נציגי משפחות שכולות הגיעו הבוקר (שני) לדיונים בוועדות הכנסת כדי למחות על האפשרות של הקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. רובם מזוהים עם פורום דין וצדק, שקורא להקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.

יובל אורבך אלמנתו של ישי ז"ל: ״למה בעלי נהרג?״ ( צילום: ערוץ הכנסת )





האם השכולה נאוה לישה, שבנה דביר נפל בבוקר 7 באוקטובר, קראה בוועדה המסדרת שלא להקים ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. היא פנתה לחברי גוש השינוי: "אתם צריכים לבחור אם אתם מקימים ממשלה עם מפלגות ערביות שרוצים מדינה לא יהודית. אם תצטרפו אליהם, הם ימשכו למדינה לא יהודית וההיסטוריה לא תסלח לכם".

בוועדה המיוחדת לדיון הצעת חוק - "יסוד: השפיטה", שתדון בביטול חוק שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, דרשו לדבר משפחות שכולות. חברי גוש נתניהו צעקו על ח"כ אפרת רייטן שתתן להם לדבר לפני הצבעה על יו"ר הוועדה קריב. רייטן השיבה ש"כל המשפחות השכולות ידברו, יש סדרי דיון". חברי משפחות שכולות מפורום דין וצדק צעקו עליה: "לא תהיה פה הצבעה לפני שנדבר".

יובל אורבך, אלמנתו של ישי אורבך שנפל בעזה חודשיים אחרי שהתחתנו, אמרה לחברי הכנסת מגוש איזנקוט: "אני רוצה שתענו לי לשם מה בעלי נהרג, לשם מה שלחתי אותו לקרב? לשם מה הייתה כל המלחמה הזו?". היא ביקרה בחריפות את האפשרות שתוקם ממשלה עם המפלגות הערביות שאת חברי הכנסת שלהן כינתה "מרשעים, שכל מה שהם רוצים זה השמדת המדינה. הם לא רוצים שנתקיים".

גלריה משפחות שכולות מוחות בכנסת ( צילום: אלכס קולומויסקי )

היא קראה לחברי הכנסת להקים ממשלת אחדות. "אתם יושבים ורוצים לעשות שינוי גדול, לשבת עם המפלגות הערביות ולנהל משהו מיוחד - מה יותר שינוי מאשר לשבת זה לצד זה, חרדים לצד חילונים, כל קצוות החברה. להראות שאנחנו יכולים להיות בצד אחד של השני, רוצים בטובת המדינה. יש מחלוקות וזה קשה ומאתגר מאוד, אבל כולנו עם לב ורצון להיטיב עם המדינה".

שלומית קלמנזון, אלמנתו של אלחנן קלמנזון , פנתה גם היא לרייטן: "האם אתם נותנים את הקול שלכם לתומכי טרור או מוכנים לוותר ולשבת בממשלה ציונית. האם את מוכנה לשבת בממשלה ציונית רחבה?". רייטן לא השיבה לה.

בוועדה המסדרת דיברה גם רעות רכט אדרי, אימו של עידו שנרצח במסיבת הנובה, שדרשה להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח. "נתנו את האמון שלנו בגוש השינוי שהתחייב לחקור את הטבח", אמרה, "לא נרפה מהצורך שלנו לדעת מה קרה. אנחנו רואים שיש לו"זים מאוד צפופים של הרבה חוקים, אבל אנחנו פה להזכיר ולדרוש - האמון שנתנו בבחירות היה על חקר 7 באוקטובר. מצפים שתוך שבוע נראה התקדמות לוועדת חקירה, על זה נבחר הגוש. אתם אמורים לתת לנו את התשובות".

אין לכם פריבילגיה

לצד אדרי, הגיעו לכנסת גם הילה אביר, שמעון בוסקילה, רוקסן סער, גיל דיקמן ומשפחות נוספות - במטרה לדרוש מחברי גוש השינוי שהתחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית להתחיל לפעול מיד. "על ההבטחה הזאת ביקשתם את אמון הציבור. אין לכם פריבילגיה למרוח אותנו עוד יום אחד", מסרו.

המשפחות הציבו אולטימטום לגוש השינוי, שם החליטו לשים את הקמת הוועדה בהמתנה , מתוך הבנה שלא יספיקו לחוקק את כל החוקים שתכננו אם לא יצליחו להקים ממשלה. "יש לכם שבוע להראות התקדמות ממשית. אם לא תפעלו, נגיד לציבור ששיקרתם, הפרתם את ההבטחה וגנבתם את קולנו", אמרו היום המשפחות.

משפחות שכולות מוחות בכנסת ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בגוש השינוי החליטו לשים כרגע בהמתנה את חוק ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. לפי החוק הנוכחי, ועדה כזו יכולה לקום רק בהחלטת ממשלה - וכדי לשנות זאת יש להעביר חוק חדש בכנסת. אלא שבגוש השינוי מבינים כי לא יספיקו להעביר את כל החוקים שהבטיחו בכנסת הנוכחית, ככל שאכן לא תקום ממשלה וישראל תלך לבחירות. גם האפשרות להקים ועדת חקירה דרך הוועדה לביקורת המדינה אינה רלוונטית לפי שעה, שכן הוועדה הזו מיועדת לאופוזיציה - שאם תוקם ממשלה, לא צפויה להיות בבעלות הגוש של איזנקוט.

התוכנית המקורית של חלק מחברי הגוש הייתה להקים שש ועדות זמניות ולחוקק במרץ בתקופת המנדט של איזנקוט. אלא שיועמ"שית הכנסת לא אישרה הקמת ועדות זמניות בכמות נרחבת, ובחנה את הצורך בשלוש ועדות שיוכלו לטפל בחקיקה בדגש על חקיקה דחופה של חוקים שנכנסים לתוקף.