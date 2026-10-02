עוד אמרו במשרד ירושלים ומסורת ישראל: "בעבר, במסגרת פעילות המשרד ליישום המלצות ועדת החקירה, נתן המשרד חסות לפרויקט ההנצחה 'במעלות קדושים' לזכר הרוגי אסון מירון. הפרויקט הופק באמצעות ספק חיצוני שזכה במכרז, כאשר המקהלה הועסקה על-ידי קבלן משנה מטעמו. התקשרויות מסחריות אחרות של המקהלה אינן מעניינו של המשרד ואינן קשורות אליו. כל ניסיון לקשור את המשרד לאירועים אלו הוא מופרך".