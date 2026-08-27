טוהר עמית דוד בן ה-24 מכפר יונה הותקף ביום ראשון בידי אחותה ושתי חברותיה של קצינת שב"ס באמצעות אלות, בעקבות ויכוח על חניה. כך עולה מהחקירה שערכה המשטרה, וכתב אישום נגד שלוש התוקפות. הקצינה נחקרה באזהרה ושוחררה. "זה הרגיע אותי במעט", שיתף את ynet, "אבל אני לא חזרתי לדירה שלי בעיר מאז המקרה".
לדבריו, "הקצינה היא שכנה שלי, ומאיפה אני יודע שלא יקרה עוד משהו? מדובר בקצינת שב"ס שמתנהגת כמו אחרון העבריינים. עד המקרה, בחודשיים שאני משכיר שם דירה, בחיים לא ראיתי אותה".
דוד סיפר כי הוויכוח התחיל כמה שעות לפני התקיפה. "חזרתי מהעבודה, באתי להיכנס לחניה שמישהי בדיוק יצאה ממנה, ואיך שהיא יצאה מישהי אחרת עקפה אותי ונכנסה לחניה במקומי. זו הייתה קצינת השב"ס. אמרתי לה 'תתביישי', והמשכתי הלאה", נזכר.
מאוחר יותר באותו ערב, לקראת השעה 20:00, הוא יצא מביתו ונסע לכיוון רעננה כדי להיפגש עם חבר. "כשהתחלתי בנסיעה היה מישהי ברכב מאחוריי, וכשפניתי הוא או היא ירקו לכיווני", תיאר. עם זאת, דוד לא ייחס לכך חשיבות רבה והמשיך לנסוע. הצרות החלו כשחזר לעיר עם חברו ברכב: "מאזור קדימה, עד לכפר יונה, הרגשתי שיש רכב שעוקב אחריי, נצמד אליי ואפילו נוסע בשוליים בכדי להתקרב אליי. כשנכנסתי לכפר יונה החבר שהיה איתי ברכב הציע שנעשה שני סיבובים בכיכר כדי לראות האם אכן מי שברכב עוקב אחריי".
לתדהמתו הוא סיפר כי אחרי שני הסיבובים שעשה הרכב המדובר עקף אותו, וממנו ירדו שלוש בחורות עם אלות והחלו להכות ברכבו, תוך שהן חוסמות את דרכו הלאה עם רכבן. לדבריו, "ירדתי מהרכב והתחלתי לקבל מכות, פתחו לי את הראש וכל הגוף שלי היה בכאבים. תוך כדי המכות אני שומע אותן אומרות לי 'ניסית לקחת לאישה הלא נכונה את החניה'".
"עדיין יש לי כאבי ראש ואני לא בשיא שלי", שיתף, "הגוף יחלים, אבל מה עם הנפש? אני כרגע עם כדורים נגד חרדות כי אני לא מצליח לישון בלילה. זו טראומה, אני כל הזמן בודק שאין אנשים מאחוריי. אני מקווה שהן יקבלו את מה שהן צריכות לקבל ושהקצינה תפוטר ותקבל גם כתב אישום. ברגע שהבנתי שזו אחותה שתקפה אותי הכול התחבר. מאיפה אחותה ידעה מי אני ואיזה רכב יש לי? איך היא ידעה איפה אני בכביש? אלה דברים שאני רוצה עליהם תשובות".
עורכי הדין שלומי מלכה ורומח שביט, המייצגים את דוד, אמרו ל-ynet: "מרשנו הוא קורבן לאירוע אלימות קשה ומתוכנן שיכול היה להסתיים בתוצאה חמורה אף יותר. אנו מברכים על כך שהחקירה הבשילה להגשת כתב אישום וכי בשלב זה הנאשמות עצורות. אנו סומכים על בית המשפט שיעשה את מלאכתו, ומצפים למיצוי הדין עם האחראיות. נמשיך לעמוד לצידו של קורבן העבירה לאורך כל ההליך ונפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת להבטיח כי זכויותיו יישמרו במלואן וכי קולו יישמע".