יו"ר ביחד נפתלי בנט שטח הבוקר (שני) בכנסת את משנתו ואת כוונתו להקים ממשלה בראשות גדי איזנקוט. בסיור עם חיילים אמר להם בנט כי הוא בעד הקמת ממשלת אחדות בראשות איזנקוט, יחד עם הליכוד, כשיו"ר ישר ראש ממשלה ראשון. "אני מעדיף את זה. אני חושב שצריך ממשלה עם כל הגורמים החזקים והמרכזיים - הם בעד שירות בצה"ל, הילדים שלהם הולכים ונלחמים".
"חייבים להסתמך על אלה ועל אלה שלא משרתים בצבא או רואים את ישראל כמדינה ציונית? גם החרדים, גם הערבים. זה מה שאני מנסה לעשות", הוא אמר בין השאר. "אני טוען שמי שיכול להיות ביחד בטנק, יכול גם ביחד לנהל את המדינה. לזה אנחנו פועלים. אני לא יודע אם נצליח, אבל בוודאי - לעם שלי אני מחויב. זה נראה לי שכל ישר".
בנט קבע כי "ויכוחים זה דבר שהוא בסדר גמור. מה שלא בסדר זה כשמישהו שהוא לא בדעה שלך - אתה אומר שהוא אויב, עוכר ישראל, קפלניסט, ביביסט. גדלים לתוך אווירה מאוד לוחמנית. אי אפשר לעשות שום דבר כשכולם רבים - ולכן צריך למצוא את הדרך איך לעבוד ביחד".
עוד לפני שיחת המשא ומתן בין צוותי הליכוד וישר - שאליה לא הוזמן נציג של בנט - הוא פרסם הודעה ארוכה במוצאי שבת, שבה תמך בהקמת ממשלת אחדות. "חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט", מסר. "אני לא נאיבי. החשדנות כלפי נתניהו מוצדקת. משך שנים נתניהו הונה את שותפיו ופעל נגדם. לכן כאן מדובר שאיזנקוט עומד בראש".
נציגי צוותי הליכוד וישר צפויים להיפגש גם היום. פגישת הצוותים אתמול במלון דן אכדיה בהרצליה הסתיימה אחרי יותר מארבע שעות של דיונים, ללא הסכמות בין הצדדים על נושאים מהותיים. הצדדים לא דנו כלל על האפשרות של רוטציה בין בנימין נתניהו לאיזנקוט במקרה של הקמת ממשלת אחדות, נושא שנחשב לאחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים במשא ומתן.