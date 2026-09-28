לידן ה' ובני משפחתו מספרים כי בדוכן סירבו למכור להם מזון. "משום שאנחנו יהודים, הוא אמר לנו את זה במפורש", אמר ה' לעיתון. לדבריו, גם ימים אחרי האירוע המשפחה עדיין נסערת. "זה היה מזעזע עבורנו", מסרו בני המשפחה. לפי סוכנות הידיעות האוסטרית APA, ה' סיפר לעיתון כי בעל הדוכן אמר למשפחה שלא יקבלו את האוכל גם "בגלל עזה", ושברגע ששמע שהמשפחה מישראל הוא הוריד את ההמבורגרים שהכין מהגריל וזרק אותם.