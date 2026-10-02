התהלוכה החגיגית שנערכה בתחילת השבוע בבני ברק לכבודם של 160 עריקים חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי, גררה ביקורת חריפה לנוכח המראות של ריקודי שמחה מתריסים כהוקרה למשתמטים. אם לא די בכך, כעת מתברר שהזמרים שעלו על הבמה המרכזית כדי לרומם את רוחם של העריקים ואלפי מקבלי פניהם זוכים זה כמה שנים למימון ולתמיכה מעיריית ירושלים וממשרד ירושלים ומסורת ישראל. כל רשות לפי חלקה. "אני מופיע בפני כל המגזרים החרדיים וכל סוגי האנשים", אמר מנהלם של הזמר משה דוד וייסמנדל ומקהלת נשמה.
משה דוד וייסמנדל, זמר חסידי מבית שמש, זוכה להערצה רבה בקהילה החרדית. הוא מופיע הרבה בחתונות בבני ברק ובירושלים. מבקרי מוזיקה חרדיים משבחים אותו על יכולתו לקחת ניגונים חסידיים עתיקים ומסורתיים ולשלב אותם עם הפקות מודרניות. מקהלת נשמה, שחבריה משתפים רבות פעולה עם וייסמנדל, נחשבת לאחת המובילות ביותר בתעשיית המוזיקה היהודית המקורית. וייסמנדל ומקהלת נשמה לוקחים חלק פעיל באירועי התנדבות וחסד.
שמותיהם של הזמר והמקהלה התנוססו בגאון על-גבי מודעה שהופצה לקראת תהלוכת הכבוד ל-160 העריקים. "שמחת בית השואבה ברחובה של עיר", נכתב במודעה לקראת האירוע שאותו ארגנה מפלגת "צבע שחור" שמבקשת להסדיר השגת פטור מגיוס ללומדי תורה. עוד צוין במודעה: "לכבודה של תורה ולומדיה, ברוך מתיר אסורים. ברגעים אלו עולם התורה עומד במבחן. 160 אסירי עולם התורה ישבו בכלא הצבאי בין כסה לעשור, את תפילות ראש השנה וצום יום הכיפורים הם עברו מאחורי סורג ובריח רק משום שדבקו בלימוד התורה הקדושה".
בדיקת ynet העלתה כי וייסמנדל ומקהלת נשמה השתתפו לאורך השנים בכמה אירועים וקליפים שמומנו על-ידי האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים. המנגנון העירוני שאחראי על תכנון אירועים ופעילויות ברוח מסורת ישראל עבור תושבי הבירה, נתן את חסותו להפקת מופעים וקליפים בהשתתפות וייסמנדל ומקהלת נשמה בחגים כמו חנוכה ופסח וחודש הרחמים והסליחות.
כך למשל, וייסמנדל אירח באוקטובר בשנה שעברה כמה זמרים חסידיים ואת מקהלת נשמה במופע שנערך בבנייני האומה בירושלים. בראש כרזת ההזמנה לאירוע הופיע הלוגו של האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים. עמוד היוטיוב של האגף נותן במה לקליפים שונים בהפקתו בהשתתפות וייסמנדל ומקהלת נשמה. בסופו של אחד הקליפים נכתב: "תודה מיוחדת לאגף תרבות תורנית על עזרה וחסות מיוחדת להפקה ולקליפ שיצא באופן מושלם ביותר".
בספטמבר 2021 צולם קליפ בהשתתפות כמה מכוכבי המוזיקה החסידית ובכללם וייסמנדל בסוכת ראש העיר ירושלים משה ליאון. שלושה חודשים לאחר מכן נערכה ישיבת מועצת העיר ירושלים, שבמהלכה צוין כי העירייה הפיקה סרטון בן 11 דקות בשם "סוכות ירושלים". עוד צוין בישיבה כי לצורך הפקת הסרטון הוצאו מכספי העירייה כרבע מיליון שקלים. עבור עלות כל האמנים שהשתתפו בקליפ שילמה העירייה 80 אלף שקלים. עם זאת יצוין כי הסכום ששולם ספציפית לוייסמנדל לא הוזכר בישיבה.
ראש העיר ליאון נשאל "מדוע עיריית ירושלים מוציאה סכומים אסטרונומיים על הפקת סרטון יחיד לחג הסוכות?". ליאון השיב: "תקופת הקורונה שינתה את אופי צריכת התכנים התרבותיים. מופעי הרשת הפכו להיות חלק מרכזי בדרך בה התושבים צורכים ונהנים מתכנים אלו, והחשיבות וההשקעה בהם עולה בהתאם. עלות הסרטון נבדקה על-ידי גורמי המקצוע. הציבור אמר את דברו ובתוך זמן קצר זכה הסרטון למעל חצי מיליון צפיות, לצד חשיפה נרחבת בכלל ערוצי המדיה".
הבדיקה העלתה בנוסף כי האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים עמד מאחורי הפקת מופע בהשתתפות וייסמנדל ומקהלת נשמה גם אחרי הפעם הקודמת שבה הם נטלו חלק באירוע הוקרה ענק לעריקים חרדים. הזמר והמקהלה הופיעו באירוע המדובר שנערך בפברואר 2025. חודש אחד בלבד לאחר מכן הפיק האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים את המופע "אגדה של הגדה" לקראת פסח בהשתתפות וייסמנדל ומקהלת נשמה.
מעיריית ירושלים נמסר בתגובה לדברים: "האמנים הופיעו באירוע שנתמך על-ידי עיריית ירושלים כחלק מקבוצת אמנים שנבחרו משיקולים אמנותיים ולא בשל עמדותיהם הפוליטיות שאינן ידועות לעיריית ירושלים".
משה דוד וייסמנדל ומקהלת נשמה בחרו שלא להתייחס. נטע לוין, המנהל של הזמר והמקהלה, מסר בתגובה: "אני לעולם לא נכנס לטיב האדם המזמין או המזמינה. אני בסך הכול נותן שירות, וכנותן שירות אני מופיע בפני כל המגזרים החרדיים וכל סוגי האנשים, ואני לא עושה איפה ואיפה. פשוט נותן שירות, וכל עוד וזה במסגרת ההלכה, אז הופענו בו".
חלקו של משרד ירושלים ומסורת ישראל בא לידי ביטוי במעורבות בהפקת הקליפ "במעלות קדושים" לזכרם של הנספים באסון מירון. בין המשתתפים בקליפ חברי מקהלת נשמה. מהמשרד הממשלתי נמסר בתגובה: "המשרד אינו מממן את המקהלה המדוברת ואין לו קשר לפעילותה".
עוד אמרו במשרד ירושלים ומסורת ישראל: "בעבר, במסגרת פעילות המשרד ליישום המלצות ועדת החקירה, נתן המשרד חסות לפרויקט ההנצחה 'במעלות קדושים' לזכר הרוגי אסון מירון. הפרויקט הופק באמצעות ספק חיצוני שזכה במכרז, כאשר המקהלה הועסקה על-ידי קבלן משנה מטעמו. התקשרויות מסחריות אחרות של המקהלה אינן מעניינו של המשרד ואינן קשורות אליו. כל ניסיון לקשור את המשרד לאירועים אלו הוא מופרך".