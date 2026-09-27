עם זאת, הגורמים ששוחחו עם "וול סטריט ג'ורנל", הדגישו כי עמדתו עשויה להשתנות בשבועות הקרובים – וגם תוצאות הבחירות עצמן עשויות להשפיע עליה. היקף התקיפות שטראמפ שוקל אינו ברור בשלב זה. הנשיא, לפי הדיווח, גם אינו שש לחזור למערכה צבאית רחבת היקף. אחת הסיבות לכך היא רצונה של ארה"ב לשמור חימושים שמלאיהם נשחקו למקרה של משברים אחרים. לאורך המלחמה כבר איים טראמפ כמה פעמים בתקיפות נרחבות בניסיון לשבור מבוי סתום בשיחות עם איראן, ולעיתים אף הורה לבצע תקיפות – אך גם נסוג מכמה מהאיומים החריפים ביותר שלו. היום, כאמור, הצהיר טראמפ כי הוא מצפה להתנעת השיחות עם טהרן.