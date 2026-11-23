יו"ר הכנסת מתן כהנא, הודיע היום (שני) על קידום הליך לבחירת מבקר המדינה - וההצבעה צפויה להתקיים ביום שני או שלישי בשבוע הבא.
כהנא פנה בתום ישיבת נשיאות הכנסת לח"כ רועי פולקמן, יו"ר הוועדה המסדרת, בבקשה להביא את הנושא לדיון ולהחלטה מחר - לקראת קיום הצבעה במליאה בשבוע הבא, בהתאם לדרישות בג"ץ.
מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה בשבוע שעבר כי תציג את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון כמועמד לתפקיד. כך למעשה אלרון - שהיה מועמד גם בבחירות האחרונות לתפקיד - צפוי להישאר המועמד היחיד, אחרי שעו"ד מיכאל ראבילו, ששימש כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט שלא להתמודד פעם נוספת - כפי שנחשף ב-ynet.
ראבילו הבין כי בשל איבוד הרוב של הקואליציה סיכוייו להיבחר נמוכים, ולצד זאת בקואליציה לא רוצים להיות לעומתיים לשופט העליון בדימוס יוסף אלרון - שסיכוייו להיבחר הפעם גבוהים יותר. בנוסף, מבחינת הקואליציה, אלרון עדיף ככל הנראה מכל מועמד מטעם גוש השינוי, שנהנה כעת מרוב.
כזכור, פרשת מינויו של ראבילו למבקר המדינה בחודש יוני התפתחה לכדי משבר חוקתי של ממש, שהחל כאשר סיבוב ההצבעה הראשון במליאת הכנסת הסתיים כשאלרון זכה ל-60 קולות והוא ל-57. מאחר שהחוק קובע שנדרש רוב מוחלט של לפחות 61 חברי כנסת למינוי מבקר, התקיים סיבוב שני - שבמהלכו דווח כי חברי קואליציה נדרשו לתעד את הצבעתם, שאמורה להיות חשאית, כדי להוכיח שהצביעו עבור ראבילו. בסיבוב השני ניצח מי שהיה עורך דינו הפרטי של נתניהו, ובעקבות עתירות שהוגשו פסק בג"ץ כי בהליך נפל פגם - ויש לקיים בחירות חוזרות.