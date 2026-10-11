היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה תבדוק את נחיצות המינויים שמתכוון לבצע ראש השב"כ דוד זיני בצמרת הארגון. כך נודע ל-ynet.

ההחלטה לערוך בדיקה התקבלה בעקבות הנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה, שלפיה במהלך מערכת בחירות יש לנקוט ריסון בקבלת החלטות או במינויי בכירים כדי לא לכפות מציאות על הממשלה שתיבחר, ולא לבצע מחטפים. מכיוון שהמינויים הצפויים הם בדרגות המקבילות לאלופים ותתי-אלופים בצה"ל, תיבדק מידת נחיצותם המיידית.

"סבב שנקבע מראש". ראש השב"כ זיני ( צילום: שלו שלום )

אתמול פורסם בחדשות קשת שזיני החליט למנות קצין בצה"ל, תת-אלוף ללא ניסיון בסיכול או במודיעין לראש אגף, שאמון על סיכול טרור הקשור לערביי ישראל. לפי הדיווח, המינוי עורר ביקורת חריפה בשורות הארגון.

זיני החליט על סבב המינויים של ראשי האגפים, המקבילים כאמור לאלופים בצה"ל, פחות משלושה שבועות לפני הבחירות. לפי הדיווח, שני גורמים אף יקבלו דרגה בלי תפקיד. שב"כ מסר בתגובה כי "מינוי ראשי האגפים נעשה במסגרת סבב המינויים שנקבע מראש ובהתאם לאורך הקדנציות. כלל המינויים נעשו כדין בתהליך מקצועי ומסודר, ובהתאם לכישורים ולניסיון רלוונטי של כל מועמד".

אחרי פיזור הכנסת, פרסמה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הנחיות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרים, המפרטות כיצד עליהם להתנהל ולהשתמש בנכסים ובמינויי משרדיהם בתקופת הביניים שעד הבחירות.

בין היתר, בהתאם לפסיקותיו של בית המשפט העליון, נקודת המוצא בכל הנוגע למינויים היא שככלל יש להימנע במהלך תקופת בחירות מאיוש תפקידים ציבוריים.

עם זאת, כבר בעבר הדגישה היועמ"שית כי מדובר בנקודת מוצא שיש לבחון אותה על פי מכלול נסיבות העניין. כפי שהובהר בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא, אין איסור מוחלט על מינויים, אף של בכירים, בתקופת בחירות. השאלה היא של עובדות ואיזון בין הרציונלים השונים הרלוונטיים לעניין.

לפי היועמ"שית, ההחלטות על ענייני מינויים בתקופת בחירות, מתקבלות על פי אמות מידה מקצועיות קבועות, המפורסמות בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. בהרב-מיארה הבהירה כי אין מדובר באמות מידה שנקבעו במיוחד למערכת בחירות ספציפית כזו או אחרת.