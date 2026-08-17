אביו עמוס אמר הבוקר ל-ynet: "הלל כמו שמו - הלל. כל מה שאני אוסיף אני אגרע. שמחת חיים מיוחדת, אהבה בלתי נגמרת. ילד חרוץ, מצטיין בבית הספר". האבא אמר שהלל היה אמור לעלות בעוד שבועיים לכיתה ב': "הוא הצטיין בחוג הכדורגל והיה אומר לי: ‘אבא, אני אהיה שחקן טוב’. אמרתי לו שזו לא השאיפה, אבל אם אתה אוהב את זה, אתה תהיה הכי טוב. התפילות שלו זה היה משהו לא רגיל. עשיתי לו מבחן לקרוא בארמית והוא הצליח לקרוא, הוא ידע לקרוא את זה. היו חברים בלי סוף״.