שעות אחרי שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי הדרך היחידה להקים ממשלה היא "לפרק את גוש נתניהו" , יו"ר ישר! גדי איזנקוט הודיע כי הזמין את צוות הליכוד ל"מרתון שיחות", שיחל מחר, "כחלק מהמאמץ הכן והאמיתי להקים ממשלה רחבה ככל הניתן". דקות ספורות לאחר מכן, פרסם הודעה ארוכה גם יו"ר ביחד נפתלי בנט, שבה תמך בהקמת ממשלת אחדות - עם הליכוד.

"חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט", מסר בנט. "אני לא נאיבי. החשדנות כלפי נתניהו מוצדקת. משך שנים נתניהו הונה את שותפיו ופעל נגדם. לכן כאן מדובר שאיזנקוט עומד בראש".

גלריה בנט ואיזנקוט בהשבעת הכנסת בשבוע שעבר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בהודעה ששלחו מהליכוד לקראת ה"מרתון", הבהירו במפלגה מה הם התנאים שלהם. תחת הכותרת "עמדת הליכוד להקמת ממשלת אחדות לאומית", כתבו כי תחילה "יופסקו לאלתר כל ההתקפות האישיות ודברי ההסתה נגד ראש הממשלה וממשלת ישראל", וכן כי כל מפלגות גוש נתניהו יצטרפו לממשלה - כפי שהצהירו בעבר.

"תימסר הצהרה משותפת בדבר מחויבותם של שני הצדדים להקמת ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. במסגרת זו תימסר הודעה פומבית של זניחת רעיון העוועים להקמת ממשלה משותפת עם מפלגות של תומכי טרור השואפות לחיסול המדינה היהודית", עקצו בהודעת הליכוד. בנוסף דרשו "הודעה על הפסקת החרמות ובכללם החרמות והפסילות על ראש הממשלה ועל מפלגות ושרים".

בליכוד אמרו כי "קווי היסוד המוצעים" הם: "הסכמה לעקרון כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שלילה מוחלטת של הקמת מדינה פלסטינית, שמירה קפדנית על הישגי המלחמה ובפרט שמירה על אזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה בהתאם לקווים הקיימים היום, הגעה להסדרת מעמדם של לומדי תורה, בהסכמה רחבה הכוללת את מנהיגי הציבור החרדי.

"לאחר ליבון וגיבוש הסכמות ביחס לקווי היסוד הללו, קיום מו"מ רציני ומעמיק בשורה רחבה של נושאים שעליהם נעשה מאמץ להגיע להסכמה רחבה, ביניהם: מדיניות הביטחון, חקירת אירועי השבעה באוקטובר, מערכת המשפט ואכיפת החוק והפשיעה המאורגנת, לרבות במגזר הערבי". בהודעת הליכוד לא התייחסו לתפקיד ראש הממשלה, שעליו אין בכוונתם לוותר.

"מיצוי כל ציר"

בהודעה שפרסם הערב איזנקוט נכתב: "כחלק מהמאמצים לכינונה של ממשלה חדשה ומיצויו של כל ציר אפשרי, הנחה יו״ר ישר! גדי איזנקוט את צוות המו״מ של המפלגה להזמין את צוות המו״מ של הליכוד למרתון שיחות שיחל בפגישה שנקבעה בין הצוותים למחר. זאת, כחלק מהמאמץ הכן והאמיתי להקים ממשלה רחבה ככל הניתן. צוות המו״מ של ישר! יפעל להפוך כל אבן, לאפשר מהלכים נועזים ולהביא לפריצת דרך שתוביל להקמת ממשלה".

בנט כתב בנוסף כי הוא מחויב ל"מהפכת המשרתים" שעליה דיבר רבות במהלך קמפיין הבחירות שלו: "אני מחויב לחיילים ולמילואימניקים שלנו שזועקים לחילוף, ללא מענה. מחויב להחליף את ממשלת 7 באוקטובר. מחויב להקים, ביחד עם שותפינו, ממשלת תיקון בראשות גדי איזנקוט. אני גם מחויב שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, ומפלגתי לא תעבור אליו או לגוש שלו בשום מקרה".

בנט פירט על "עקרונות הממשלה אליה אנו מכוונים": "ביום הראשון לממשלה נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. נקצוב כהונת ראשי ממשלה לשמונה שנים. נעביר את מהפכת המשרתים. נרחיב את מעגל המתגייסים, נחזק את המשרתים ואת משפחותיהם, ונשנה את סדר העדיפויות של המדינה כך שהתמריצים הכלכליים יעברו מהמשתמטים למשרתים. נעביר את המדינה מכאוס לניהול, ונציל את ישראל ממסלול ההתנגשות החזיתית עליו אנחנו צועדים בקצב מהיר".

לדבריו, "אני מאמין שהחלופה הנכונה ביותר להשיג את כל זה, היא ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט. אם אלישע מדן ויונתן שלו יכולים להילחם זה לצד זה בעזה, הם בוודאי יכולים לשבת זה לצד זה בממשלה. אני יודע שעצם השיחות מעוררות ביקורת. אני מכבד אותה, אך משוכנע כי זה המהלך הטוב ביותר למען מדינת ישראל והיחיד שיביא את מהפכת המשרתים. חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט".

בנט כתב כאמור כי "אינו נאיבי": "החשדנות כלפי נתניהו מוצדקת. משך שנים נתניהו הונה את שותפיו ופעל נגדם. לכן כאן מדובר שאיזנקוט עומד בראש. במסגרת המהלך שבכוונתי לקדם, נדע מהר מאוד האם פני הליכוד לאחדות, או שמא רק לנסות לבזבז את 29 הימים שנותרו למנדט של גדי. לא נאפשר להם את זה. בימים הקרובים נמשיך לפעול בתיאום מלא עם שותפינו ולמצות את האפשרויות להקמת הממשלה. בכל מסלול שנבחן, העקרונות האלה יעמדו לנגד עינינו".

ליברמן. "הדרך היחידה לפרק את גוש נתניהו היא להקים קואליציה עם ש"ס ויהדות התורה" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

כאמור, ליברמן אתגר הבוקר את מאמציו של איזנקוט להקמת ממשלה, אחרי שהאחרון כתב כי "אם לא יבשילו הניסיונות לממשלה רחבה - אקים ממשלת חירום" . בפוסט שפרסם ברשת X כתב ליברמן כי הדרך היחידה להקים ממשלה היא לפרק את גוש נתניהו.

"כבר היינו בסרט הזה. ממשלת השינוי החזיקה מעמד קצת יותר משנה, ובסיומה קיבלנו את גוש נתניהו עם 64 מנדטים ואת ביבי כראש ממשלה לארבע שנים נוספות", כתב יו"ר ישראל ביתנו. "מי שבאמת רוצה לשים סוף לעידן נתניהו חייב להבין שהדרך לעשות זאת עוברת אך ורק דרך פירוק הגוש שלו. את נתניהו אפשר להחליף רק מימין, ולא משמאל. לכן, הדרך היחידה לפרק את גוש נתניהו היא להקים קואליציה עם ש"ס ויהדות התורה".