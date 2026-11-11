שר האוצר האמריקני סקוט בסנט נאלץ לעזוב את ביתו ולעבור להתגורר בבסיס צבאי בתקופה האחרונה, בעקבות איומים מצד איראן על חייו. כך דיווח הלילה (בין שלישי לרביעי) ה"ניו יורק טיימס". בסנט הוא אחד

ממובילי קמפיין הלחץ הכלכלי על איראן