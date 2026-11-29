מינויו של נצ"מ בדימוס אבישי מועלם בחודש שעבר לתפקיד מנכ"ל עיריית טבריה הרים לא מעט גבות, על רקע החשדות החמורים נגדו בעבירות שוחד ובעבירות מתחום טוהר המידות, לאחר שעל פי החשד נמנע ממעצר יהודים המעורבים ב פשיעה לאומנית .

גלריה נצ"מ אבישי מועלם ( צילום: שלו שלום )

פרוטוקול הוועדה לבחירת עובדים בכירים בעיריית טבריה, שהגיע לידי ynet, חושף כיצד התנהל הליך בחירתו של קצין המשטרה לתפקיד הבכיר ברשות המקומית, מה סיפר לחברי הוועדה על החקירה הפלילית בעניינו, אילו שיחות הוא ניהל לטענתו עם בכירי מערכת אכיפת החוק – וכיצד השתכנעו חברי הוועדה כי חרף החשדות נגדו, הוא האדם המתאים לתפקיד.

נזכיר, בעקבות ההחלטה פנתה לפני מספר שבועות התנועה לאיכות השלטון לבית הדין לעבודה בטענה כי נפלו פגמים בהליך המינוי. אלא שלאחר שנחשפה לחומרים הנוגעים להליך בחירתו של מועלם, ביקשה התנועה למחוק את ההליך המשפטי, תוך שציינה כי אין לה טענות כלפי העירייה בנוגע למינוי.

"מכיר אותו באופן אישי"

בדיון על המינוי לתפקיד מנכ"ל עיריית טבריה השתתפו ראש העיר יוסי נבעה, היועץ המשפטי של העירייה עו"ד שמעון בלסן, רינת זונשיין, סגן ראש העיר אביב יצחק וחבר מועצת העיר יניב מזרחי. עוד בטרם נכנס מועלם לחדר הישיבות, עסקו חברי הוועדה בשאלת כשירותו לתפקיד ובניסיונו הניהולי.

היועץ המשפטי פתח את הדיון ואמר: "אנו אמורים לבחון את תנאי הכשירות של המועמד אבישי מועלם". חבר המועצה מזרחי השיב: "אני מכיר אותו באופן אישי - היה מפקד שלי בימ"ר". היועץ המשפטי המשיך: "מדובר במשרת אמון, וצריך לבדוק אם הוא עומד בתנאי הסף. מדובר על שני שלבים. יש קושי עם הוכחת ניסיון ניהול מקצועי, ויכול להיות שניתן להשלים באישור בדבר שירות במשטרת ישראל, רשומים, תפקידים ודרגות. אבל לא מצוין כמה אנשים ניהל בכפיפות ישירה".

עד מהרה עבר הדיון לעסוק בסוגיית החקירה הפלילית נגד מועלם. ראש העיר ביקש להעלות את הנושא בפני חברי הוועדה ואמר: "יש פרסום מסיבי על חקירת המשטרה של המועמד, וצריך לשים את זה על השולחן".

"לשים על השולחן". יוסי נבעה ראש עיריית טבריה ( צילום: אביהו שפירא )

היועץ המשפטי השיב: "למיטב ידיעתי אין המלצה על כתב אישום ומאז חודש אפריל 2025 החקירה הסתיימה. מדובר רק בחקירה. אין לנו את חומר החקירה אנחנו לא יודעים מה יש ומה אין... מה השיקולים... כולנו נקבל את ההחלטה, ואולם לא ניתן להתעלם מהחקירה בכלל".

סגן ראש העיר ביקש הבהרה: "מה בנוגע למכתב של התנועה לאיכות השלטון? הם טוענים שאין סמכות". היועץ המשפטי השיב: "צריך לבחון את המועמדות ולקבל החלטה. אני לא יכול לפסול את המועמדות על הסף בגלל החקירה הפלילית. אמורים לשקול את זה, אם רוצים מנכ"ל עם כתם... עננה כזו... אבל לפסול אוטומטית אני לא חושב שצריך - ושלחתי תשובה בהתאם".

העימותים עם השב"כ והשיחה עם נתניהו

בשלב זה נכנס מועלם לחדר הישיבות. ראש העיר פנה אליו ואמר: "אני לא הכרתי אותך אבל ברגע שפורסם שהמנכ"ל שלי מסיים את תפקידו קיבלתי שיחת טלפון, וקבענו להיפגש. בוא תספר לי מה הביא אותך להרים אליי טלפון?" מועלם הציג בפני חברי הוועדה את הרקורד המקצועי שלו במשטרה, ובהמשך סיפר על נסיבות מינויו לתפקיד מפקד ימ"ר ש"י ועל מעורבותם, לדבריו, של ראש השב"כ לשעבר רונן בר והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בהליך המינוי.

"אני עובר לפקד על מחוז ש"י, מחוז מאוד מורכב ובעייתי. מתכנן לפרוש לפנסיה. מפקד המחוז ביקש שאהיה במפלג פשיעה לאומנית. ב-7.10.2023 קרה אירוע מכונן, ורונן בר מתעסק אם לתת לי את התפקיד ופונה לקובי שבתאי בקשר לדרגת הנצ"מ. אני לא מכיר את בן גביר. אני יודע שיש שר כזה".

ראש העיר שאל את מועלם: "אתה לא איש פוליטי?" מועלם השיב: "לא. קובי פונה לבן גביר... ששמע שרונן בר מתנגד, ובן גביר אמר - 'לא יהיה סבב אם אבישי לא יהיה ראש הימ"ר', ואני לא יודע מכל זה. ככה הדברים מתגלגלים. אני מקבל את התפקיד וממונה לתפקיד".

"מתעסק אם לתת לי את התפקיד". רונן בר ( צילום: יאיר שגיא )

מועלם תיאר כי בתקופת כהונתו היו לו: "מלחמות קשות עם החטיבה היהודית בשב"כ - לא מעניין אותי, מי שעושה עבירה יחטוף. התחילו להציג לראש הממשלה בפורום סגור, ואז הם מציגים שיהודים עושים פוגרום ולא עשו כלום. גופמן, כיום ראש המוסד, יושב לידי. ביבי פנה אליי ושאל אם אני לא יכול לעשות מעצר של יהודי. עניתי - אני מנהל את החקירות עם מצ"ח, מי שירו הם חיילי צה"ל".

בהמשך דבריו התייחס מועלם לנסיבות פתיחת החקירה הפלילית נגדו, ואף טען כי התבטאות פומבית של השר לביטחון לאומי בנוגע לקידומו קדמה להגשת התלונה בעניינו. "בן גביר עשה טעות והצהיר מול 50-60 איש שהוא הולך למנות אותי. שבוע אחר כך מגישים נגדי תלונה שאני לא מבצע מעצרים של יהודים בגלל בן גביר.

"עוצרים אותי כאחרון העבריינים, שמו אותי במעצר, הביאו אותי לפני סגן נשיא השלום. אמרתי להם 'אם אני לא עצרתי יהודים בגלל בן גביר תעשו עימות ביני לבין בן גביר, לכו אליי למשרד יש פרוטוקולים'. לאחר שבעה חודשים הפרשייה מתפוצצת שאני מוציא את השיחות עם השב"כ. המפכ"ל החזיר אותי לאחר שבעה חודשים".

השיחה עם המפכ"ל בשבעה והאישור של היועמ"שית

אחד החלקים הבולטים בפרוטוקול נוגע לנסיבות החזרתו של מועלם לתפקיד במשטרה לאחר חקירתו במח"ש. היועץ המשפטי של העירייה ביקש להבין מה עמד מאחורי החלטת המפכ"ל ושאל: "מה היו השיקולים?" מועלם השיב: "דני לא נע בלי אישור של גלי בהרב מיארה וקרן בר מנחם, ראש מח"ש, הוא קיבל אישור". היועץ המשפטי הקשה ושאל: "למה לקח לו שבעה חודשים?".

בתגובה תיאר מועלם שיחה שלטענתו התקיימה בינו לבין מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, בעת שישב שבעה על אמו. "אני יושב שבעה על אמא שלי, דני נכנס עם העוזר שלו, שאמר לי 'אני במקומך פורש'. אמרתי לו 'סתום את הפה, לא עשיתי כלום'. דני אמר לי 'אני משתגע שראיתי אותך אזוק' וסיפר לי שרונן בר אמר לו שהם לא קשורים, ודני אמר לי - 'פה נפל לי האסימון שתפרו לך תיק'".

"דני אמר לי 'אני משתגע שראיתי אותך אזוק". מפכ"ל המשטרה ( צילום: מאיר אבן חיים )

מועלם המשיך וסיפר על השיחות שקדמו להצבתו בתפקיד מודיעיני במסגרת המאבק בפשיעה בחברה הערבית, וטען כי היועצת המשפטית לממשלה אישרה למפכ"ל להחזירו לתפקיד, אך לא לתפקידו הקודם.

"דני ביקש ממנה אישור, אמרה לו אל תחזיר אותו לתפקיד הקודם. דני קורא לי ואני אומר לו יש לך בעיה בפשיעה הערבית תנצל את היכולות שלי - עד היום בתקינה אני ראש ימ"ר ש"י. יוצרים איתי קשר שאני אחראי על כל המודיעין בחברה הערבית".

היועץ המשפטי ביקש לברר אם מדובר למעשה בקידום של מועלם חרף החקירה הפלילית ושאל: "זה תפקיד בכיר יותר?" מועלם השיב: "זה פחות אנשים, אבל תפקיד יותר משמעותי. מה שמעניין את משטרת ישראל זה הפשיעה בחברה הישראלית". היועץ המשפטי שאל פעם נוספת: "זה קידום?" מועלם השיב: "כן, באותו Level ואפילו טיפה למעלה".

בשלב זה תהה היועץ המשפטי כיצד קצין החשוד בעבירות מתחום טוהר המידות מקבל תפקיד רגיש במערך המודיעין המשטרתי: "חושדים בך בעבירות של טוהר המידות ושמים אותך באגף המודיעין ולא מעלים סימני שאלה?" מועלם השיב: "הבינו מהר מאוד שההר הוליד עכבר. הדברים הכי רגישים במחשב המשטרתי פתחו לי".

ההצעות שקיבל מועלם והוויתור הכלכלי

במהלך הריאיון סיפר מועלם לחברי הוועדה כי קיבל הצעות עבודה שונות במגזר העסקי והציבורי, ובהן, לטענתו, הצעה לשמש מנכ"ל עיריית ראשון לציון. היועץ המשפטי שב לעסוק בתפקידו האחרון במשטרה ושאל: "מה זה התפקיד של הממונה על איסוף מודיעין בפשיעה בחברה הערבית?" בתגובה פירט מועלם על תוכנית שגיבש לדבריו להפעלת סוכנים סמויים בחברה הערבית, על רקע מה שתיאר כאובדן שליטה במאבק בפשיעה, ועל המשאבים הכספיים הרבים שנדרשו ליישומה.

בהמשך ביקש מועלם להבהיר לחברי הוועדה כי כניסתו לתפקיד מנכ"ל העירייה כרוכה מבחינתו בוויתור כלכלי, וכי הכסף אינו השיקול שמניע אותו לקבל את התפקיד. "כשאני אכנס לתפקיד אני מפסיד חמישה חודשים. אני לא אוכל לעבוד עבודה נוספת".

היה מעורב במינוי. איתמר בן גביר ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

לאחר שמועלם יצא מחדר הישיבות, סגן ראש העיר פנה ליועץ המשפטי ושאל: "מה אתה אומר". הלה השיב: "יש עננה ולא ניתן להתעלם ממנה - חשדות על עבירות על טוהר המידות ואנחנו רואים שלא הוגש כתב אישום. לדבריו, המשטרה מבינה שאין בעיה של טוהר המידות כי הוא אומר שפתחו לפניו מערכות המידע אבל אין לנו אפשרות לדעת".

היועץ המשפטי לא שלל את האפשרות שכתב אישום יוגש נגד מועלם לאחר שכבר ימונה לתפקיד: "יכול להיות שבעוד חודשיים יוגש כתב אישום, אני יודע שיש תיק חקירה". בשלב זה ביקשו חברי הוועדה לברר גם אם תוכן הדיון ייחשף לציבור. סגן ראש העיר שאל: "הפרוטוקול מפורסם לציבור?" ואילו חבר המועצה מזרחי תהה: "איך הציבור יסתכל על זה?".

ראש העיר השיב: "יכול להיות שלא תהיה החלטה, יכול להיות שיוחלט להעמיד למשפט. אני לוקח בחשבון שבימים הקרובים יהיה ראש. יש פה 40 שנות ניסיון ניהול, יש פה טברייני ערכי מאוד, איש טוב, עם כל הרזומה".

"לבחון את העננה"

סגן ראש העיר ביקש לדעת כמה מועמדים ראיין ראש העיר בטרם החליט להביא את מועמדותו של מועלם בפני הוועדה. ראש העיר השיב כי ראיין חמישה מועמדים, והסביר כי דווקא הנסיבות שבהן סיים מועלם את שירותו במשטרה היוו מבחינתו שיקול לטובת בחירתו. "במכלול השיקולים שלי דווקא איש משטרה שפרש לא הייתי לוקח. דווקא בגלל המקרה שלו... הוא רוצה להוכיח את השליחות שלו".

חבר המועצה מזרחי ציין כי גם מועלם עצמו נוטל סיכון בכניסתו לתפקיד ציבורי בכיר, שעלול להציף מחדש את הפרשה הפלילית בעניינו: "יש לו סיכון בשבילו - נכנס לתפקיד חדש, מעיר את כל הסיפור הזה. יכול להתגלגל לרעתו".

לקראת סיום הדיון הסביר היועץ המשפטי מדוע התעקש לקיים ריאיון ממושך עם מועלם: "רציתי לבחון את העננה הזאת - האם שווה לנו כעירייה מישהו עם עננה כזו".