17 שנים אחרי שאביהם טבע למוות בחוף בקיסריה , האחים יזו (17) וקאסם עודה (20) מג'לג'וליה, נרצחו הלילה (בין שבת לראשון) יחד עם בן דודתם יחיא בסימי (22). "בסביבות חצות הבן שלי דיבר עם האחים - ופתאום איבדנו איתם קשר", סיפר דודם של יזו וקאסם. "המשטרה צריכה להתכונן לדברים כאלה דחוף, ילדים התחילו להרוג".

דודם של האחים שנרצחו ( צילום: חסן שעלאן )





זירת הרכב הבוער, שבו אותרו 3 הנרצחים ( צילום: חסן שעלאן )





הדוד שיתף כי בבוקר אשתו סיפרה לו על הרצח המשולש, והוסיף כי בני המשפחה לא היו מסוכסכים עם אף אחד. קרוב משפחה נוסף שיתף: "חבל על הילדים האלה, באמת, היו ילדים מאוד טובים. זה הפתעה שדבר כזה קורה במשפחה הזאת, אני לא מאמין שזה קורה, כי המשפחה אף פעם לא עשתה בעיות, דודים שלהם אנשים מכובדים בכפר".

קרוב המשפחה זעם על כך ש"המשטרה לא עושה שום דבר", ואמר: "שלושה נעלמים, והמשטרה עוד לא יודעת מי גרם לרצח. בכלל לא באו למשפחה, למרות שהם היו נעדרים, המשטרה בכלל לא התקשרה למשפחה הזאת".

עלאא בסימי, אביו של יחיא שנרצח לצד האחים, שיתף כי בנו "תמיד אהב לעבוד ולעזור והיה ילד טוב באמת". לדבריו, "אנחנו כל הזמן ביחד, אתמול היינו בחתונה אצל השכנים שלנו. אני דיברתי איתו לפני שיצאתי מהחתונה בלילה, והוא רצה להישאר שם".

הרכב השרוף ( צילום: חסן שעלאן )

שלושת הנרצחים אותרו ברכב שרוף ליד כביש 6, בשטח פתוח בין באקה אל גרבייה וג'ת שבשרון. לפי החשד הם נרצחו ביישוב אחר, ייתכן שבג'לג'וליה, וגופותיהם הועלו באש ביחד עם הרכב. הרקע פלילי. השלושה אותרו במושב האחורי של הרכב השרוף. טרם נעצרו חשודים, אולם המשטרה מסרה כי כוחות גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה. באזור פעל גם מסוק משטרתי.

לאחר פעולות הכיבוי של הרכב שעלה באש, חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם של שלושת הגברים. חובש רפואת חירום במד"א עבד ביאדסי, הפרמדיקית אחוה סעדיה והפרמדיק סעיד מג'אדלה סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב שעולה באש. לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".