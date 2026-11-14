צוותי המשא ומתן של הליכוד וישר צפויים להיפגש מחר (יום ראשון) כדי לדון בהקמת ממשלה רחבה, שתכלול בין השאר את מפלגת "הציונות הדתית" וגם מפלגות בגוש השינוי שיסכימו לחבור אליה. קודם לכן, יו"ר ישר גדי איזנקוט הודיע שלא ינהל מו"מ עם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

הפגישה מחר תתקיים בדרג של צוותי מו"מ, ולא צפויה פגישה אישית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לאיזנקוט כפי שהציע הערב ראש הממשלה – בנאום מוקלט שבו קרא למשא ומתן "בלי תנאים מוקדמים". איזנקוט, שקיבל מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה, רואה בהצהרה של נתניהו "ספין" ו"תרגיל", במטרה לסכל הקמת ממשלה של גוש השינוי יחד עם החרדים. איזנקוט עצמו אמר עם קבלת המנדט מהנשיא כי הוא מציע גם לליכוד להצטרף לממשלה בראשותו. גם אם מכנים אותה "ממשלת אחדות לאומית", איזנקוט לא מוכן לדבר על רוטציה או על ממשלה שאינה בראשותו – בטח אם המנדט להרכבת הממשלה נמצא בידיו.

איזנקוט מקבל את המנדט מהרצוג ( צילום: שלו שלום )





לפחות בשלב הזה של המו"מ, נראה כי הסיכוי להקמת ממשלה של שתי המפלגות הגדולות בכנסת הוא נמוך מאוד. נתניהו דורש הקמת ממשלת אחדות בראשותו, למרות שהתנאי הזה הוסר בהודעה שלו הערב. שר בכיר בליכוד טען כי נתניהו יתעקש להתחיל את הרוטציה אם תקום ממשלת אחדות, בין היתר כדי לסכם שהוא יהיה המועמד המוסכם לתפקיד נשיא המדינה בבחירות שיתקיימו במאי 2028.

לעומת זאת, גם איזנקוט אינו מוכן לדון על רוטציה - כך ששני הצדדים לא מצליחים להגיע אפילו לסיכום עקרוני או להבנות מי יעמוד בראשות הממשלה שהם מבקשים כביכול להקים יחד. בכיר בליכוד אמר כי ההודעה של נתניהו יכולה להיות רלוונטית במקרה שאיזנקוט לא יצליח להרכיב ממשלה, "ואז גם המחיר שלו ירד", כלשונו.

למעשה, יו"ר מפלגת ישר מנהל כרגע מו"מ פוליטי בשלושה ערוצים שונים: הקמת ממשלה עם החרדים, כאשר השיח בינם לאיזנקוט הוא בעיקרו שקט וחשאי, או כמו שכינה זאת איזנקוט עצמו "רב הנסתר על הגלוי"; ולצד זאת, נציגיו של איזנקוט מנהלים מו"מ עם המפלגות הערביות על ההצבעות בכנסת, כמו החלפת יו"ר הכנסת ומינוי ח"כים מגוש השינוי לראשות הוועדות השונות; וכאמור, גם שיח מול הליכוד ומול נתניהו. ממשלה בהימנעות המפלגות הערביות, כך נראה, צפויה להיות האפשרות האחרונה שינסו בגוש השינוי למצות.

נתניהו לאיזנקוט: "בוא ניכנס לחדר בלי תנאים מוקדמים ונגיע להסכמות"





לפגישה מחר עם הליכוד יש בעיקר ערך סמלי, פחות מהותי, ובפתחו של השבוע השני במו"מ להרכבת ממשלה מעדיפים בגוש השינוי למקד את מירב המאמצים בהגעה להסכם עם החרדים. לפי שעה, אין התקדמות משמעותית במשא ומתן הזה, שהפך למרכזי בעקבות האולטימטום שהציב יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נגד ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. אלא שלצד זאת, גורם בגוש השינוי נשמע היום פסימי, ואמר כי המקסימום שהמפלגות יוכלו להתפשר עליו בעניין חוק הגיוס ונושאי דת ומדינה "לא מתקרב אפילו למינימום של דרישות החרדים".

בכל מקרה, אם איזנקוט ונתניהו יחליטו שממשלת אחדות היא הפתרון היחידי שנותר לשניהם כדי לצאת מהפלונטר הפוליטי – הפגישה ביניהם צפויה להיות בערוץ חשאי, ולא בהעברת מסרים דרך התקשורת.

במקביל, כאמור, ממשיך גוש השינוי בהשתלטות על תפקידי המפתח בכנסת - כאשר שניים מהתפקידים הבכירים אמורים לצאת מידיהם של חברי הליכוד. ביום שלישי תתקיים הצבעה על תפקיד יו"ר הכנסת, שבה צפוי ח"כ מתן כהנא מישר להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. בנוסף, ליברמן צפוי להיכנס לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ולהחליף את ח"כ בועז ביסמוט מהליכוד.

בהצהרתו המוקלטת מוקדם יותר הערב, נזכיר, נתניהו שב וקרא להקים "ממשלת אחדות לאומית", תוך שהוא מזהיר מאיום קיומי הנשקף מאיראן. "גדי, במקום לנסות להקים ממשלה רעועה ומסוכנת שלא תוכל לעמוד, ולו במקצת, באתגרים הביטחוניים והלאומיים האדירים שבפנינו, נעשה את הדבר המתבקש: ניכנס לחדר, בלי תנאים מוקדמים, נשים בצד את כל המחלוקות ואת כל החרמות, ונגיע להסכמות עבור ביטחונה ועתידה של ישראל, כולל בסוגיית הגיוס, שניתן לפתור אותה ביחד עם נציגי הציבור החרדי. המענה המתחייב לאלה שיצאו במכוון בעת שירת התקווה הוא להקים את ממשלת התקווה – ממשלת האחדות הלאומית". נתניהו הדגיש כי ממשלת האחדות שהוא קורא להקים צריכה לכלול את "כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי".

בחלוף כשעה מפרסום ההצהרה הגיב לה איזנקוט, וחשף כי מחר כבר מתוכננת פגישת משא ומתן קואליציוני בין נציגי ישר! ונציגי הליכוד. איזנקוט, נזכיר, ביטל פגישה קודמת שתוכננה להיערך במקור בין נציגי המפלגות ביום רביעי האחרון, בתגובה ל"נאום הפילוג" כלשונו שנתניהו נשא בכנסת אחרי השבעתה, אבל כעת לא הודיע על ביטול הפגישה החדשה שמתוכננת מחר. "הודעתו לתקשורת של ראש הממשלה היוצא הערב, בה הוא קרא להיפגש למשא ומתן, היא עוד ספין. הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו. היא נקבעה למחר בין צוותי המו״מ של ישר! והליכוד", מסר איזנקוט. "אחיי ואחיותיי הישראלים, זהו הבלוף התורן: נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל מבזה מעמד ממלכתי בכנסת ומפלג ומסית כאילו אין מחר".

( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )