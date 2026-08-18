"הטקסט הזה שאני מקריא לכם נכתב אחרי הסכם המסגרת", אמר קאסם והוסיף: "אני מתבייש בחלק מהביטויים, אבל אקרא את הטקסט כפי שהוא. אין לי קשר לתוכן או לביטויים האלה".

"הטקסט הזה שאני מקריא לכם נכתב אחרי הסכם המסגרת", אמר קאסם והוסיף: "אני מתבייש בחלק מהביטויים, אבל אקרא את הטקסט כפי שהוא. אין לי קשר לתוכן או לביטויים האלה".

"הטקסט הזה שאני מקריא לכם נכתב אחרי הסכם המסגרת", אמר קאסם והוסיף: "אני מתבייש בחלק מהביטויים, אבל אקרא את הטקסט כפי שהוא. אין לי קשר לתוכן או לביטויים האלה".