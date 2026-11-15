בתחקיר של ה"ניו יורק טיימס" שפורסם מוקדם יותר היום (ראשון), הוזכרו שמותיהם של שני גנרלים איראניים שנטען כי נחטפו על ידי ישראל לאורך עשרים השנים האחרונות, מסוריה ומטורקיה. הראשון הוא עבדאללה סאברי, שנטען כי נחטף בדמשק בקרטון גדול שמיועד להובלת מקררים. השני שהוזכר הוא המוכר יותר מבין שניהם – עלי רזא עסגרי. בשנת 2006 הוא נעלם באיסטנבול ומאז עלו אינסוף שאלות והשערות באשר לגורלו. לפי התחקיר, עסגרי נחקר במשך שבועות בידי המוסד על קשר אפשרי להיעלמותו של הנווט רון ארד, אך דבר לא עלה בחקירה שהתנהלה על סירה. אנשי המוסד הרגו אותו, ולפי אחד הבכירים האמריקנים לשעבר, גופתו הושלכה לים השחור.
עסגרי היה בכיר איראני, מפקד במשמרות המהפכה של איראן, ולפי הדיווחים שפורסמו לאורך השנים, אף נחשב לאחד מבכירי המודיעין האיראני שפעלו בשנות התשעים בלבנון, בשיתוף פעולה עם חיזבאללה. הוא גם כיהן בעברו כסגן שר ההגנה האיראני. עסגרי נותר במשך שנים דמות מסתורית שגורלה לא ידוע. היו שטענו כי שיתף פעולה עם גורמי מודיעין זרים ואחרים טענו כי נחטף על ידי אמריקה וישראל. בשנת 2024 אף פורסם בערוץ "איראן אינטרנשיונל" האופוזיציוני תחקיר מקיף על עסגרי, במסגרתו נטען כי הוא חי בארה"ב בזהות חדשה.
בתחקיר נטען כי עסגרי סיפק לארצות הברית "מידע צבאי מדויק ורגיש". הדוח שפרסם הערוץ, הסתמך אז, כך לפי הפרסום, על ראיונות עם שלושה אנשי מודיעין אמריקנים, מקור דיפלומטי בכיר, מפקד לשעבר במשמרות המהפכה, קרוב משפחה של אשתו של עסגרי, ושלושה מכרים שלו. אף נטען אז כי הוא גויס בתאילנד בשנת 2005. ואולם, הפרטים המופיעים בתחקיר ה"ניו יורק טיימס" סותרים את הטענות שהופיעו ב"איראן אינטרנשיונל".
"ההימור הלא נכון", ושינוי המיקוד ללבנון
דני סיטרינוביץ, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמ"ן, וכיום חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, התייחס בשיחה עם ynet לפרטים בנוגע לגורלו של עסגרי: "היו שמועות שהוא בארה"ב או בישראל. הוא היה סגן שר ההגנה. התחקיר נוגע בנקודה חשובה - התפיסה השגויה בישראל שאיראן אחראית להיעלמותו של רון ארד, שהובילה בסופו של דבר לקבלת החלטות לא נכונה. רון ארד לפי כל ההערכות נהרג בשנת 1988 ולא הועבר לאיראן. התפיסה השגויה של ישראל היא שהובילה לחטיפה של גורם כמו עסגרי, בניסיון להבין מה עלה בגורלו של ארד. מכיוון שהוא לא היה באיראן, לא הוציאו שום דבר מעסגרי, ולראיה גם אחרי חטיפתו של עסגרי והריגתו, רון ארד לא נמצא".
עוד חידד סיטרינוביץ כי עסגרי "היה מקורב מאוד לחיזבאללה וכנראה העריכו שגם אם איראן לא אחראית לאירוע הזה, הקשרים שלו לחיזבאללה יכולים לספק את המידע. ברור שזה לא הספיק, כי רון ארד לא בידנו וישראל עשתה פעולות לחיפוש שרידיו ממש עכשיו במלחמה האחרונה, באופן שמעיד על כך שעסגרי עצמו היה הימור לא נכון".
עבדאללה סאברי, החטוף השני שהוזכר בכתבה ב"ניו יורק טיימס", נלקח כאמור מסוריה בשנת 2021. בכתבה מאותה השנה באתר "איראן אינטרנשיונל" צוטט דיווח של "אינדיפנדנט" בערבית, ונכתב כי "המוסד חטף בסוריה, לפני מספר חודשים, איש ממשמרות המהפכה בשם סאברי, והביאו לתל אביב – במטרה להשיג מידע על רון ארד. עם זאת, כשלא הצליחו להשיג מודיעין אמין, הועבר האיש לדרום אפריקה ושוחרר".
עוד נטען אז, כי המוסד חטף אותו באמצעות רכב, כאשר היה בדרכו מביתו לשגרירות איראן בדמשק. עם זאת, לפי הפרטים שפורסמו היום מ"הניו יורק טיימס", הוא בכלל יצא לריצת בוקר מדירתו ביום שבו נחטף. בזמן שרץ, עברו לידו סבלים שהעבירו מקרר בקרטון גדול, כשלפתע הם התנפלו עליו, הכניסו אותו לתוך הקרטון, ומשם לרכב. בהמשך, לפי התחקיר, השאיר אותו המוסד ברחוב ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, עם מעט כסף ומספר טלפון להתקשר לשגרירות איראן ולבקש שיבואו לאסוף אותו.
בתוך כך, בחשבון ברשת X המיוחס למוסד בפרסית, פורסם פוסט באוקטובר 2025 שבו נטען כי ארגון הביון אכן חטף את סאברי. "כמה פרטים שאולי לא ידעתם על עבדאללה סאברי", נכתב: "במסגרת תפקידו הוא התגורר בשכונת אל-מזה. ידענו בדיוק היכן הוא חי, ואפילו לקחנו אותו לטיול קטן. אולי בהמשך נספר לכם יותר פרטים על הטיול והדברים שסאברי סיפר לנו במהלכו. הוא התברר כדברן גדול! תשאלו אותו בעצמכם, והוא יספר לכם בדיוק איזה סוג של טיול ארגנו עבורו". רשמית, החטיפה מעולם לא אושרה.
בכיר נוסף שהוזכר בכתבה ב"ניו יורק טיימס" הוא אחמד שוכר, שבסוף שנת 2025 נטען בתקשורת הלבנונית והערבית כי נחטף על ידי המוסד על אדמת לבנון. שוכר תואר כקצין לבנוני בכיר לשעבר, וכבר אז דווח על קשר אפשרי שלו להיעלמות רון ארד. בישראל לא התייחסו באותם הימים - ולמעשה עד היום - לדיווחים על "חטיפת" שוכר. בהנחה שישראל היא זו שעומדת מאחורי היעלמותו, מדובר בתפנית במאמץ המודיעיני לאיתור רון ארד, שכן עד אז ישראל התמקדה בסברה שאיראן או חיזבאללה מאחורי חטיפת הנווט.
לפי התחקיר ב"ניו יורק טיימס", אז המוסד החל להפנות את עיניו לנבי שית, המקום האחרון שם ידוע בוודאות כי ארד היה. אחד האנשים הבודדים שהיו מעורבים אז בשמירה על ארד, ושידעו את מקום הימצאו - אי שם ב-1988 - היה אותו שוכר, קצין ביטחון לבנוני בדימוס. כאמור, בלבנון סבורים גם היום שהוא נחטף בידי סוכנים ישראלים. מקום הימצאו של שוכר לא ברור, אך גורמים ישראלים אמרו ל"טיימס" שהתיאוריה המבוססת ביותר שיש כיום בידי ישראל, ושלפיה מתנהל החיפוש להסבר ההיעלמות היא שארד הוצא להורג כנקמה על מות אחיו של שוכר - שנלחם בכוחות צה"ל ב-1988, וששוכר עצמו היה שם באותו לילה.
שלושה חודשים אחרי החטיפה, במרץ האחרון, הגיעו לנבי שית כוחות צה"ל בניסיון לאתר את שרידיו של רון ארד בפשיטה בה נהרגו עשרות לבנונים. הם חפרו שם, גם בקבר מסוים בבית הקברות שנפתח ונחפר, אך נראה כי לא מצאו דבר, בינתיים לפחות. מאז נמשכים החיפושים - עם מיקוד ברור: לבנון - ולא איראן.