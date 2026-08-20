הבכירים המצרים הוסיפו כי אין להם שום תקווה שמשהו יקרה או שתהיה התקדמות עם הממשלה הנוכחית, ושחמאס רק יתעצם. הדרך היחידה לדבריהם לרשום התקדמות במצב ברצועת עזה תהיה עם הממשלה הישראלית החדשה שתיבחר אחרי הבחירות.

הבכירים המצרים הוסיפו כי אין להם שום תקווה שמשהו יקרה או שתהיה התקדמות עם הממשלה הנוכחית, ושחמאס רק יתעצם. הדרך היחידה לדבריהם לרשום התקדמות במצב ברצועת עזה תהיה עם הממשלה הישראלית החדשה שתיבחר אחרי הבחירות.

הבכירים המצרים הוסיפו כי אין להם שום תקווה שמשהו יקרה או שתהיה התקדמות עם הממשלה הנוכחית, ושחמאס רק יתעצם. הדרך היחידה לדבריהם לרשום התקדמות במצב ברצועת עזה תהיה עם הממשלה הישראלית החדשה שתיבחר אחרי הבחירות.