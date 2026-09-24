מנהל מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן, שחוסל אתמול (רביעי) בתקיפת צה"ל ברצועת עזה, הצליח להעביר יותר ממיליארד שקלים למימון הפעילות של חמאס לאורך המלחמה. כך נמסר הבוקר בהודעת הצבא.

גלריה מוחמד אבו עלואן

( צילום: דובר צה"ל )

אבו עלואן הותקף אתמול בבוקר ברכב באזור חאן יונס. כשעה וחצי לאחר מכן הודיעו על חיסולו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, שהקדימו את הודעת הצבא בכמעט יממה: "ראש הממשלה ושר הביטחון משבחים את צה"ל ואת שב"כ על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו", אמרו השניים. "אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור".

לפי הודעת צה"ל, אבו עלואן החל את פעילותו לפני כעשור. במסגרת פעילותו במחלקת הכספים, עסק בתקצוב כלל מערכי ארגון הטרור של חמאס. בתקופה האחרונה פעל לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.

"צה"ל ושב"כ ממשיכים לרכז מאמצים לפגיעה ביכולות המימון של ארגון הטרור חמאס, למניעת שיקום התשתיות ויכולותיו הצבאיות, תוך חיסול מחבלים ורשת החלפנים והסייענים אשר מנהלים את העברות הכספים בשווי מאות מיליוני דולרים", אמרו בצבא.

חיסולו של אבו עלואן מהווה המשך של הלחץ שמפעילים צה"ל ושב"כ על חמאס, באמצעות תקיפת מחבלי ארגון הטרור. לפני עשרה ימים, ב-14 בספטמבר, חוסל גם נאיל אבו עביד , מפקד חטיבת רפיח בחמאס, בתקיפת כטמ"ם. אבו עביד החליף במאי בשנה שעברה את קודמו מוחמד שבאנה, שחוסל בחאן יונס לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס דאז מוחמד סינוואר.