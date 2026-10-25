לפני 14 שנה, אחרי ש ברק אובמה נבחר לכהונה שנייה בבית הלבן, צעיר בשם עבדול א-סייד כתב שהנשיא הדמוקרטי "לא היה הבחירה הנכונה, הוא פשוט לא היה הבחירה הלא נכונה". בסוף השבוע הזה מצא את עצמו אותו א-סייד, כיום מועמד לסנאט ואחד מהפוליטיקאים הבולטים בשמאל הפרוגרסיבי בארה"ב, חולק במה עם אובמה בעצרת בחירות בדטרויט.

הנשיא לשעבר הגיע כדי לסייע לו לנצח במירוץ שעשוי להכריע את השליטה בסנאט, אף שא-סייד הכריז רק השבוע כי ישראל "אינה באמת ידידה של ארה"ב" וקרא להפסיק את הסיוע הצבאי האמריקני שמוענק לה.

אובמה בעצרת במישיגן, למען עבדול א-סייד ( צילום: מתוך חשבון ה-X של אהרון רופר )





עשרה ימים לפני פתיחת הקלפיות לבחירות האמצע בארה"ב, המפלגות משקיעות מאמצים עצומים במרוצים בודדים שעשויים לקבוע מי ישלוט בקונגרס בשנתיים האחרונות של כהונת דונלד טראמפ כנשיא. במישיגן, לפחות, גם השאלה מה מקומה של ישראל בפוליטיקה האמריקנית הפכה לחלק בלתי נפרד מהמאבק. ההתגייסות החריגה של אובמה, שהחל בסוף השבוע את מסע הבחירות שלו לקראת בחירות האמצע ב-3 בנובמבר, ממחישה עד כמה גבוהה ההשקעה הפוליטית במישיגן.

א-סייד, אפידמיולוג בן 41 ממוצא מצרי, ניצח באוגוסט בפריימריז הדמוקרטיים את חברת הקונגרס המתונה והפרו-ישראלית היילי סטיבנס, שנהנתה מתמיכת הממסד המפלגתי ומשדולת איפא"ק. כעת הוא מתמודד מול חבר הקונגרס הרפובליקני לשעבר מייק רוג'רס. אם ינצח, יהיה למוסלמי הראשון בתולדות ארה"ב שנבחר לסנאט.

באולם בית הספר התיכון קאס בדטרויט, מול יותר מ-4,300 משתתפים, העניק אובמה לא-סייד חיבוק פוליטי פומבי. "עבדול נלחם למען שינוי אמיתי, שינוי שיביא לסיום המלחמה באיראן, יוציא את הכסף מהפוליטיקה ויחזיר כסף לכיסים שלכם", הכריז. לדבריו, א-סייד יוכל גם "להשלים את העבודה" עם רפורמת הבריאות שהוביל כנשיא, ולהבטיח ביטוח בריאות נגיש לכל אמריקני.

אובמה אף התייחס למחלוקות ההיסטוריות ביניהם. "יש אנשים שאומרים לי שעבדול לא אהב חלק מהדברים שעשיתי כנשיא", אמר לקול צחוק הקהל. "אתם יודעים מי עוד לא מסכימה עם כל מה שאני עושה? מישל אובמה. בערך חמש פעמים ביום". לדבריו, חילוקי דעות כאלה הם חלק מדמוקרטיה בריאה, והשניים חולקים ערכים בסיסיים. א-סייד, שבעבר מתח ביקורת על תוכנית הבריאות של אובמה וראה בה פתרון חלקי בלבד, תיאר לאחרונה את הנשיא לשעבר כדמות שעיצבה את דרכו הפוליטית.

גלריה אובמה ו"אובמה של מישיגן" ( צילום: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

האירוניה בולטת במיוחד לנוכח הכינוי שדבק בא-סייד לאורך השנים, "אובמה של מישיגן", בזכות הכריזמה שלו, יכולתו לנאום וסיפור חייו יוצא הדופן. אלא שבניגוד לאובמה, שייצג במשך שנים את הזרם המרכזי במפלגה הדמוקרטית, א-סייד מזוהה עם השמאל הפרוגרסיבי, ומתנגד למדיניות האמריקנית המסורתית כלפי ישראל.

בשבוע שעבר, בריאיון ל-ABC טען א-סייד שישראל גוררת את ארה"ב למלחמות שאינן משרתות את האינטרסים שלה. "בעלת ברית שלוקחת ממך כסף כדי לדחוף אותך למלחמות שלא היית צריך להילחם בהן אינה בעלת ברית", אמר. הוא השווה את ישראל לחבר שמנצל אותך כלכלית, מדבר מאחורי גבך ומסבך אותך בקטטות. "אני חושב שהגיע הזמן שנבין שישראל אינה באמת ידידה שלנו", סיכם.

א-סייד האשים בעבר שוב ושוב את ישראל בביצוע "רצח עם" ובאפרטהייד, השווה את הרוע של ממשלת ישראל לזה של חמאס, ודחה את הרעיון שהיא צריכה להתקיים כמדינה יהודית. התבטאויותיו עוררו התנגדות בקרב חלק מהקהילה היהודית במישיגן, לרבות דמוקרטים ותיקים שהצהירו כי יתמכו הפעם במייק רוג'רס הרפובליקני. מנגד, יהודים אחרים, בהם הסנאטור לשעבר אל פרנקן, התייצבו לצידו וטענו שהמחלוקת סביב ישראל אינה מצדיקה תמיכה ברפובליקנים. א-סייד עצמו הדגיש שהוא מחויב לביטחונם של יהודי ארה"ב ולהגנה עליהם מפני אנטישמיות.

המאבק סביב מועמדותו כבר הפך לאחד מהיקרים והטעונים במערכת הבחירות. איפא"ק וגופים הקשורים אליה השקיעו יותר מ-30 מיליון דולר בניסיון להביס אותו בפריימריז, אך הפסידו. כעת השדולה נערכת להשקעה של עד תשעה מיליון דולר בסיוע לרוג'רס. בתגובה העביר הסנאטור היהודי ברני סנדרס מיליון דולר למאמץ לסייע לא-סייד, והחל לגייס סכומים נוספים. חברת הקונגרס אלכסנדרייה אוקסיו-קורטז העבירה גם היא מיליון דולר לקרן בחירות משותפת התומכת במועמד, לאחר שהופיעה לצידו בעצרות במישיגן.

אליהם הצטרפה גם סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס, שהופיעה עם א-סייד בדטרויט כבר בחודש שעבר, אף שבמערכת הבחירות לנשיאות ב-2024 עוררה מדיניות ממשל ביידן כלפי ישראל התנגדות בקרב מצביעים ערבים ומוסלמים במדינה. בעצרת של אובמה השתתפה גם הסנאטורית הדמוקרטית הפרו-ישראלית אליסה סלוטקין, שהודתה כי יש בינה לבין א-סייד חילוקי דעות, אך הדגישה שהמשותף להם גדול מהמפריד.

האשים את טראמפ: "מלחמה שאיש לא ביקש" ( צילום: Bill Pugliano / AFP )

מבחינת הדמוקרטים, מדובר במאבק על הרבה יותר ממושב אחד. מישיגן, שבה ניצח טראמפ בבחירות לנשיאות לפני שנתיים, נחשבת למדינת מפתח. רוג'רס הפסיד לסלוטקין ב-2024 בפער של פחות מ-20 אלף קולות, ואילו סקר של מכון Marist מאמצע אוקטובר העניק לא-סייד 50% תמיכה מול 48% לרוג'רס, פער שנמצא בטווח טעות הדגימה. אובמה נשלח לדטרויט בין היתר כדי לסייע לא-סייד בקרב הבוחרים השחורים, שבפריימריז נטו לתמוך ביריבתו סטיבנס.

במקביל להתגייסותו למען א-סייד, ניצל אובמה את הופעותיו באוהיו ובמישיגן למתקפה נרחבת על טראמפ, בעיקר סביב המלחמה באיראן והמצב הכלכלי. בעצרת בקליבלנד האשים את הנשיא בגרירת ארה"ב ל"מלחמה שאיש לא ביקש", וטען שהחלטתו לפרוש מהסכם הגרעין של 2015 הייתה טעות הרת גורל.

"לאיראן לא היה נשק גרעיני משום שהגעתי להסכם שמנע ממנה להשיג אותו", אמר. "לא הייתי צריך לשגר אפילו טיל אחד. הייתי צריך רק לנהל דיפלומטיה". לדבריו, המלחמה לא השיגה את יעדיה, פגעה בכלכלה האמריקנית והעניקה לאיראן כוח להשפיע על תנועת הספינות במצר הורמוז. אובמה האשים את הממשל ב"שנתיים של כאוס, אכזריות, שחיתות וחוסר יכולת שכמותם לא ראינו בעידן המודרני".

הוא גם לעג לעיסוקו האובססיבי של טראמפ באולם השיפוצים שהוא בונה בבית הלבן ואמר שהנשיא מעדיף להתעסק בשיפוצים מאשר בענייני ניהול המדינה. "אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הוא נראה ממוקד מאוד בשיפוצים בבית", אמר. "הוא צריך להופיע בערוץ HGTV (ערוץ אמריקני המתמחה בתוכניות שיפוץ ועיצוב בתים, ד"א). הבחור בונה אולם נשפים שגדול יותר מהבית הלבן". אובמה הזכיר גם את השינויים בגן הוורדים ואת ציפויי הזהב הרבים שהוסיף טראמפ, וסיפק את הפאנץ' ליין הזכור של הערב: "הוא גרם לבית הלבן להיראות כאילו סדאם חוסיין פתח סניף של צ'יזקייק פקטורי".

טראמפ: "מישיגן לא רוצה ג'יהאדיסט יהיר"

טראמפ, שהופיע במקביל בעצרת בחירות בג'ורג'יה, לא נשאר חייב. הוא טען כי צפה בתמונות מהעצרת של אובמה בדטרויט ואמר כי "המקום היה ריק", אף שהתיעוד מהאירוע הראה אולם מלא באלפי משתתפים. הנשיא גם הגן על החלטתו לבטל את הסכם הגרעין של קודמו, שאותו הגדיר "אחד ההסכמים הגרועים ביותר שנעשו אי פעם", וטען שהיה מסלול ישיר לנשק גרעיני בידי איראן.

טראמפ: "אובמה שילם מיליארדים לאיראן" ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

עוד קודם לכן, כשנשאל על המלחמה בעת שהצביע בבחירות המוקדמות בפלורידה, אמר טראמפ: "אולי אצטרך לגמור את זה, או שאולי הם יעשו עסקה. אני לא בטוח. כך או כך, אנחנו מנצחים". בג'ורג'יה הוא הבטיח שוב כי ארה"ב נמצאת ב"תור הזהב" שלה וכי מחירי הדלק הגבוהים כעת ירדו בהמשך.

היום צפוי טראמפ להגיע בעצמו למישיגן לעצרת בפורט יורון, וסגנו ג'יי די ואנס מתוכנן להגיע למדינה ביום שלישי. אובמה מצידו ימשיך בהמשך השבוע לג'ורג'יה.

בינתיים כתב הנשיא ברשת החברתית שלו Truth Social כי "אובמה היה נשיא חסר יכולת באופן מחפיר! הוא שילם לאיראן מיליארדי דולרים ונתן לה דרך להשגת נשק גרעיני. הוא אמר שהילרי קלינטון הנוכלת עומדת לנצח, ניהל עבורה קמפיין נמרץ, והיא הפסידה מכל כיוון ובכל צורה אפשרית".

לדבריו, "אחר כך הוא התגייס בכל הכוח לקמפיין של קמלה האריס, וגם היא הפסידה. עכשיו הוא מנהל קמפיין למען ג'יהאדיסט מהאחים המוסלמים, ששונא יהודים, שחורים, אמריקנים ואת טראמפ, וגם הוא עומד להפסיד. הוא רופא מתחזה, שמנהל את מה שנחשבת למרפאה הגרועה ביותר באמריקה. אני ניצחתי במישיגן, ובגדול, החזרתי את תעשיית הרכב, את בסיס חיל האוויר ואת כל השאר. בנוסף, יש כיום יותר מקומות עבודה מאי-פעם.