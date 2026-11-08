מזכיר המדינה מרקו רוביו מציג לנשיא את האפשרויות השונות העומדות בפניו, אך לפי הבכיר הישראלי הוא נמנע מבחירת האפשרות המועדפת עליו, ככל הנראה כדי לא להתנגח עם ואנס שלוחץ כאמור להימנע מחידוש הלחימה - ו

האשים את המלחמה בהפסד הרפובליקני בבחירות האמצע

. בינתיים, שר האוצר סקוט בסנט דווקא טוען כי אפשר

להחריף את המצור הכלכלי על איראן