לאחר שבועות של מתיחות עם המפכ״ל, רב-ניצב דני לוי, השר מפנה כעת את האש גם לעבר ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, ומטיח בו האשמות חריפות במיוחד. על רקע הדיווחים שלפיהם בלט מנע העברת חומרי חקירה לשב"כ במסגרת בדיקת החשדות להטיית הבחירות. בן גביר האשים בראיון ל-103FM את ראש אח"מ כי הוא פועל "בשליחות היועצת המשפטית לממשלה".

"אני חושב שבועז בלט הוא שליח היועצת המשפטית לממשלה לסגירת תיקים, לחיפוי וטאטוא", האשים בן גביר. בהמשך הוסיף: ,בועז בלט הוא רמאי, הוא אדם שקרן, שתפס את אח״מ ועושה בו כשלו. החקירה הייתה אצל מני בנימין (ראש להב 433), מה הוא עושה שם?".

בן גביר התייחס גם לחשדות עצמם וטען כי מדובר בפרשה רחבה בהרבה, מבלי להציג ראיות ובהסתמך על דיווחים חלקיים בתקשורת. "זיני מדבר על 100 מיליון שקלים שהועברו - ראינו את השוברים. החשד הוא קטאר, וברור שהיו כאן כל מיני ניסיונות התערבות. גם בבתי הכלא ברור שהם העבירו חומרים לרשימה המשותפת", טען השר. נדגיש שוב כי מדובר בטענות שהעלה בן גביר, ולא בממצאים שהוכחו.

אלא שהמתקפה של בן גביר לא נעצרה בראש אח"מ. השר שב ותקף גם את המפכ"ל דני לוי, שבעבר זכה לשבחים רבים מצדו, וטען כי גם במקרה הזה, השינוי בעמדותיו נובע מלחצים שמפעילה עליו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. "תעשו גוגל. זה לא כזה מסובך להבין למה המפכ"ל שינה את עורו ב-180 מעלות. הוא היה מפכ"ל שקיים את מדיניות הממשלה, הייתי מרוצה ממנו", אמר. לדבריו, "היא לוחצת אותו, היא צורחת עליו בישיבות. הוא מקבל צעקות ממנה, יש לו כמה נקודות שהיא לוחצת עליהן".

כאשר נשאל בן גביר למה הוא מתכוון, הפנה את את הדברים דווקא לדובר המשטרה, ניצב-משנה אריה דורון. "אריה דורון, תבדקו מה החלק שלו בסיפור", אמר. בהמשך העלה טענות הנוגעות לעבירות בנייה לכאורה של המפכ"ל, פרשה שנחשפה ב-ynet : "עשו גוגל 'עבירות בנייה של המפכ"ל', ותראו מי היו מפקחי הבנייה של הבית שלו. היועצת המשפטית מהלכת אימים על אנשים".

בן גביר המשיך ואמר: "אם המפכ״ל היה משתף אותי בדברים האלה הייתי אומר לו: 'אוי ואבוי לך לעבור עבירות בנייה ואוי ואבוי לך לקחת מפקחי בנייה שאסור לך לקחת'". השר הוסיף כי הוא עצמו מקפיד שלא לקבל טובות הנאה: "אני לא נותן למכולת לתת לי הנחה של שקל. מביאים לי מתנות, אני אומר שאת זה אני לא יכול לקחת. אם אתה דמות ציבורית, שמור על עצמך כי מסתכלים עליך בשבעים עיניים".