שר החוץ גדעון סער החליט הערב (ראשון) לאסור על יו"ר מפלגת הירוקים בבריטניה , זאק פולנסקי, להיכנס לישראל - בעקבות ההחלטה שקיבלה היום ועידת המפלגה להגדיר את הציונות כצורה של גזענות ולתמוך בהקמת מדינה פלסטינית אחת בכל שטח "פלסטין ההיסטורית". פולנסקי, יהודי שמגדיר עצמו אנטי-ציוני, לא השתתף בהצבעה שבה התקבלה ההחלטה ברוב של 1,022 תומכים מול 813 מתנגדים. לפני ההצבעה הוא הסתייג מחלק מנוסח ההצעה, אך כשנשאל אם לישראל יש זכות קיום נמנע מלהשיב בחיוב ואמר כי "לבני אדם יש זכות קיום".

נציג ההסתדרות הציונית קורע את ההחלטה מול הביג בן: "לפח האשפה של ההיסטוריה"





משרד החוץ מסר כי ההחלטה "משווה בין הציונות לגזענות, מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין נגד ישראל וקוראת להקמת מדינה פלסטינית 'מהים עד הנהר', שמשמעותה השמדת מדינת ישראל". לדברי המשרד, "ההחלטה מהווה טקסט אנטישמי מובהק על פי הגדרת IHRA (הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה - א"י), שכן היא שוללת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית".

"לפיכך, החליט שר החוץ גדעון סער, כצעד ראשון, להכריז הערב על יו"ר מפלגת הירוקים זאק פולנסקי כמנוע כניסה לישראל", נמסר. במשרד החוץ ציינו כי המהלך תואם עם הרשויות הרלוונטיות. עוד קודם לכן פרסם משרד החוץ תגובה חריפה במיוחד להחלטת הוועידה בברייטון, וטען כי "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור. הירוקים אימצו רשמית את הצבע הירוק של חמאס ואת המשנה האידיאולוגית שלו שקוראת לחיסול מדינת ישראל באמצעות מאבק מזוין".

עוד נמסר כי "ההחלטה המזעזעת שאימצה היום מפלגת הירוקים, שמעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר - הלכה למעשה להשמדת מדינת ישראל - ומשווה בין הציונות לגזענות, אינה עוד טקסט פוליטי. זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר - מהווה כתם בתולדות הממלכה המאוחדת". משרד החוץ קרא לכל המפלגות בבריטניה, "ובראשן מפלגת השלטון הלייבור", להתנער מההחלטה באופן מיידי וחד-משמעי. גם בתקשורת הבריטית דווחה התגובה החריפה של ישראל.

גלריה יו"ר הירוקים, היהודי האנטי-ציוני זאק פולנסקי. לישראל הוא כבר לא יוכל להגיע ( צילום: Alishia Abodunde/Getty Images )

ההחלטה שהתקבלה בוועידת הירוקים מגדירה את הציונות כ"פרויקט פוליטי אתנו-לאומני" וקוראת להקמת "מדינה דמוקרטית אחת בכל שטח פלסטין ההיסטורית". היא גם חוזרת על דרישת המפלגה להפסיק את הסחר הבריטי בנשק עם ישראל. ההצעה עוררה מחלוקת חריפה גם בתוך המפלגה, וכמה מבכיריה וממנהיגיה לשעבר התנגדו לה, ובהם קרוליין לוקאס, אדריאן רמזי וקרלה דנייר. לוקאס הזהירה עוד לפני ההצבעה כי ההחלטה עלולה ליצור רושם שלפיו יהודים אינם רצויים במפלגה, ודנייר הזהירה כי היא עלולה להרחיק גם יהודים שמתנגדים בתוקף לממשלת ישראל ותומכים בזכויות הפלסטינים.

במקביל לתגובה המדינית, מתן בר נוי, ראש משלחת ההסתדרות הציונית העולמית לבריטניה ואירופה, פרסם הערב סרטון שצולם מול הפרלמנט הבריטי והביג בן, שבו קרע את נוסח ההחלטה. המחווה נועדה להזכיר את נאומו של חיים הרצוג, אז שגריר ישראל באו"ם ולימים נשיא המדינה, לאחר שהעצרת הכללית של האו"ם אימצה ב-1975 את החלטה 3379, שקבעה כי "ציונות היא צורה של גזענות ואפליה גזעית". ההחלטה ההיא בוטלה ב-1991.

"ציונות היא תנועת השחרור הלאומית של העם היהודי והביטוי לזכותו להגדרה עצמית במולדתו ההיסטורית. 51 שנים אחרי שהאו"ם קיבל את ההחלטה המבישה שהשוותה ציונות לגזענות, ושנים לאחר שהעולם חזר בו ממנה, יש מי שמנסים להחזיר את אותה עלילה בדלת האחורית", אמר בר נוי. לדבריו, "כאן, בלב הדמוקרטיה הבריטית, המסר שלנו ברור: לא נקבל ניסיון להפוך את עצם זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית לגזענות. את ההחלטה הזאת אני קורע ומשליך למקום הראוי לה - לפח האשפה של ההיסטוריה".

סער. "הירוקים אימצו רשמית את הצבע הירוק של חמאס" ( צילום: רפי בן חקון )

בר נוי הוסיף כי ההחלטה חמורה במיוחד לנוכח העלייה באנטישמיות בבריטניה והאווירה העוינת כלפי ישראל והקהילה היהודית. "דווקא בתקופה כזו מצופה ממפלגות פוליטיות לגלות אחריות ולהיאבק בשנאה, ולא להעניק לה לגיטימציה באמצעות דה-לגיטימציה של הציונות", אמר. "ביקורת על ממשלת ישראל היא לגיטימית ובואו נתווכח עליה. שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית היא דבר אחר לחלוטין".

גם שגריר ישראל באיחוד האירופי, אבי ניר, תקף את ההחלטה ואמר: "אם ציונות היא גזענות, אז אני גזען גאה". הוא הוסיף: "במציאות, אני ציוני גאה, בעוד שהגזענים האמיתיים הם חברי מפלגת הירוקים הבריטית שתמכו בהצעה זו והתנגדו לתיקון שמבקש להגן על חברי מפלגה יהודים המתפללים בבתי כנסת 'ציוניים' מלהיות תחת התקפה".

ניר הזכיר גם הוא את נאומו של הרצוג באו"ם ב-1975, וציטט מדבריו: "אני לא עולה לבמה זו כדי לטעון את עניין העם היהודי, או כדי להגן על התנועה הציונית. אני בא לבטא את הבוז המוחלט שלנו להחלטה זו, ואת סירובנו לקבלה".