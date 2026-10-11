"הזיה מוחלטת, מגוחך. הוא לא מכיר את המוסד ואין לו רקע ביטחוני" . כך אמרו היום (ראשון) גורמים המעורים בעבודת המוסד ושוחחו עם עובדים בארגון, בתגובה על בקשת ראש המוסד רומן גופמן למנות איש הייטק, המשמש כיועץ חיצוני שלו כמה חודשים - לראש אגף האסטרטגיה. התפקיד שאליו ביקש גופמן למנות את איש ההייטק רגיש במיוחד, ומקביל לתפקיד בדרגת אלוף בצה"ל.

"הכניס יועצים שעובדים עם רה"מ לפורום ראשי האגפים". גופמן ונתניהו ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

הגורמים ציינו כי המינוי עורר כעס רב בתוך הארגון, אך מה שלא פחות הכעיס את העובדים הוא שגופמן "החליט למנות כמה יועצים חיצוניים, חלקם עובדים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולהכניס אותם לפורום ראשי האגפים (רש"א), קודש הקודשים של המוסד". לדברי הגורמים, "זה המקום היחיד שבו יש איפכא מסתברא בתוך המוסד. זה גרם לתדהמה בקרב ראשי האגפים. אנשים חוששים לדבר ולהשמיע ביקורת בגלל שהוכנסו היועצים החיצוניים.

"עצם הבאתם נתפסה על ידי אנשים בארגון כהבעת אי אמון בהם", הוסיפו הגורמים. "זה סירס לגמרי את פורום רש"א ועכשיו אנשים חוששים לדבר. הבאתם של היועצים החיצוניים ריסקה את הפורום, שהוא הגוף היחיד שבו ראשי האגפים נחשפים למבצעים הכי רגישים של המוסד ומעירים הערות. עכשיו איש לא מרגיש נוח לדבר, כשהיועצים החיצוניים יושבים בחדר - ואחר כך חוזרים לעסקים שלהם".

הגורמים גם מתחו ביקורת חריפה על גופמן: "אין מי שיאתגר את ראש המוסד. הוא לא אוהב לשמוע ביקורת, הוא אוהב 'יס מנים'. זה מאוד מדאיג, במיוחד שהמוסד נחשב כיום לארגון הביון הטוב בעולם, שהגיע לשיאים חסרי תקדים. גופמן הורס את הכול".

לפי פרסום של הארץ, מינויו של איש ההייטק עוד לא הושלם, אך הוא קיבל אישור מהיועץ המשפטי של הארגון והחל בהליכי קליטה. עוד דווח כי כשגופמן נכנס לתפקיד הוא מינה ארבעה יועצים חיצוניים בכירים, שמקבלים משכורת מהארגון אבל לא נחשבים עובדים בו, ואחד מהם הוא איש עסקים המזוהה עם נתניהו.

לא רק במוסד

מינויים רגע לפני הבחירות צצו גם בשב"כ. היום נודע ל-ynet כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה תבדוק את נחיצות המינויים שמתכוון לבצע ראש השב"כ דוד זיני בצמרת הארגון.

ההחלטה לערוך בדיקה התקבלה בעקבות הנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה, שלפיה במהלך מערכת בחירות יש לנקוט ריסון בקבלת החלטות או במינויי בכירים כדי לא לכפות מציאות על הממשלה שתיבחר, ולא לבצע מחטפים. מכיוון שהמינויים הצפויים הם בדרגות המקבילות לאלופים ותתי-אלופים בצה"ל, תיבדק מידת נחיצותם המיידית.

אתמול פורסם בחדשות קשת שזיני החליט למנות קצין בצה"ל, תת-אלוף ללא ניסיון בסיכול או במודיעין לראש אגף, שאמון על סיכול טרור הקשור לערביי ישראל. לפי הדיווח, המינוי עורר ביקורת חריפה בשורות הארגון.