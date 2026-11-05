הדיווחים על כוונתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי להתפטר עוררו אתמול (רביעי) סערה, ובביתו של הרב אברהם סלים (חבר מועצת חכמי התורה של המפלגה) אף תקפו את בית הראשון לציון הרב יצחק יוסף על כוונתו לכנס את ישיבת הרבנים לדון בהתפטרות - שבסופו של דבר בוטלה. אחרי המתח שנוצר בין חברי המועצה, אמר היום דרעי בישיבת הסיעה כי "שמרנו על דבר שכמעט לא קיים באף מפלגה אחרת: הנהגה רוחנית אחת, הנהגה פוליטית אחת, סיעה אחת בכנסת".

דרעי בישיבת הסיעה: "לא רק שרדנו"





הדיווחים החלו אתמול בשעות הבוקר, לפיהם בבית הראשון לציון פתחו בקמפיין נגד ראש המפלגה דרעי. בסביבת הרב סלים טענו כי מדובר ב"חוצפה" - שכן הרב לא נמצא בישראל ולא יוכל להגיע - וחילופי הדברים הובילו בסופו של דבר לביטול הכינוס. מאוחר יותר אומנם בחנו במועצה את האפשרות לכנס את הישיבה ביום שישי, אלא שאז הוכרע כי דרעי ימשיך בתפקידו.

דרעי בינתיים המשיך את השיח עם חלק מהרבנים. עם הרב סלים למשל, שנמצא כאמור בשווייץ במסע התרמה למפלגה, הוא שוחח בטלפון. הוא אף נסע בעצמו לביתו של זקן חברי המועצה הרב מאיה, שם נפגש גם עם הרב שמואל בצלאל. רק מאוחר יותר יצאה ההודעה הרשמית מדוברות המפלגה, שעליה חתומה "מועצת חכמי התורה", שקבעה כי לדרעי אסור לעזוב את תפקידו.

בישיבת הסיעה היום אמר דרעי כי "300 אלף איש נענו לקריאת מועצת חכמי התורה ולא התפתו למסע ההסתה המטורף נגדנו בשלוש השנים האחרונות, מבית ומחוץ. אנחנו חייבים להודות לקב"ה על הרעה ועל הטובה, גם כשאיננו מבינים את חשבונותיו.

"אני כבר עשרות שנים במערכות הללו, מעולם לא היה כדבר הזה. בשעת מלחמה ניצלו את השקט והאחריות שגילינו כדי לפגוע בתנועה ובראשיה. ניסו אפילו לפצל את ההנהגה הרוחנית שלנו. מומחים אמרו לי שאינם מאמינים שאפשר היה לשרוד מערכה כזאת. זה ממש נס, ועל כך צריך להודות לקב"ה. לא רק ששרדנו, אלא ששמרנו על דבר שכמעט לא קיים באף מפלגה אחרת: הנהגה רוחנית אחת, הנהגה פוליטית אחת, סיעה אחת בכנסת וכל הנציגים ברשויות המקומיות מאוחדים. זה לא מובן מאליו. על כל זה אמרנו מזמור לתודה".