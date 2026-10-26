כשבוע לפני בחירות האמצע בארצות הברית , שייערכו ביום שלישי הבא, מתברר כי חברה שהציגה את עצמה כחברת סקרים הצליחה לפרסם נתונים מפוברקים, שחלקם השפיעו על החלטות של קמפיינים פוליטיים ועל המרוצים במדינות שונות. החברה, Wedgewood Polls, הודתה כי בדתה את תוצאות הסקרים שלה, אך טענה כי מדובר ב"ניסוי" שנועד לבחון אם כלי התקשורת ואתרי שקלול הסקרים יפרסמו נתונים שלא אומתו.

לפי הדיווחים, יותר מתריסר סקרים שפרסמה החברה נכללו בשקלולי סקרים של גופים מובילים, בהם "ניו יורק טיימס" והאתר FiftyPlusOne. החברה, שגייסה אלפי דולרים למימון הסקרים שלה, נסגרה לאחר שהתעוררו חשדות בנוגע לאמינות הנתונים שפרסמה. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, ונמחק מאז, הודתה כי תוצאות הסקרים היו מזויפות.

גלריה בחירות האמצע - ב-3 בנובמבר ( KAMIL KRZACZYNSKI, AFP )

אחת הנפגעות המרכזיות מהפרשה היא מלורי מקמורו, שהתמודדה בפריימריז הדמוקרטיים במישיגן. מקמורו, שהובילה את המרוץ בתחילתו, פרשה לאחר שסקר של Wedgewood הציג צניחה בתמיכה בה לשיעור חד-ספרתי, מול יריביה עבדול אל-סייד והיילי סטיבנס. לדבריה, הסקר המזויף גרם לתורמים להפסיק להעביר כספים לקמפיין, פגע קשות במורל של המתנדבים והוביל ללחצים עליה לפרוש.

"זה הרג אותנו", כתבה מקמורו ברשת X. "אלה היו כמה מהימים הגרועים ביותר בקמפיין, במיוחד עבור הצוות שלי. אין מילים להסביר את המכה המורלית, ולא היה שום דבר שיכולתי לעשות או לומר לצוות שלי כדי לתקן את זה". ג'ניפר הולדסוורת', פעילה דמוקרטית שניהלה ארגון פוליטי שתמך במקמורו, סיפרה כי תורמים השתמשו בסקר כדי להצדיק את הפסקת תמיכתם הכספית. לדבריה, הסקר "נוצל על ידי מספר תורמים כדי למשוך מימון בתקופה שבה הוצאנו 80 מיליון דולר".

ההשפעה של הסקרים המזויפים לא הסתכמה במישיגן. בוויסקונסין פרסמה Wedgewood סקר שהציג את המועמדת הסוציאליסטית-דמוקרטית פרנצ'סקה הונג כמובילה בפריימריז לתפקיד המושל. הפרסום תרם ליצירת הרושם שהמרוץ צמוד, אך בסופו של דבר הונג הפסידה.

מלורי מקמורו. שילמה את המחיר במישיגן ( City of Detroit / Wikimedia Commons )

במיסיסיפי פרסמה החברה סקר נוסף, שהציג את המרוץ לסנאט ככזה שנמצא בהישג ידם של הדמוקרטים, זמן קצר לפני שהמפלגה החליטה להזרים כספים למדינה. המועמד הדמוקרטי סקוט קולום אף השתמש בסקר כהוכחה ל"מומנטום עצום" מאחוריו. אלא שדווקא הסקר הזה עורר את חשדם של אנשי האתר FiftyPlusOne. הם פנו לחברה וביקשו לקבל את נתוני הסקרים הגולמיים, ובהמשך הזמינו בעצמם סקר במיסיסיפי. מהבדיקה עלה כי המדגם של Wedgewood כלל לא ייצג את הרכב ציבור הבוחרים במדינה.

ג'. אליוט מוריס, עורך סקרים ועיתונאי בחברת FiftyPlusOne, סיפר למגזין "טיים" כי הוא ועמיתיו החלו לחשוד ב"גל של חברות סקרים חדשות שהופיעו לאחרונה ופרסמו נתונים בעילום שם". לדבריו, Wedgewood פעלה כלפי חוץ כחברת סקרים לגיטימית, גייסה כספים באמצעות מימון המונים ולאחר מכן הפיצה את תוצאות הסקרים לכאורה. כשאנשי FiftyPlusOne החלו להעמיק בבדיקת הנתונים, החליטה החברה לסגור את פעילותה. בהודעה שפרסמה טענה כי כל הפרשה הייתה למעשה ניסוי שנועד לבחון את התנהלות התקשורת, וכי "הפרויקט מעולם לא נועד להשפיע על בחירות או להטעות את הציבור לצמיתות". חשבון החברה ברשת X נמחק מאז.