איציק בונצל, ששוריין במקום 29 ברשימת הליכוד לכנסת, כתב בפייסבוק פוסט שהופנה לשורדת השבי יוכבד ליפשיץ בת ה-88 - ובו כתב כי "מעולם לא כתבתי בסגנון כזה, אך הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי חמאס".
בונצל - ששכל את בנו עמית ברצועת עזה - כתב את הדברים בעקבות דבריה של ליפשיץ בריאיון בערוץ 13, שלפיהם בין השאר "ביבי לא החזיר אף חטוף, מרים אדלסון קנתה אותנו מטראמפ. אם הממשלה הזו תישאר אחרי הבחירות זה אסון למדינה". בעלה של יוכבד, עודד ליפשיץ, נרצח בשבי הג'יהאד האיסלאמי אחרי שנחטף בחיים יחד איתה מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר.
בונצל כתב כי "מי שחילץ אותך מאפלת המנהרות של עזה לא הייתה מרים אדלסון, אלא מאות גיבורים שיצאו אל התופת כדי להחזיר אותך בחיים וחלקם לא שבו לעולם. הבנים שלנו שילמו בחייהם ובדם לבו של כל בית בישראל כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה בביתך. כמה עלובים, מקוממים ומנותקים הם דברייך. אל מול האמירות המבישות הללו, והכאב הבלתי נסבל של אובדן הבנים שנפלו למענך, הזעם פשוט אינו יודע גבול".
לאחר מכן כתב כי הלוואי והייתה דרך להשיבה לידי חמאס, והמשיך וטען כי "למראה מופע כפיות הטובה הזה, נראה שפשוט לא היה מגיע לך שהבנים היקרים והקדושים שלנו יקריבו את חייהם עבורך. השנאה לנתניהו העבירה אותך על דעתך, ריסקה כל זכר למוסר ולבושה, ורמסה את כבודם של מי שחילצו אותך במחיר חייהם. שתיקה למול שפל כזה היא חטא שאי אפשר לסלוח עליו".
בנו של איציק בונצל, סמ"ר עמית בונצל ז"ל, היה לוחם בצנחנים ונפל בקרב בשכונת שג'אעיה ב-6 בדצמבר 2023. מאז, האב השכול הפך לקול בולט של "פורום הגבורה" וגם נאבק למען זכויות ותגמולים של משפחות שכולות, בין השאר בדיונים בכנסת.
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פרסם גיבוי לליפשיץ ופנה לראש הממשלה: "נתניהו צריך להסתכל לה בעיניים, לבקש סליחה ולהסביר איך במשמרת שלו נרצחו 1,200 ישראלים ונחטפו 251, איך החטופים הופקרו, ואיך במקום לקחת אחריות הוא ממשיך לברוח ממנה בכל דרך אפשרית. ועכשיו הוא גייס למפלגה שלו אנשים שמאחלים ליוכבד לחזור לגיהינום. בבחירות האלה נחליף את ממשלת ההפקרה וההפקרות בממשלה שמקדשת את החיים. יוכבד, את עברת את הבלתי נתפס ובחרת להילחם. את נותנת לכולנו כוח והשראה. אנחנו איתך".