על רקע מחאת החיג'אב שפרצה באזרבייג'ן, מתנהל בימים האחרונים קמפיין רשת אנטישמי שמציג את נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב כאויב האיסלאם וכעושה דברה של ישראל ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הערכות מי שעומדים מאחורי הקמפיין הם גורמים מטורקיה, איראן ורוסיה.
המתיחות בתוך אזרבייג'ן עצמה פרצה בחודש שעבר, לאחר שהממשלה פרסמה תקנות חדשות האוסרות על תלמידים להגיע לבית הספר כשהם לבושים בבגדים החורגים מהתלבושת האחידה הרשמית או כאלה שאינם מתיישבים עם האופי החילוני של החינוך הממלכתי. בתקנות שהציגה הממשלה האזרית לא צוין החיג'אב במפורש, אך לאחר הצגתן הופיעו דיווחים שלפיהם תלמידות ומורות העוטות כיסוי ראש איסלאמי לא קיבלו אישור להיכנס לבתי הספר.
חוק החיג'אב הוא אמנם נושא אזרי פנימי, אך בימים האחרונים החלו להישמע ברשת תיאוריות קונספירציה שלפיהן היחסים הקרובים בין אזרבייג'ן לבין ישראל, היו בין הסיבות שהובילו את הרשויות האזריות להוביל חקיקה בנושא.
במקביל להפצת תיאוריות אלו, הופצו ברשת קריקטורות שנועדו ללעוג לנשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב, תוך שהן עושות שימוש בסטריאוטיפים אנטישמיים קלאסיים, כגון אף ארוך. בקריקטורות אלו מוצג אלייב כעושה דברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וכמי שמנסה לפגוע בדת האיסלאם. באחת מהן נראה נשיא אזרבייג'ן כשהוא על ברכיו והוא קשור לרצועה שאותה מוביל נתניהו.
כאמור, על פי הערכות, מאחורי הקמפיין עומדים גורמים טורקים, איראנים ורוסים. טורקיה אמנם נחשבת לבעלת הברית החשובה של אזרבייג'ן אך גורמים במפלגת "הצדק והפיתוח" של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן מתחו ביקורת על החוק. בבאקו גם לא אהבו דברים שאמר ארדואן עצמו בעצרת האו"ם בחודש שעבר בהם תקף "את מי שמגביל עטיית חיג'אב בבתי הספר". ארדואן אמנם לא ציין שם של מדינה ספציפית שנוקטת במהלכים אלו אך באזרבייג'ן הבינו היטב את הרמז.
בין איראן לבין אזרבייג'ן שוררת מתיחות בת עשרות שנים ביחס לקשרים שבין ירושלים לבין באקו. גורמים איראניים אף טענו לא פעם שישראל משתמשת בשטחה של אזרבייג'ן כדי לבצע פעולות נגד איראן. גורמים שמעורים בנושא ציינו כי חוק החיג'אב הוא הזדמנות נוספת עבור האיראנים להעביר מסר בגנות הקשר שבין אזרבייג'ן לישראל.
הצלע השלישית במתקפת הרשת נגד אזרבייג'ן היא רוסיה. בין שתי המדינות שוררת מתיחות על רקע השאיפה האזרית להפוך למעצמה אזורית בקווקז ועל רקע הניטרליות שבה נוקטת באקו בנוגע למלחמה באוקראינה. על פי הערכות שנשמעו, לרוסיה יש עניין לערער את מעמדו של הנשיא אלייב בתוך אזרבייג'ן, בין היתר כדי להצר את צעדיו ברמה הבינלאומית.