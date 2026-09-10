23 שנה אחרי הפיגוע שבו נרצח שולי, קיבלה אתמול סון הר-מלך את הידיעה על חיסולו של חבר בחוליית המחבלים. "יידע כל מחבל שרצח יהודים: גם אם ישוחרר, גם אם יברח וגם אם יחלפו שנים רבות, ידו הארוכה של עם ישראל תשיג אותו", כתבה.