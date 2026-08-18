ביום שישי בערב נשא מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נאום לציון 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. 22 דקות לתוך דבריו, בהמשך לביקורת שמתח על ממשלת לבנון ועל המו"מ הישיר שהיא מנהלת עם ישראל, הוא החל לצטט אדם שאותו הגדיר כהוגה דעות בשם משה יאיר, שלדבריו עובד בקבוצת "ידיעות אחרונות", ומחזק את הנרטיב של חיזבאללה שלפיו ישראל מנצלת את תמימותה של ההנהגה בביירות.
נעים קאסם על "משה יאיר", שלא ידע שהוא כזה:
"הטקסט הזה שאני מקריא לכם נכתב אחרי הסכם המסגרת", אמר קאסם והוסיף: "אני מתבייש בחלק מהביטויים, אבל אקרא את הטקסט כפי שהוא. אין לי קשר לתוכן או לביטויים האלה".
כך, לדברי מזכ"ל הארגון, כתב אותו משה יאיר במאמר בעיתון: "למרבה המזל שלנו, הם (ממשלת לבנון) שלחו משלחת שאוהבת את ישראל ואת אמריקה יותר מאשר את מדינתם. שגרירת לבנון היא אזרחית אמריקנית וגם בעלה לבנוני בעל אזרחות אמריקנית, והוא הבעלים של חברה באמריקה. באופן כללי, איזו טיפשות. אני לא רוצה לומר שהוא שיתף איתנו פעולה, אבל זה משהו מדהים, הטיפשות של הפוליטיקאים הלבנונים האלה שעובדים כדי לסיים את ההתנגדות. הם עוזרים לנו לכבוש את ארצם, בין אם הם מודעים לכך או לא'".
אלא שהוגה הדעות היהודי הזה לא קיים, קל וחומר עובד בקבוצת "ידיעות אחרונות". לא ברור אם בערוץ אל-מנאר המזוהה עם חיזבאללה הבינו זאת ורצו להסתיר את ההמצאה של קאסם, אך בפרסום תמלול הנאום באתר הושמטו הדברים (הם נשארו בסרטון שצורף לידיעה).
בתגובה עסקו מאז הרשתות והערוצים הערביים והלבנוניים, בעיקר אלה המתנגדים לחיזבאללה, בדמות שהמציא המזכ"ל. בערוץ אל-ג'דיד הלבנוני עדכנו שנערכה בדיקה כדי להבין מי הוא אותו משה יאיר, אך ללא הצלחה. הודגש שקאסם השתמש בציטוט הזה כדי לבסס את דבריו, הרי שאין כותב בשם הזה ב"ידיעות אחרונות".
בדיווח צוין שלא מדובר בהמצאה חדשה. מזה זמן מה מפיצים חשבונות ודפים התומכים בחיזבאללה ובאיראן מאמרים המיוחסים למשה יאיר מ"ידיעות אחרונות". תוכנם, כצפוי, תואם את האג'נדה שחיזבאללה מבקש לקדם. בידיעה באל-ג'דיד עלתה הסברה שהשם הומצא כדי להפיץ נרטיבים ומידע במסווה של מקור ישראלי, ובכך להעניק להם אמינות רבה יותר בעולם הערבי.
ואכן, בדיקה ברשת העלתה שקאסם הקריא בנאומו טקסט שכבר פורסם ברשת בקיץ החולף ללא ציון אמין של המקור: ב-10 ביוני התפרסמו הדברים באתר הלבנוני בשם "אל-חקאיק", והם יוחסו ל"הוגה הדעות היהודי משה מאיר (ולא 'יאיר') מידיעות אחרונות".
בערוץ MTV הלבנוני, המתנגד לחיזבאללה, נכתב אתמול (ראשון): "המאמר לא קיים, וגם ההוגה היהודי בשם הזה לא קיים. זו המצאה של שופרות של הציר, המסתמכים על המצאות ותמונות וסרטוני בינה מלאכותית כדי ליצור ניצחונות דמיוניים או לפגוע בתדמית יריביהם. האיש הבכיר בזרוע האיראנית החשובה ביותר באזור הופך ללעג כשהוא מצטט מאמר שמעולם לא נכתב".
גם גולשים ברשת לא חסכו ביקורת ולעג ממזכ"ל חיזבאללה. אחד מהם תהה אם קאסם רק הסתמך בטעות על מקורות לא אמינים, או שמא היה חלק בלתי נפרד מההמצאה.
העיתונאית הלבנונית סווסן מהנא כתבה ברשת X: "אם לא הייתי חוששת שיאשימו אותי בנורמליזציה, הייתי פונה באופן אישי לידיעות אחרונות כדי לשאול אותם: היכן אתם מחביאים את משה יאיר? אם לנעים אין סמארטפון לחפש אותו, עליו להטיל את המשימה הזו על האחים בחיזבאללה. אולי הם יוכלו למצוא את יאיר לפני שהוא יצטט אותו בנאומו הבא".