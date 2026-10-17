מתנהל בימים האחרונים קמפיין רשת אנטישמי שמציג את נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב כאויב האיסלאם וכעושה דברה של ישראל ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הערכות מי שעומדים מאחורי הקמפיין הם גורמים מטורקיה, איראן ורוסיה.

מתנהל בימים האחרונים קמפיין רשת אנטישמי שמציג את נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב כאויב האיסלאם וכעושה דברה של ישראל ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הערכות מי שעומדים מאחורי הקמפיין הם גורמים מטורקיה, איראן ורוסיה.

המתיחות בתוך אזרבייג'ן עצמה פרצה בחודש שעבר, לאחר שהממשלה פרסמה תקנות חדשות האוסרות על תלמידים להגיע לבית הספר כשהם לבושים בבגדים החורגים מהתלבושת האחידה הרשמית או כאלה שאינם מתיישבים עם האופי החילוני של החינוך הממלכתי. בתקנות שהציגה הממשלה האזרית לא צוין החיג'אב במפורש, אך לאחר הצגתן הופיעו דיווחים שלפיהם תלמידות ומורות העוטות כיסוי ראש איסלאמי לא קיבלו אישור להיכנס לבתי הספר.

המתיחות בתוך אזרבייג'ן עצמה פרצה בחודש שעבר, לאחר שהממשלה פרסמה תקנות חדשות האוסרות על תלמידים להגיע לבית הספר כשהם לבושים בבגדים החורגים מהתלבושת האחידה הרשמית או כאלה שאינם מתיישבים עם האופי החילוני של החינוך הממלכתי. בתקנות שהציגה הממשלה האזרית לא צוין החיג'אב במפורש, אך לאחר הצגתן הופיעו דיווחים שלפיהם תלמידות ומורות העוטות כיסוי ראש איסלאמי לא קיבלו אישור להיכנס לבתי הספר.

המתיחות בתוך אזרבייג'ן עצמה פרצה בחודש שעבר, לאחר שהממשלה פרסמה תקנות חדשות האוסרות על תלמידים להגיע לבית הספר כשהם לבושים בבגדים החורגים מהתלבושת האחידה הרשמית או כאלה שאינם מתיישבים עם האופי החילוני של החינוך הממלכתי. בתקנות שהציגה הממשלה האזרית לא צוין החיג'אב במפורש, אך לאחר הצגתן הופיעו דיווחים שלפיהם תלמידות ומורות העוטות כיסוי ראש איסלאמי לא קיבלו אישור להיכנס לבתי הספר.

חוק החיג'אב הוא אמנם נושא אזרי פנימי, אך בימים האחרונים החלו להישמע ברשת תיאוריות קונספירציה שלפיהן היחסים הקרובים בין אזרבייג'ן לבין ישראל, היו בין הסיבות שהובילו את הרשויות האזריות להוביל חקיקה בנושא.

חוק החיג'אב הוא אמנם נושא אזרי פנימי, אך בימים האחרונים החלו להישמע ברשת תיאוריות קונספירציה שלפיהן היחסים הקרובים בין אזרבייג'ן לבין ישראל, היו בין הסיבות שהובילו את הרשויות האזריות להוביל חקיקה בנושא.

חוק החיג'אב הוא אמנם נושא אזרי פנימי, אך בימים האחרונים החלו להישמע ברשת תיאוריות קונספירציה שלפיהן היחסים הקרובים בין אזרבייג'ן לבין ישראל, היו בין הסיבות שהובילו את הרשויות האזריות להוביל חקיקה בנושא.