הנחיה על חובת הרתחת מים: עיריית כרמיאל הודיעה הערב (רביעי) לתושביה כי במהלך בדיקות שגרתיות ודיגומים נמצאו בקטריות במי השתייה. לפי העירייה, "הימצאות חיידקים הנבדקים במי שתייה מעידה על זיהום העלול לגרום למחלות מעיים, שלשולים, זיהומים ואף סכנה ממשית לאוכלוסיות רגישות".
משרד הבריאות מסר אתמול כי בעקבות תוצאות חריגות בדיגום מי השתייה, נדרשים תושבי כרמיאל להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. בהודעה נמסר עוד כי לצורך רחצה ושימושי סניטציה ניתן להשתמש במים ללא הרתחה.
מרגע פרסום הודעת משרד הבריאות, עיריית כרמיאל ותאגיד המים המקומי נערכו לחלוקת מים למוסדות החינוך, פרסום מידע לציבור ושמירה על בריאות הציבור. לפי העירייה, "תהליך הבקרה על איכות המים מחייב מספר בדיקות מעבדה על מנת לאפשר חזרה לשגרה. בדיקות אלה מבוצעות ובדרך כלל זמן קבלת התוצאות הוא כ-24 שעות מזמן הדיגום".
"במקביל", נמסר מהעירייה, "נותקו מאגרי המים של העיר, ורשות המים ותאגיד המים עין כרמים יחד עם חברת מקורות נערכים לאספקת מים ישירה על-מנת לחזור לשגרה בהקדם".
"אין חובה של רכישת מים מינרלים"
בעירייה הבהירו כי נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות: "יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה ללא צורך בהרתחה. שימוש במכשירי תמי 4, ברי מים, מסנני מים או מערכות סינון ביתיות אינו מחליף את הצורך בהרתחת המים. אנו נמשיך לספק מים למוסדות החינוך בהתאם לצורך".
בעיריית כרמיאל ציינו עוד: "חשוב להדגיש כי אין חובה של רכישת מים מינרלים וניתן לבצע פעולת הרתחה פשוטה ולהשתמש במים לאחר מכן. מי שמעוניין לרכוש מים מינרלים יכול לעשות זאת, אין מחסור מים ברשתות השיווק והמזון בעיר. אנו קוראים לציבור לנהוג בהתאם להנחיות ומזמינים אתכם לפנות למוקד 106 לכל שאלה או בעיה 24 שעות ביממה".