יו"ר ביחד נפתלי בנט שטח הבוקר (שני) בכנסת את משנתו ואת כוונתו להקים ממשלה בראשות גדי איזנקוט. בסיור עם חיילים אמר להם בנט כי הוא בעד הקמת ממשלת אחדות בראשות איזנקוט, יחד עם הליכוד, כשיו"ר ישר ראש ממשלה ראשון. "אני מעדיף את זה. אני חושב שצריך ממשלה עם כל הגורמים החזקים והמרכזיים - הם בעד שירות בצה"ל, הילדים שלהם הולכים ונלחמים".

יו"ר ביחד נפתלי בנט שטח הבוקר (שני) בכנסת את משנתו ואת כוונתו להקים ממשלה בראשות גדי איזנקוט. בסיור עם חיילים אמר להם בנט כי הוא בעד הקמת ממשלת אחדות בראשות איזנקוט, יחד עם הליכוד, כשיו"ר ישר ראש ממשלה ראשון. "אני מעדיף את זה. אני חושב שצריך ממשלה עם כל הגורמים החזקים והמרכזיים - הם בעד שירות בצה"ל, הילדים שלהם הולכים ונלחמים".

יו"ר ביחד נפתלי בנט שטח הבוקר (שני) בכנסת את משנתו ואת כוונתו להקים ממשלה בראשות גדי איזנקוט. בסיור עם חיילים אמר להם בנט כי הוא בעד הקמת ממשלת אחדות בראשות איזנקוט, יחד עם הליכוד, כשיו"ר ישר ראש ממשלה ראשון. "אני מעדיף את זה. אני חושב שצריך ממשלה עם כל הגורמים החזקים והמרכזיים - הם בעד שירות בצה"ל, הילדים שלהם הולכים ונלחמים".