שר הביטחון ישראל כ"ץ איים היום (שלישי) כי "אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה תפונה". האזהרה של כ"ץ נמסרה, לטענתו, נוכח "כוונות ומידעים שונים" וכללה בתוכה את כל תומכי חמאס מאיראן ועד נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן כאחד. ynet העביר את הדברים בשידור חי.

נאום כ"ץ המלא ( צילום: משרד הביטחון )





בטקס האזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל, הוא טען כאמור כי האיום נמסר "נוכח כוונות ומידעים שונים", אם כי לא פירט מהם. בדבריו הוא הבהיר שוב כי צה"ל לא ייסוג מהקו הצהוב בעזה "כל עוד לא יסולק חמאס ועזה לא תפורז מנשק ומנהרות"

לדבריו, "אם ייחטף חייל או אזרח ישראלי אחד - העיר עזה כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה - כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' - ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חאנון ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו".

ל-ynet נודע לפני כשבוע כי לכוחות צה"ל בשטח הועברה הנחיה להגביר ערנות מחשש שחמאס ינסה להגיב לרצף סיכולי הבכירים ברצועה, בהם מח"ט רפיח נאיל אבו עביד , שהיה מעורב בחטיפתם והחזקתם של חיילי צה"ל ואזרחים ישראלים במשך שנים ובמהלך המלחמה - כולל סגן הדר גולדין ורס"ל נמרוד כהן.

רצף החיסולים כלל גם את זה של המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, וכן של המחבל מוחסן אבו הדאף שחוסל בחאן יונס. אבו הדאף היה ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי, ולפי הודעת צה"ל ושב"כ אחרי חיסולו הוא פשט לכיסופים בטבח 7 באוקטובר. לפני כשבועיים חוסל באל-מוואסי מפקד חטיבת חאן יונס בחמאס, מוחמד יאזורי , בתקיפה אווירית במרחב שעליו פיקד.

תקיפת רכב בעיר עזה ( צילום: AP Photo/Jehad Alshrafi )

לפי דיווחים ערביים, יאזורי מילא במשך שנים גם תפקידי הנהגה אחרים בגדודי עז א-דין אל-קסאם, ובכללם הובלת מנגנון המודיעין שהיה אחראי על ההיערכות לטבח 7 באוקטובר. הוא שרד כמה ניסיונות התנקשות קודמים, הן במהלך המלחמה הנוכחית והן לפני כמה שנים. אחד מניסיונות החיסול המשמעותיים ביותר שיאזורי שרד היה ב-2021 כשלצידו שהו בין היתר יחיא ומוחמד סינוואר.

הציד הממוקד אחר דרג מפקדי חטיבות ומפקדי השטח בארגון הטרור מקשה באופן דרמטי על חמאס לשמר את הרצף הפיקודי או לשקם את יכולותיו.