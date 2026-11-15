כתב אישום יוגש הבוקר (ראשון) נגד ויסאם גאלב סאלח עווד, ישראלי תושב מזרעה שליד נהריה בגין מגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות הפוגעות בביטחון המדינה. הוא נעצר בחשד לביצוע משימות צילום ואיסוף מודיעין עבור גורמי מודיעין איראניים.
החקירה החלה בחודש שעבר בשיתוף פעולה בין שב"כ ליחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב אשר במשטרה. במהלך הפעילות פשטו חוקרי ימ"ר יחד עם כוחות ביטחון נוספים על ביתו של החשוד, עצרו אותו ותפסו טלפונים ניידים ומחשבים. מממצאי החקירה עלה כי החשוד יצר קשר מיוזמתו עם גורמים איראניים בטלגרם והציע את שירותיו ממניע אידיאולוגי, מתוך רצון לבצע פעולת נקם וללא כל תמורה כספית, תוך שהוא מביע הזדהות עם חיזבאללה.
במסגרת הפעלתו, ביצע משימות שכללו צילום מתקנים אסטרטגיים, בסיסים צבאיים ותחנות משטרה, והעברת תיעודים ונקודות ציון לידי מפעיליו לצורך שימוש עתידי. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, והבוקר כאמור תגיש נגדו פרקליטות מחוז חיפה כתב אישום, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.
מהמשטרה ומשב"כ נמסר כי הם "רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול בנחישות, בשילוב זרועות ובאפס סובלנות לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין עם כל גורם הפועל בשליחות איראן וגורמי טרור".
מתחילת המלחמה נחשפו חקירות וכתבי אישום נגד עשרות אזרחים ישראלים שהואשמו ואף הורשעו בריגול עבור הרפובליקה האיסלאמית. בתחילת אוקטובר האחרון גזר בית המשפט המחוזי בבאר שבע שלוש שנות מאסר בפועל על דורון בוכובזה (30), תושב העיר והנדסאי חשמל ואלקטרוניקה, שיצר קשר עם סוכן איראני, טען שיש לו גישה לכור בדימונה, וקיבל תשלום עבור כמה פעולות שביצע. הוא הורשע במגע עם סוכן חוץ וגזר הדין ניתן במסגרת הסדר טיעון, שבו הוסכם שהפרקליטות תגביל את דרישת העונש לחמש שנים בלבד.