"הקיטוב שלנו הוא לא אידיאולוגי, הוא רגשי - יש לנו זיכרונות היסטוריים של קיפוח"

בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה נערך פאנל שעסק בשאלה "מהו הפתרון הנכון למשבר החוקתי". המשתתפים הסכימו על הצורך בכינון חוקה שתעגן את המוסכמות בחברה הישראלית: "יש להפריד בין פוליטיקה חוקתית לפוליטיקה רגילה"