דווקא העובדה שאין מכשול בקו הצהוב מעוררת חשש מפני ניסיון של חוליית מחבלים להתקרב לאחת העמדות הסמוכות למוצבים, לחטוף חייל ולגרור אותו פנימה, לתוך הרצועה. בצה״ל חוששים כי מהלך כזה יגרור את ישראל להסלמה מחודשת, אך הפעם תחת מגבלות אמריקניות שעלולות למנוע מצה״ל לפעול במלוא העוצמה, על רקע הבחירות בארה״ב ובישראל.

דווקא העובדה שאין מכשול בקו הצהוב מעוררת חשש מפני ניסיון של חוליית מחבלים להתקרב לאחת העמדות הסמוכות למוצבים, לחטוף חייל ולגרור אותו פנימה, לתוך הרצועה. בצה״ל חוששים כי מהלך כזה יגרור את ישראל להסלמה מחודשת, אך הפעם תחת מגבלות אמריקניות שעלולות למנוע מצה״ל לפעול במלוא העוצמה, על רקע הבחירות בארה״ב ובישראל.

דווקא העובדה שאין מכשול בקו הצהוב מעוררת חשש מפני ניסיון של חוליית מחבלים להתקרב לאחת העמדות הסמוכות למוצבים, לחטוף חייל ולגרור אותו פנימה, לתוך הרצועה. בצה״ל חוששים כי מהלך כזה יגרור את ישראל להסלמה מחודשת, אך הפעם תחת מגבלות אמריקניות שעלולות למנוע מצה״ל לפעול במלוא העוצמה, על רקע הבחירות בארה״ב ובישראל.