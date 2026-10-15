לפי דיווח ב"גרדיאן" הבריטי, ישראל מעכבת ומונעת את בניית הבסיס הצבאי שאמור להיות מוקם ברצועת עזה ולשמש את כוח הייצוב הבינלאומי (ISF), שיפעל ברצועה מטעם מועצת השלום לעזה.
ב"גרדיאן" נטען אמש (רביעי) כי מועצת השלום הוציאה בחודש אוגוסט האחרון חוזה בנייה ראשון לחברה אמריקנית בשם Arkel International, להקמת הבסיס שמתוכנן לאכלס כ-150 חיילים משורת מדינות שהסכימו לשלוח כוחות לטובת כוח הייצוב. אלא שאדם המעורה בפרטים סיפר לעיתון הבריטי כי ישראל מונעת מהפרויקט להתקדם, וקבלנים ומשאיות לא קיבלו אישורים להתחלת הבנייה: "ישראל לא פותחת את הגבול", הוא אמר.
המוצב שמתוכנן להיבנות עבור הכוח, כך נכתב, הוא עמדה מבוצרת בגודל של כ-100 על 100 מטרים, באתר ששימש בעבר את קרן הסיוע לעזה (GHF), שסיפק סיוע הומניטרי באמצעות קבלנים פרטיים וכבר פורק. עוד צוין כי 150 החיילים הם חלק מיותר מ-500 שכבר נשלחו ממרוקו ומקוסובו. הגורם הסביר כי ללא בניית המוצב גם שאר התוכנית של מועצת השלום לא תוכל להתקדם.
ללא כוח הייצוב, אמר הגורם, "אי אפשר להיכנס פנימה ואי אפשר לשקם. אין ביטחון. אין משלוחים של ציוד בנייה ואי אפשר אפילו להתחיל להקים תשתיות או להציב מתקנים בסיסיים". לדבריו, במועצת השלום סבורים שישראל תאפשר לפרויקט להתקדם לאחר הבחירות שיתקיימו ב-27 באוקטובר.
סברה זו מעלה את האפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו וממשלתו - שכבר אישרו את כניסת מועצת השלום לרצועה - חוששים מהשלכות של התחלת השיקום בעזה על הבחירות. המהלך אושר בקבינט המדיני-ביטחוני בחודש יולי האחרון, אז השרים הסכימו להשקת פיילוט לשיקום שירותים בסיסיים ברצועה, במהלך שאמור להתחיל ברפיח. בין המדינות שאמורות לקחת חלק ולשלוח חיילים לכוח הייצוב נמצאות אוגנדה, מרוקו, קוסובו וקזחסטן. מגעים מתקיימים גם מול אלבניה, וייטנאם וגיאורגיה.
התוכנית, מלבד הבסיס עבור כוח הייצוב, כוללת הקמת מבנים זמניים שישמשו למגורים עבור תושבי עזה ברפיח. לפי הדיווחים, מי שיבקש להתגורר באזורים אלה יעבור הליכי בדיקה קפדניים, במטרה לוודא שאינו מזוהה עם חמאס או קשור לארגון הטרור. מדובר על האזור הראשון שינוהל על-ידי "ממשלת הטכנוקרטים" הפלסטינית (NCAG) בגיבוי כוח הייצוב הבינלאומי.