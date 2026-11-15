עוד חידד סיטרינוביץ כי עסגרי "היה מקורב מאוד לחיזבאללה וכנראה העריכו שגם אם איראן לא אחראית לאירוע הזה, הקשרים שלו לחיזבאללה יכולים לספק את המידע. ברור שזה לא הספיק, כי רון ארד לא בידנו וישראל

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