"זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים", אמר בכאב קרוב משפחתו של הלל מרדכי דדון, בן ה-7 שנרצח במהלך חגיגות יום הולדת בבית שמש - שבוע בלבד אחרי שקרוב אחר שלו נהרג בתאונת דרכים. "הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?".
קרוב המשפחה זעק בשיחה עם ynet: "איזה רוע בעולם מעז לגעת בילד טהור שלא עשה רע לאיש? הלב מרוסק לרסיסים. הכאב והשכול עוטפים את המשפחה מכול כיוון ואין שום מילה שיכולה להסביר את גודל החלל והתסכול".
אביו עמוס אמר הבוקר ל-ynet: "הלל כמו שמו - הלל. כל מה שאני אוסיף אני אגרע. שמחת חיים מיוחדת, אהבה בלתי נגמרת. ילד חרוץ, מצטיין בבית הספר". האבא אמר שהלל היה אמור לעלות בעוד שבועיים לכיתה ב': "הוא הצטיין בחוג הכדורגל והיה אומר לי: ‘אבא, אני אהיה שחקן טוב’. אמרתי לו שזו לא השאיפה, אבל אם אתה אוהב את זה, אתה תהיה הכי טוב. התפילות שלו זה היה משהו לא רגיל. עשיתי לו מבחן לקרוא בארמית והוא הצליח לקרוא, הוא ידע לקרוא את זה. היו חברים בלי סוף״.
הוא סיפר כי אחיו חגג יום הולדת אתמול: "הוא הלך לבן דודו ושעה לפני הם צולמו במים, שמחים ומאושרים. אני מקווה שאהיה חזק. כל הכוח שלי נשאב ממנו, כי הייתה לנו אהבה של אבא ובן, משהו לא רגיל. הוא הרעיף אהבה. רק חיוך שלא ירד. שבע שנים וחצי קיבלתי מתנה, אתמול נגמר התיקון״.
גם לאחר שנפגע, הלל עדיין היה בהכרה. האב עמוס סיפר כי בנו הספיק לדבר עם אביו של הילד שבביתו שהה, בזמן שזה ניסה לסייע לו ולעצור את הדימום. ״הלל דיבר עם האבא השני, שהכניס אותו לבית וחסם לו את הדם. הוא היה עוד בהכרה. ראו את החור שיש לו בלב וחשבו שזה ירי״.
הלל נדקר למוות אתמול אחר הצהריים, ובן דודו בן ה-4 נפצע קשה - אך התייצב בבית החולים. קרוב משפחתם, נער בן 15, שמר עליהם וראה את התקיפה. אבא של אחד מהם מצא אותם כשהם פצועים ליד הבריכה. המשטרה עצרה את השכן, צעיר בן 25, בחשד שדקר את השניים, ונבדק אם סכסוך בין המשפחות הוביל למעשה. אביו של החשוד תושאל בזירה.
הדיווח על הדקירה התקבל ביום שני בשעה 16:40 במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים. חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד סיפר: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים, ביצענו פעולות החייאה ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה".
ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, התייחס לאירוע הקשה: "בית שמש חווה בשעה האחרונה שני אירועים קשים וכואבים, שבכל אחד מהם נגדעו חייו של ילד. באירוע הדקירה הקשה נהרג ילד, ובתאונת הדרכים נהרג ילד נוסף. צוותי הרווחה והשירות הפסיכולוגי של העירייה פועלים בשטח ומעניקים ליווי ומעטפת מקצועית למשפחות ולכל מי שנדרש לכך. ליבנו עם המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, ואנו מתפללים לשלומם ולהחלמתם של הפצועים".
מפקד תחנת בית שמש הגיע לזירה: "לקראת השעה 16:00 מתקבלת הודעה על ילדים פגועים. ניידות מגיעות ואנחנו מבינים שיש כאן פגיעות חודרות. כוחות גדולים הוקפצו ומפקד ממרחב ציון וממ"ז ירושלים. השוטרים זיהו בחור שנראה להם חשוד, עצרו אותו ולקחו אותו לתחנה. התיק יעבור לימ"ר ירושלים. כל הכיוונים נבדקים".
פורסם לראשונה: 01:52, 18.08.26