החקירה החלה בחודש שעבר בשיתוף פעולה בין שב"כ ליחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב אשר במשטרה. במהלך הפעילות פשטו חוקרי ימ"ר יחד עם כוחות ביטחון נוספים על ביתו של החשוד, עצרו אותו ותפסו טלפונים ניידים ומחשבים. מממצאי החקירה עלה כי החשוד יצר קשר מיוזמתו עם גורמים איראניים בטלגרם והציע את שירותיו ממניע אידיאולוגי, מתוך רצון לבצע פעולת נקם וללא כל תמורה כספית, תוך שהוא מביע הזדהות עם חיזבאללה.