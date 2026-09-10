המשטרה, שב"כ וצה"ל אישרו הערב (חמישי) בהודעה משותפת את דבר חיסולו של מחבל חמאס פרח חאמד בתקיפה אווירית אתמול ברצועת עזה. להודעה לווה תיעוד מהסיכול הממוקד, בזמן שחאמד רכוב על אופנוע. צפו בתיעוד:
חאמד לקח חלק בשורת פיגועים, בין היתר בזה שבו נרצח בעלה של ח"כ לימור סון הר-מלך ב-2003, שולי הר-מלך. הוא שוחרר בעסקת שליט ב-2011 ובמסגרת תפקידיו, חאמד קידם מתוך רצועת עזה בשנים האחרונות מתווי טרור ביהודה ושומרון.
לאורך שנים היה חלק מחוליית "סילוואד". בנוסף לקח חלק בפיגוע הירי בעין יברוד באוקטובר 2003, שבמסגרתו נפלו שלושה לוחמי צה"ל - סמל אלעד פולק, סמל רועי יעקב סולומון וסמ"ר ארז עידן.
23 שנה אחרי הפיגוע שבו נרצח שולי, קיבלה אתמול סון הר-מלך את הידיעה על חיסולו של חבר בחוליית המחבלים. "יידע כל מחבל שרצח יהודים: גם אם ישוחרר, גם אם יברח וגם אם יחלפו שנים רבות, ידו הארוכה של עם ישראל תשיג אותו", כתבה.
הפיגוע אירע ב-29 באוגוסט 2003 כשבני הזוג הר-מלך נסעו ברכבם בכביש אלון, סמוך לכפר אל-מועייר, צפונית-מזרחית לרמאללה. חמישה מחבלים פתחה באש לעבר המכונית. שולי, שנהג ברכב, נפגע מהירי ומותו נקבע בזירה. ח"כ סון הר-מלך, שהייתה אז בהיריון בחודש השביעי, נפצעה קשה אך חולצה. כמה שעות לאחר מכן היא ילדה את בתם המשותפת שרה יהב. ב-2006 ח"כ סון הר-מלך נישאה בשנית ליהודה סון.
חמשת חברי החוליה שרצחה את שולי נידונו למאסרי עולם ממושכים, בין היתר בשל חלקם בפיגועים נוספים. לפי גדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, חאמד היה חבר בעבר בחוליה שהייתה מעורבת בתשעה פיגועים, ובהמשך השתלב בדרגים הבכירים של ארגון הטרור.