שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, הגיב היום (ראשון) לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שזה הצהיר כי האמריקנים דחו את הצעת טהרן להפסקת אש לשבוע, שתאפשר את פתיחת מצר הורמוז. הוא טען כי עד כה לא קיבלה איראן כל עדכון מהמתווכות שלפיו וושינגטון אכן דוחה את ההצעה. טראמפ עצמו אמר לאתר "אקסיוס" כי הוא מצפה שהמשא ומתן בין ארה"ב לאיראן יימשך השבוע.
בריאיון לתוכנית "Meet the Press" של רשת NBC, הבהיר כי הוא עדיין פתוח לדיפלומטיה. עם זאת, התייחס גם לדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו טראמפ עשוי לשקול את חידוש ההפצצות לאחר בחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר, ועל כך השיב: "אנחנו מוכנים לגמרי לחידוש המלחמה. אנחנו עומדים איתנים מול כל תוקפנות חדשה, במקביל, אנחנו מוכנים לדיפלומטיה. הנשיא טראמפ יבחר (מה יקרה)".
השבוע העבירה איראן, באמצעות המתווכות, הצעה שנועדה לפתוח מחדש את הורמוז ולחדש את השיט הימי התקין דרך הנתיב האסטרטגי בתוך שבעה ימים - ובמקביל לחדש את המשא ומתן הגרעיני תמורת הסרת המצור וסנקציות כלכליות. ההצעה הועברה לאמריקנים בפגישה בשולי הכינוס השנתי של עצרת האו"ם בניו יורק.
טראמפ אמר רק אתמול כי דחה את ההצעה, בטענה שאיראן מבקשת לפתוח את המצר באופן מיידי מכיוון שהיא "מפסידה בגדול". עראקצ'י ציין כי למרות הצהרותיו הפומביות של טראמפ, הדחייה כאמור טרם הועברה רשמית לאיראן דרך המתווכות.
הוא שב ואישר שאיראן מוכנה לפתוח את המצר כחלק מהסכם לסיום העימות, ובתמורה דרשה שחרור נכסים וכספים המוקפאים באופן בלתי-חוקי, וכן אפשרות למכור נפט. לדבריו, מדובר בתנאים שארה"ב כבר התחייבה אליהם בעבר, במסגרת מזכר ההבנות שנחתם ביוני - ושקרס זמן קצר לאחר מכן בעקבות חילופי מהלומות בין הצדדים.
עראקצ'י ציין כי איראן לא מחויבת לשוב למגעים דיפלומטיים, אך היא בכל זאת בוחרת בכך "כדי לא להחמיץ סיכוי לשלום", והוסיף כי איראן אינה מתעניינת בבחירות האמצע האמריקניות: "לא אכפת לנו מהן, אלא רק מהאינטרסים הלאומיים שלנו".
"שמירה על הדור הבא"
לפני הראיון של שר החוץ האיראני, שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ התראיין אף הוא לתוכנית ואמר כי העסקה נדחתה מ"מספר סיבות", מה שמרמז שארה"ב לא תוכל לאפשר לאיראן "לקבל גישה למיליארדים המוקפאים". וולץ התייחס להצעה האיראנית וטען: "אני חושב שזה היה ניסיון די ציני לשים משהו על השולחן שהם ידעו שהוא לא מקובל, לבקש את שחרור המצור, הסנקציות, הסנקציות הבינלאומיות וגישה למיליארדים בנכסים".
"אני חושב שזה סוג של הגיון בריא שהנשיא אינו בוטח הפעם באיראנים אחרי הניסיון שלנו מולם רק לפני כמה חודשים", הוסיף וולץ. לדבריו, "מה שאני יכול להגיד לך הוא שהנשיא ישאיר את כל האפשרויות על השולחן כדי להבטיח שהעולם בטוח מפני שאיראן תחזיק את העולם כבן ערובה עם נשק גרעיני".
כשנשאל איזו עסקה יקבל טראמפ, אמר וולץ: "אני לא מתכוון לנהל משא ומתן עבור הנשיא". לסיכום ציין כי "מדובר בשמירה על הדור הבא מפני איראן המאיימת על העולם עם נשק גרעיני".
לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" בסוף השבוע, הנשיא האמריקני אמר ליועציו כי הוא מעריך שארה"ב תחזור להפציץ באיראן אחרי בחירות האמצע בנובמבר. לפי הדיווח, המבוסס על גורמים אמריקנים אף שטראמפ ממשיך להצהיר בפומבי כי בסופו של דבר טהרן תיאלץ להסכים לעסקה שתפרק את תוכנית הגרעין שלה, בשיחות סגורות הוא מביע ספק שאיראן אכן תיענה לדרישותיו - ורואה בחידוש המערכה הצבאית תרחיש סביר.
עם זאת, הגורמים ששוחחו עם "וול סטריט ג'ורנל", הדגישו כי עמדתו עשויה להשתנות בשבועות הקרובים – וגם תוצאות הבחירות עצמן עשויות להשפיע עליה. היקף התקיפות שטראמפ שוקל אינו ברור בשלב זה. הנשיא, לפי הדיווח, גם אינו שש לחזור למערכה צבאית רחבת היקף. אחת הסיבות לכך היא רצונה של ארה"ב לשמור חימושים שמלאיהם נשחקו למקרה של משברים אחרים. לאורך המלחמה כבר איים טראמפ כמה פעמים בתקיפות נרחבות בניסיון לשבור מבוי סתום בשיחות עם איראן, ולעיתים אף הורה לבצע תקיפות – אך גם נסוג מכמה מהאיומים החריפים ביותר שלו. היום, כאמור, הצהיר טראמפ כי הוא מצפה להתנעת השיחות עם טהרן.