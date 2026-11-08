הדיווחים על הסלמה אפשרית מול איראן לא מציגים תמונה חד משמעית והציבור בישראל נותר מבולבל, אבל גם בארה"ב לא ברור לאן הרוח נושבת. מאחורי הקלעים בבית הלבן יש התלבטות גדולה מאוד סביב השאלה האם לחדש את הלחימה.
בכיר ישראלי שנחשף לדילמה האמריקנית סיפר על ויכוחים סוערים בין יועציו השונים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואמר כי "אי אפשר לדעת מה בסוף יחליט הנשיא". מצד אחד, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) בראדלי קופר ושר ההגנה פיט הגסת' לוחצים לחדש את המלחמה בניסיון לחסל באופן סופי את האיום האיראני, אך מאידך ראש המטות המשולבים דן קיין מציג עמדה הססנית הרבה יותר. הסגן ג'יי די ואנס והיועצים וויטקוף וקושנר מתנגדים בתוקף לחידוש הלחימה ומעדיפים להמשיך את המגעים בערוץ הדיפלומטי.
מזכיר המדינה מרקו רוביו מציג לנשיא את האפשרויות השונות העומדות בפניו, אך לפי הבכיר הישראלי הוא נמנע מבחירת האפשרות המועדפת עליו, ככל הנראה כדי לא להתנגח עם ואנס שלוחץ כאמור להימנע מחידוש הלחימה - והאשים את המלחמה בהפסד הרפובליקני בבחירות האמצע. בינתיים, שר האוצר סקוט בסנט דווקא טוען כי אפשר להחריף את המצור הכלכלי על איראן ו"לחנוק אותה", והנשיא טראמפ משנה את דעתו שוב ושוב.
גורם המעורה בפרטים אמר כי טראמפ היה מעדיף לחתום על הסכם שיאפשר לו להגיד שניצח במערכה, בזמן שמאחורי הקלעים בוחשים הרבה מתווכים: קטאר, פקיסטן - ואפילו רוסיה. גם חלון הזמנים שנותר לטראמפ לוחץ, כאשר לפי ההערכות מדובר בחודשיים בלבד.
בינתיים, גורמים אחרים העידו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מצטרף ללחצים על הנשיא ומנסה לקדם תקיפה בתקווה שלחימה פעילה תסייע לו לפתור את הפלונטר הפוליטי שאליו נקלע, למרות שקודם לכן דווקא ישראל ניסתה לבלום את התקיפה שטראמפ ניסה לקדם - מחשש לדחיית הבחירות. בבור אפילו נאלצו להתמודד אז עם השאלות איך להסביר לנשיא האמריקני שמבחינת ישראל העיתוי לא נכון והאם קיים בכך סיכון לאבד הזדמנות שלא תחזור.
טראמפ קבע מאז הדחייה כמה תאריכים נוספים לתקיפה אפשרית, ודחה גם אותם. בסופו של יום, הכול תלוי בהחלטתו ועל פיו יישק דבר.
באשר לבחירות האמצע, שלפי טענת סגן הנשיא ואנס הסתיימו במפלה אך ורק בגלל המלחמה העיקשת באיראן, יועצי הסקרים של טראמפ הציגו תמונה שונה. סקרים פנימיים שערכו היועצים העלו שישראל והמלחמה באיראן לא הוזכרו בקרב הרפובליקנים ששינו את עמדתם והצביעו נגד המפלגה. גורמים בסביבתו של הנשיא אף זעמו על הטענה של ואנס - שכללה גם את יוקר המחייה בארה"ב - וציינו את התמונה שהציגו הסקרים: יוקר המחייה קיבל רק 3% מתשובות המשיבים.
גורם שמעורה בנעשה במפלגה הרפובליקנית אמר כי ואנס "ירה לעצמו ברגליים" ופגע קשות בסיכויו להפוך למועמד הרפובליקני לנשיאות ב-2028. גורם אחר העריך כי בכך גברו הסיכויים של רוביו.