בעקבות מידע מודיעיני בצה״ל ובשב״כ נערכים לאפשרות שחמאס ינסה לבצע חטיפת חייל בגזרת עזה בתקופה הקרובה. בעקבות ההתרעות הקיימות הועלתה רמת הכוננות של שתי האוגדות הפרוסות ברצועה: האוגדה המרחבית ואוגדה 99.
המפקדים הבכירים ביותר בכל יחידה הונחו כבר לפני כמה ימים שלא לעזוב את הגזרה, ולבצע בדיקות כוננות וערנות בקרב הכוחות שבאחריותם. הכוחות פרוסים בתוך הקו הצהוב, ב-40 מוצבים, וב-10 מוצבים נוספים הממוקמים מחוץ לגדר המערכת.
דווקא העובדה שאין מכשול בקו הצהוב מעוררת חשש מפני ניסיון של חוליית מחבלים להתקרב לאחת העמדות הסמוכות למוצבים, לחטוף חייל ולגרור אותו פנימה, לתוך הרצועה. בצה״ל חוששים כי מהלך כזה יגרור את ישראל להסלמה מחודשת, אך הפעם תחת מגבלות אמריקניות שעלולות למנוע מצה״ל לפעול במלוא העוצמה, על רקע הבחירות בארה״ב ובישראל.
החשש מניסיון חטיפה אינו תיאורטי. בשבועות האחרונים פורסמו דיווחים על היערכות בצה״ל לתרחישי נקמה של חמאס בעקבות שורת החיסולים הממוקדים ברצועה. בין התרחישים שנבחנו: פגיעה בכוחות צה״ל וניסיון לחטוף חיילים באזור הקו הצהוב.
"מבחינתם, זה הזמן"
לדברי גורם צבאי בכיר, ״חמאס מנסה 'לעשות גלעד שליט' עד הבחירות כאן ובארה״ב. אסור לנו לעשות טעות מבצעית שתאפשר לו לשבור את המצב הקיים, שבו ישראל מחסלת את בכיריו באופן יומיומי ומביכה אותו גם ברמה המודיעינית והמבצעית, באמצעות יכולת חדירה מודיעינית גבוהה, וגם מול האוכלוסייה. זה נתפס כחולשה, והם מנסים לצאת מהמעגל הזה באמצעות פעולת נקמה שתחזיר להם את הכבוד ותשנה את המשוואה מול ישראל״. לדברי הבכיר, מבחינת חמאס, פעולת חטיפה היא המנוף האחרון שנותר לו.
כזכור, לפני כשבועיים איים שר הביטחון ישראל כ״ץ כי אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי, ״העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה״.
אם יש דבר שמלחיץ את חמאס, זו האפשרות של חידוש המלחמה בעיר עזה. מנגד, בארגון מזהים בתקופה הקרובה הזדמנות לבצע חטיפה, הם משוכנעים שישראל מוגבלת ביכולתה להגיב, ומבחינתם זה הזמן״, אמרו המקורות.
שנה מהפסקת האש בפיקוד דרום סופרים למעלה מ-600 חיסולים ברצועת עזה ביניהם מפקדי חטיבות וגדודים בחמאס ובטווח התת קעקועי השמדה של למעלה מ-80 אחוז מנהרות בכל הרצועה.
כזכור בדיון שהתקיים במהלך השבועות האחרונים, הרמטכ״ל סקר בפני ראש הממשלה ושר הביטחון והכריז ״חמאס הוכרע״. עם זאת בפיקוד הדרום מזהים נסיונות שיקום של הארגון בתקופה האחרונה, אך כאלה שאינם מביאים אותו ליכולותיו ערב 6 באוקטובר.