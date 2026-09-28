בעקבות החלטת ישראל על שלילת הסטטוס של הדיפלומטים ההולנדים ברמאללה, שר החוץ ההולנדי טום ברנדסן הביע צער על "ההחלטה המיותרת" וציין כי אמסטרדם שוקלת את תגובתה. ההחלטה של ישראל הגיעה בעקבות כניסתו לתוקף של צו בהולנד האוסר על ייבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, ודיווח כי נוסעים ישראלים שעברו בשדה התעופה סכיפהול עברו בידוק קפדני כדי לוודא שלא הביאו מוצרים מיהודה ושומרון. השר טען כי "הסנקציות הזמניות אינן מכוונות נגד ישראל, אלא נובעות מהמחויבות שלא לתרום למצב הבלתי-חוקי של ההתנחלויות".