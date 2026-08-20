בכירים מצרים טענו בפני בכירים אמריקנים כי הדרך היחידה להביא את חמאס להתפרק מנשקו תהיה רק עם הממשלה הבאה בישראל. הדברים נאמרו במהלך הפגישות שערך במצרים ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
הבכירים המצרים הוסיפו כי אין להם שום תקווה שמשהו יקרה או שתהיה התקדמות עם הממשלה הנוכחית, ושחמאס רק יתעצם. הדרך היחידה לדבריהם לרשום התקדמות במצב ברצועת עזה תהיה עם הממשלה הישראלית החדשה שתיבחר אחרי הבחירות.
ביום שני נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך ארבע שעות עם קושנר, שניסה להגיע למתווה סופי לסיום המלחמה בעזה. הפגישה החלה בארבע עיניים, ובהמשך הצטרפו אליה ראש מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב, וכן טוני בלייר ונציגים אחרים שלה. יום קודם לכן גינו סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים ומדינות נוספות באזור בהצהרה משותפת את דחיית תכניתו של טראמפ עבור הרצועה על ידי ישראל.
בהצהרה, שעליה חתומות גם קטאר, ירדן, אינדונזיה וטורקיה, המדינות תקפו כי "ישראל נושאת באחריות לעיכוב מאמצי השלום בעזה ובטריטוריות הפלסטיניות, ודחיית התכנית עשויה לפגוע במאמציו של טראמפ לסיים את המלחמה בעזה".
אחרי הפגישה במצרים של קושנר עם בכירי חמאס אמרו מקורות לרשת "אל-ערביה" הסעודית כי "קושנר ומלאדנוב דחו את הצעת חמאס בנוגע לאחסון אמצעי לחימה. הם עמדו על כך שחמאס ימסור את נשקו ויפרק את התשתיות שלו". עוד צוין כי "קושנר אישר למנהיגי חמאס כי נשק הארגון יצא מרצועת עזה ולא יאוחסן בה". הדיווח - שטרם אומת - מנוגד למה שפורסם עד אז, שלפיו הנשק של ארגון הטרור יעבור לאחסון ברצועה, בעוד ישראל דרשה שהוא יוצא מתחומה לחלוטין וכך לא יהיה זמין עוד לחמאס או לגורמי טרור אחרים.