צילום: מוטי קמחי )

נציגו של בנט, שלום שלמה ביציאה מהמלון ( צילום: מוטי קמחי )

בחלקים מגוש השינוי יש התנגדות חריפה לשותפות עם נתניהו, ואפילו איזנקוט עצמו הביע ספק אם ניתן להגיע להסכם. את "הודעת האחדות" של נתניהו כינה "ספין". יו"ר ישראל ביתנו ליברמן הודיע כי לא יהיה שותף בשום ממשלה שבה נתניהו יהיה חבר, ואילו יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ביקר בחריפות את פגישת המו"מ.

"גוש השינוי צריך להוביל שינוי בכללי המשחק. להיפגש עם ראשי המפלגות הערביות, לבחון שותפויות על בסיס ענייני ולהפסיק לתת לנתניהו ולמכונת הרעל לקבוע מי לגיטימי ומי לא", אמר גולן. "הדרך לשינוי לא עוברת בשיחות על אחדות עם נתניהו והליכוד - מי שאחראים לטבח 7 באוקטובר, להפיכה המשטרית ולריסוק שלטון החוק. היא עוברת בבניית שותפות שתאפשר להחליף אותם ולתקן את מה שהחריבו. יש הכרעה דמוקרטית ברורה - הגיע הזמן להקשיב לרצון הבוחר, ולא לרקוד לפי חליל הגזענות של נתניהו".

לעומת זאת, יו"ר ביחד נפתלי בנט העריך כי אם שתי האופציות היחידות להקים ממשלה בראשות איזנקוט הן עם החרדים או הערבים - יש לבחון הקמת ממשלת אחדות. "אנחנו צריכים לבחון הקמת ממשלת אחדות בצורה רצינית – כשאיזנקוט מתחיל את הקדנציה", אמר.

בנט בעד, ליברמן וגולן - נגד. כינוס ראשי מפלגות השינוי

נאום ה"אחדות" של נתניהו, שאיזנקוט כינה "ספין"





איזנקוט למעשה עובד במקביל על מו"מ בכמה גזרות: עם הליכוד, עם החרדים - ועם המפלגות הערביות על ההצבעות החשובות בכנסת. אבל תשומת הלב כעת היא למגעים שלו מול יהדות התורה והיום דווח כי הוא נפגש בשבוע שעבר עם יו"ר המפלגה, ח"כ יעקב אשר. בכירי יהדות התורה העבירו מסר לאיזנקוט: אם תסגור מולנו את הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות ותשביע ממשלה - ש"ס תצטרף בהמשך. בש"ס הכחישו את הודעת יהדות התורה בנושא והודיעו כי אינם מנהלים מו"מ "עם השמאל", כלשונם.