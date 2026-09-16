מרגע פרסום הודעת משרד הבריאות, עיריית כרמיאל ותאגיד המים המקומי נערכו לחלוקת מים למוסדות החינוך, פרסום מידע לציבור ושמירה על בריאות הציבור. לפי העירייה, "תהליך הבקרה על איכות המים מחייב מספר בדיקות מעבדה על מנת לאפשר חזרה לשגרה. בדיקות אלה מבוצעות ובדרך כלל זמן קבלת התוצאות הוא כ-24 שעות מזמן הדיגום".

מרגע פרסום הודעת משרד הבריאות, עיריית כרמיאל ותאגיד המים המקומי נערכו לחלוקת מים למוסדות החינוך, פרסום מידע לציבור ושמירה על בריאות הציבור. לפי העירייה, "תהליך הבקרה על איכות המים מחייב מספר בדיקות מעבדה על מנת לאפשר חזרה לשגרה. בדיקות אלה מבוצעות ובדרך כלל זמן קבלת התוצאות הוא כ-24 שעות מזמן הדיגום".

מרגע פרסום הודעת משרד הבריאות, עיריית כרמיאל ותאגיד המים המקומי נערכו לחלוקת מים למוסדות החינוך, פרסום מידע לציבור ושמירה על בריאות הציבור. לפי העירייה, "תהליך הבקרה על איכות המים מחייב מספר בדיקות מעבדה על מנת לאפשר חזרה לשגרה. בדיקות אלה מבוצעות ובדרך כלל זמן קבלת התוצאות הוא כ-24 שעות מזמן הדיגום".

בעירייה הבהירו כי נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות: "יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה ללא צורך בהרתחה. שימוש במכשירי תמי 4, ברי מים, מסנני מים או מערכות סינון ביתיות אינו מחליף את הצורך בהרתחת המים. אנו נמשיך לספק מים למוסדות החינוך בהתאם לצורך".

בעירייה הבהירו כי נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות: "יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה ללא צורך בהרתחה. שימוש במכשירי תמי 4, ברי מים, מסנני מים או מערכות סינון ביתיות אינו מחליף את הצורך בהרתחת המים. אנו נמשיך לספק מים למוסדות החינוך בהתאם לצורך".

בעירייה הבהירו כי נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות: "יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה ללא צורך בהרתחה. שימוש במכשירי תמי 4, ברי מים, מסנני מים או מערכות סינון ביתיות אינו מחליף את הצורך בהרתחת המים. אנו נמשיך לספק מים למוסדות החינוך בהתאם לצורך".