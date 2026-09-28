משפחה ישראלית שנופשת בבאד הופגשטיין שבמחוז זלצבורג באוסטריה טוענת כי בעל דוכן מזון סירב להגיש לה אוכל משום שהיא יהודית, בעוד שבעל העסק מכחיש את הטענות. בעקבות התלונה הודיעה הרשות המחוזית על פתיחת הליך עונשין מנהלי, ושגרירות ישראל בווינה הביעה "דאגה עמוקה". כך דיווח העיתון האוסטרי "קרוֹנֶה צייטונג".
לידן ה' ובני משפחתו מספרים כי בדוכן סירבו למכור להם מזון. "משום שאנחנו יהודים, הוא אמר לנו את זה במפורש", אמר ה' לעיתון. לדבריו, גם ימים אחרי האירוע המשפחה עדיין נסערת. "זה היה מזעזע עבורנו", מסרו בני המשפחה. לפי סוכנות הידיעות האוסטרית APA, ה' סיפר לעיתון כי בעל הדוכן אמר למשפחה שלא יקבלו את האוכל גם "בגלל עזה", ושברגע ששמע שהמשפחה מישראל הוא הוריד את ההמבורגרים שהכין מהגריל וזרק אותם.
ה' הגיש תלונה לרשות המחוזית (Bezirkshauptmannschaft), שהודיעה כי תפתח בהליך עונשין מנהלי. ההודעה אינה מהווה קביעה לגבי אשמה. מנגד, בעל הדוכן דחה את הטענות בתוקף. "הכול שטויות", השיב לפנייה של העיתון.
העיתון ציין כי באינטרנט מופיעות כמה ביקורות שליליות נגד הדוכן, חלקן כוללות האשמות באנטישמיות. הביקורות אנונימיות ולא אומתו באופן עצמאי. גולש כתב: "אני לא יודע אם האוכל טוב או לא. כשהבינו שאנחנו מישראל, לא מכרו לי כלום".
מבקר אחר כתב כי התייחסו אליו "בגסות ובגזענות בלתי-נתפסות" כששמעו שהוא מדבר עברית, והוסיף: "מעולם לא חוויתי שנאה כזו". בפוסט נוסף נטען כי בעל העסק איים לפני שלוש שנים על משפחה יהודית וילדיה, ונמסר: "עדכנו את המשטרה המקומית".
אלי רוזן, נשיא הקהילה היהודית של זלצבורג, שטיריה וקרינתיה, הגיב לדיווח ודרש בירור מהיר של הטענות, וקרא לנהוג באחריות בנוגע לשיח הפוליטי על ישראל, לנוכח אירועים אחרים שהתרחשו באוסטריה ובגרמניה. בהודעה שפרסם הדגיש רוזן כי אסור שגינויים גורפים של ישראל "יהפכו לשער כניסה לשנאת יהודים".
שגרירות ישראל בווינה מסרה: "אנו מודאגים עמוקות מדיווחים שלפיהם נמנע ממשפחה ישראלית בזלצבורג אוכל בשל זהותה. אפליה של ישראלים ושל יהודים אינה מקובלת. אם הבהרות, אזהרות והצהרות אינן מועילות, יש לנקוט צעדים מעשיים".
השגריר דוד רוט כתב ברשת החברתית X: "אי-אפשר לבחון את האירועים הללו במנותק מאקלים שבו האנטישמיות הופכת לנורמלית יותר ויותר, והאשמות שווא נגד ישראל נותרות לעיתים קרובות ללא מענה. משפחות וילדים נושאים בתוצאות".
בינתיים, ואחרי שתקף את נשיא אוסטריה אלכסנדר ואן דר בלן מוקדם יותר החודש, שר החוץ גדעון סער שוחח עם שרת החוץ של אוסטריה ביאטה רייזינגר בניסיון לצנן את הרוחות. "אוסטריה היא חברה של ישראל, והקשר שלנו עם אוסטריה חשוב לנו", אמר. "הצגתי את עמדות ישראל בנושאים שעל סדר היום כרגע ודיברתי בהרחבה על גל הטרור הפלסטיני הנוכחי ביהודה ושומרון, שכבר גבה באופן טרגי את חייו של נתנאל שקרון, אב לשישה שנהרג מול בנו, ופצע באורח קשה את נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה"ב. ישראל תמכה במועמדות של אוסטריה למועצת הביטחון של האו"ם, וגם דנו בתקופת הכהונה הקרובה שלה בגוף החשוב הזה, שדורשת שיתוף פעולה הדוק יותר וחילופי מידע ודעות קבועים".
ואן דר בלן, נזכיר, מתח ביקורת חריפה על ישראל, האשים אותה ב"פשעי מלחמה" ואמר כי ממשלת נתניהו נעה "בשטח מסוכן" שלא ישתלם לה בטווח הארוך.