במרכז ירושלים נערך הבוקר (רביעי) טקס חנוכת שגרירות קולומביה , במעמד שר החוץ הקולומביאני עומר בולה אסקובר, שר החוץ גדעון סער וראש העיר ירושלים משה ליאון . בטקס השתתפה גם טליה גילינסקי, שגרירת קולומביה החדשה לישראל, שנכנסה לתפקיד אחרי שלוש שנים שבמהלכן לבוגוטה לא היה שגריר בישראל, וזאת בשל יחסו של הנשיא לשעבר גוסטבו פטרו לישראל ולמלחמה ברצועת עזה. היא מונתה לאור ניצחונו של אבלרדו דה לה אספרייה במרוץ לנשיאות לפני כחודשיים.

גלריה טקס החניכה בבניין סלאמה בירושלים, הבוקר ( צילום: רפי בן חקון, לע״מ )

השגרירה החדשה גילינסקי בטקס החנוכה: "אפשר לבנות משהו גדול" ( צילום: דוברות משרד החוץ )

השגרירות החדשה ממוקמת במבנה בשם בניין סלאמה ברחוב רבי עקיבא בירושלים. הבניין נבנה בשנות ה-20 של המאה הקודמת על ידי איש העסקים הערבי-נוצרי קונסטנטין סלאמה כמבנה תלת-קומתי מפואר. בתחילת שנות ה-30 המבנה הושכר ופעל בו מלון-פנסיון מפורסם בשם "בית גולדשמיט". שרי החוץ קבעו מזוזה בכניסה למבנה.

שר החוץ הקולומביאני עומר בולה אסקובר אמר בטקס: "אנו מחדשים את היחסים ביתר כוח, בונים מחדש את הקשר האסטרטגי ומחזקים את נוכחותה של קולומביה בישראל. חנוכת השגרירות בירושלים מבטאת את זה. לא היו צריכים לפגוע ביחסים בין שתי המדינות. השגרירות היא ביטוי נראה לעין לנחישותנו לחדש את הדיאלוג ולחזק את היחסים, שמעולם לא היו צריכים להיפסק. קולומביה וישראל מקיימות יחסים מזה כמעט שבעה עשורים, במהלכם פיתחנו קשרי שיתוף פעולה בתחומי מסחר, ביטחון, טכנולוגיה ועוד. ישראל היא שותפה אסטרטגית - תמיד הייתה, ומעכשיו תהיה עוד יותר".

לדבריו, "הביטחון הוא עדיפות עליונה לשני העמים. קולומביה מתמודדת עם איומי טרור, סחר בסמים ופשיעה מאורגנת חוצת גבולות. ההתמודדות עם איומים אלה מחייבת יכולות לאומיות איתנות ושיתוף פעולה. אנחנו שואפים לחזק את קשרי הסחר ולקדם בריתות. בתחום החדשנות אנחנו שואפים לחבר בין אוניברסיטאות, מרכזי מחקר וחברות כדי לפתח יישומים של בינה מלאכותית שמיועדים לייצוא ולמגזר הציבורי שלנו. היום, עם פתיחת השגרירות שלנו בירושלים, אנחנו עושים צעד מכריע להידוק הקשרים בין המדינות".

"הודיע מיד על שיקום היחסים". נשיא קולומביה אבלרדו דה לה אספרייה ( צילום: REUTERS / Luisa Gonzalez )

סער ושר החוץ אסקובר. "נעמוד תמיד לצד העם הקולומביאני" ( צילום: דוברות משרד החוץ )

שר החוץ גדעון סער אמר בטקס: "חברי ראש העיר ירושלים, תאיצו את בניית המשרדים. אנחנו הולכים להביא עוד שגרירויות לירושלים. השגרירה גילינסקי, תפסתם את הנדל"ן הכי טוב בירושלים. חנוכת שגרירות קולומביה בירושלים זה אירוע היסטורי. קולומביה היא מדינה אחות, שותפה אסטרטגית של ישראל. השורשים של הברית נטועים עמוק בהיסטוריה. שתי המדינות חולקות ערכים של חירות, דמוקרטיה ושאיפה לשלום וביטחון".

השר סער הוסיף על היחסים עם קולומביה: "זו ברית של מאמינים ותמיד נעמוד לצד העם הקולומביאני, עם טוב ושוחר טוב, ותמיד נסייע כמיטב יכולתנו בהתמודדות עם האתגרים שניצבים לפניו. ברוח הזו שלחנו משלחת של 80 אנשי חילוץ ורפואה בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את קולומביה. אתם תמיד יכולים לסמוך עלינו, על ישראל, גם בימים טובים וגם בימים מאתגרים".

לדבריו, "זאת השגרירות העשירית בירושלים. כשנכנסתי לתפקידי היו רק חמש, והמספר הוכפל תוך שנתיים. זה הישג מדיני גדול. ישראל מצויה במערכה מדינית מאתגרת. המאבק נגד ישראל מבוסס על שקרים, הכחשת הזכות שלנו על ארצנו ובירתנו ואי-הכרה בתולדות הארץ הזאת. קביעת שגרירות בירושלים אינה רק הכרה שירושלים היא בירת ישראל, אלא גם הכרה בעובדה ההיסטורית שלא ניתן להכחישה. אמשיך לעבוד ללא לאות כדי שעוד מדינות יקבעו את השגרירויות בירושלים. השגרירות ה-11 של קונגו בדרך, ויהיו עוד בהמשך. אני יודע מי תהיה המדינה ה-12, אך את זה אני לא יכול להגיד".

שרי החוץ של קולומביה וישראל יחד עם ראש העיר ירושלים, סער: "לא יכול להגיע מי המדינה ה-12 שתעביר שגרירות" ( צילום: רפי בן חקון )

השגרירה החדשה גילינסקי אמרה בטקס כי על אף הפגיעה הקשה ביחסים בין המדינות בתקופת ממשלת פטרו מהשמאל, אנשי עסקים מקולומביה המשיכו לעבוד עם ישראל וצעירים ישראלים המשיכו להגיע לקולומביה כי הם האמינו ביחסים בין המדינות.