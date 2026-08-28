. אותן הפצצות היו תחילתה של מערכה ארוכה - שעדיין לא הסתיימה - אבל שינתה כיוון בימים האחרונים מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהגדיר את עצמו "השותף הגדול" במלחמה. כעת מתמקדים האמריקנים בחנק כלכלי של איראן, אף שטראמפ עצמו ממשיך לצייץ על כך שהוא סיים להיות "Mr. Nice Guy", כלשונו. מנגד, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הערב פנייה לעם האיראני "להימנע מכל התבטאות שמעוררת ייאוש".

. אותן הפצצות היו תחילתה של מערכה ארוכה - שעדיין לא הסתיימה - אבל שינתה כיוון בימים האחרונים מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהגדיר את עצמו "השותף הגדול" במלחמה. כעת מתמקדים האמריקנים בחנק כלכלי של איראן, אף שטראמפ עצמו ממשיך לצייץ על כך שהוא סיים להיות "Mr. Nice Guy", כלשונו. מנגד, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הערב פנייה לעם האיראני "להימנע מכל התבטאות שמעוררת ייאוש".