ביום ראשון בידי אחותה ושתי חברותיה של קצינת שב"ס באמצעות אלות, בעקבות ויכוח על חניה. כך עולה מהחקירה שערכה המשטרה, וכתב אישום נגד שלוש התוקפות. הקצינה נחקרה באזהרה ושוחררה. "זה הרגיע אותי במעט", שיתף את ynet, "אבל אני לא חזרתי לדירה שלי בעיר מאז המקרה".

ביום ראשון בידי אחותה ושתי חברותיה של קצינת שב"ס באמצעות אלות, בעקבות ויכוח על חניה. כך עולה מהחקירה שערכה המשטרה, וכתב אישום נגד שלוש התוקפות. הקצינה נחקרה באזהרה ושוחררה. "זה הרגיע אותי במעט", שיתף את ynet, "אבל אני לא חזרתי לדירה שלי בעיר מאז המקרה".

מאוחר יותר באותו ערב, לקראת השעה 20:00, הוא יצא מביתו ונסע לכיוון רעננה כדי להיפגש עם חבר. "כשהתחלתי בנסיעה היה מישהי ברכב מאחוריי, וכשפניתי הוא או היא ירקו לכיווני", תיאר. עם זאת, דוד לא ייחס לכך חשיבות רבה והמשיך לנסוע. הצרות החלו כשחזר לעיר עם חברו ברכב: "מאזור קדימה, עד לכפר יונה, הרגשתי שיש רכב שעוקב אחריי, נצמד אליי ואפילו נוסע בשוליים בכדי להתקרב אליי. כשנכנסתי לכפר יונה החבר שהיה איתי ברכב הציע שנעשה שני סיבובים בכיכר כדי לראות האם אכן מי שברכב עוקב אחריי".

מאוחר יותר באותו ערב, לקראת השעה 20:00, הוא יצא מביתו ונסע לכיוון רעננה כדי להיפגש עם חבר. "כשהתחלתי בנסיעה היה מישהי ברכב מאחוריי, וכשפניתי הוא או היא ירקו לכיווני", תיאר. עם זאת, דוד לא ייחס לכך חשיבות רבה והמשיך לנסוע. הצרות החלו כשחזר לעיר עם חברו ברכב: "מאזור קדימה, עד לכפר יונה, הרגשתי שיש רכב שעוקב אחריי, נצמד אליי ואפילו נוסע בשוליים בכדי להתקרב אליי. כשנכנסתי לכפר יונה החבר שהיה איתי ברכב הציע שנעשה שני סיבובים בכיכר כדי לראות האם אכן מי שברכב עוקב אחריי".

מאוחר יותר באותו ערב, לקראת השעה 20:00, הוא יצא מביתו ונסע לכיוון רעננה כדי להיפגש עם חבר. "כשהתחלתי בנסיעה היה מישהי ברכב מאחוריי, וכשפניתי הוא או היא ירקו לכיווני", תיאר. עם זאת, דוד לא ייחס לכך חשיבות רבה והמשיך לנסוע. הצרות החלו כשחזר לעיר עם חברו ברכב: "מאזור קדימה, עד לכפר יונה, הרגשתי שיש רכב שעוקב אחריי, נצמד אליי ואפילו נוסע בשוליים בכדי להתקרב אליי. כשנכנסתי לכפר יונה החבר שהיה איתי ברכב הציע שנעשה שני סיבובים בכיכר כדי לראות האם אכן מי שברכב עוקב אחריי".

לתדהמתו הוא סיפר כי אחרי שני הסיבובים שעשה הרכב המדובר עקף אותו, וממנו ירדו שלוש בחורות עם אלות והחלו להכות ברכבו, תוך שהן חוסמות את דרכו הלאה עם רכבן. לדבריו, "ירדתי מהרכב והתחלתי לקבל מכות, פתחו לי את הראש וכל הגוף שלי היה בכאבים. תוך כדי המכות אני שומע אותן אומרות לי 'ניסית לקחת לאישה הלא נכונה את החניה'".

לתדהמתו הוא סיפר כי אחרי שני הסיבובים שעשה הרכב המדובר עקף אותו, וממנו ירדו שלוש בחורות עם אלות והחלו להכות ברכבו, תוך שהן חוסמות את דרכו הלאה עם רכבן. לדבריו, "ירדתי מהרכב והתחלתי לקבל מכות, פתחו לי את הראש וכל הגוף שלי היה בכאבים. תוך כדי המכות אני שומע אותן אומרות לי 'ניסית לקחת לאישה הלא נכונה את החניה'".

לתדהמתו הוא סיפר כי אחרי שני הסיבובים שעשה הרכב המדובר עקף אותו, וממנו ירדו שלוש בחורות עם אלות והחלו להכות ברכבו, תוך שהן חוסמות את דרכו הלאה עם רכבן. לדבריו, "ירדתי מהרכב והתחלתי לקבל מכות, פתחו לי את הראש וכל הגוף שלי היה בכאבים. תוך כדי המכות אני שומע אותן אומרות לי 'ניסית לקחת לאישה הלא נכונה את החניה'".