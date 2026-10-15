ב"גרדיאן" נטען אמש (רביעי) כי מועצת השלום הוציאה בחודש אוגוסט האחרון חוזה בנייה ראשון לחברה אמריקנית בשם Arkel International, להקמת הבסיס שמתוכנן לאכלס כ-150 חיילים משורת מדינות שהסכימו לשלוח כוחות לטובת כוח הייצוב. אלא שאדם המעורה בפרטים סיפר לעיתון הבריטי כי ישראל מונעת מהפרויקט להתקדם, וקבלנים ומשאיות לא קיבלו אישורים להתחלת הבנייה: "ישראל לא פותחת את הגבול", הוא אמר.

ב"גרדיאן" נטען אמש (רביעי) כי מועצת השלום הוציאה בחודש אוגוסט האחרון חוזה בנייה ראשון לחברה אמריקנית בשם Arkel International, להקמת הבסיס שמתוכנן לאכלס כ-150 חיילים משורת מדינות שהסכימו לשלוח כוחות לטובת כוח הייצוב. אלא שאדם המעורה בפרטים סיפר לעיתון הבריטי כי ישראל מונעת מהפרויקט להתקדם, וקבלנים ומשאיות לא קיבלו אישורים להתחלת הבנייה: "ישראל לא פותחת את הגבול", הוא אמר.

ב"גרדיאן" נטען אמש (רביעי) כי מועצת השלום הוציאה בחודש אוגוסט האחרון חוזה בנייה ראשון לחברה אמריקנית בשם Arkel International, להקמת הבסיס שמתוכנן לאכלס כ-150 חיילים משורת מדינות שהסכימו לשלוח כוחות לטובת כוח הייצוב. אלא שאדם המעורה בפרטים סיפר לעיתון הבריטי כי ישראל מונעת מהפרויקט להתקדם, וקבלנים ומשאיות לא קיבלו אישורים להתחלת הבנייה: "ישראל לא פותחת את הגבול", הוא אמר.