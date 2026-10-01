ומה קורה אצלנו? הכנסת לא העבירה החלטה דומה ולא יזמה אותה. אין מסמך ממלכתי שמחבק את כל המשפחות ומתחייב לצדק ולזיכרון. ובמקום זה אנחנו שומעים דברים אחרים לגמרי: השבוע

שמענו מועמד משוריין לכנסת של הליכוד שקורא להחזיר חטופה לשעבר בת 88 לחמאס

ואחרת האומרת אם מחנה הימין לא ינצח,

זיכרון יקירנו ייעלם