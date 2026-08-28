באיראן מציינים היום (שישי) חצי שנה לרגע שבו תקפה ישראל בשעה 08:10 בטהרן, והטילה בין השאר פצצות של טונות רבות על מתחמו של עלי חמינאי. אותן הפצצות היו תחילתה של מערכה ארוכה - שעדיין לא הסתיימה - אבל שינתה כיוון בימים האחרונים מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהגדיר את עצמו "השותף הגדול" במלחמה. כעת מתמקדים האמריקנים בחנק כלכלי של איראן, אף שטראמפ עצמו ממשיך לצייץ על כך שהוא סיים להיות "Mr. Nice Guy", כלשונו. מנגד, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הערב פנייה לעם האיראני "להימנע מכל התבטאות שמעוררת ייאוש".
טראמפ היה זה שהכריז בחודש ינואר כי "העזרה בדרך", אבל עצר את עצמו מלתקוף באותם ימים, בתקווה שהאיראנים יעצרו את ההוצאות להורג וישנו את דרכם. לא כך היה, וכעבור חודש וחצי, הוא פתח יחד עם ישראל במלחמה - בין השאר אחרי אותה מצגת שהוצגה לו בבית הלבן על ידי ראש הממשלה, כשבמסכים צופים בכירים במערכת הביטחון ובראשם ראש המוסד. אותה מצגת הבטיחה לקדם את נפילת המשטר האיראני - מטרה שנכון לעכשיו, לא התממשה. אתמול אמר ראש המוסד דדי ברנע כי יהיה צורך להסלים את הפעולות - והביע אופטימיות שהמשטר ייפול.
כך או כך, "ניו יורק טיימס" פרסם היום עדויות של אזרחים איראנים שכבר לא מאמינים שהמשטר ייפול. מה שכן מטריד אותם, זו ההישרדות. "אני לא יכולה לתאר את רמת החרדה לגבי העתיד", אמרה לעיתון נגאר, איראנית שביקשה שלא להזדהות בשמה המלא מחשש למה שיעשו לה השלטונות.
ארה"ב החליטה, כאמור, לשנות כיוון - ומזכיר המדינה שלה מרקו רוביו צוטט כמי שאומר השבוע שלעת עתה, ייפסקו התקיפות באיראן - והמערכה תהפוך לכלכלית. לפי התקוות האמריקניות, קריסה כלכלית תביא את טהרן לכניעה הלכה למעשה - ולקבלת התנאים האמריקניים בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, ובנוגע לפתיחת מצר הורמוז. אבל אחד האיראנים ניסה לשקף את המצב האמיתי בשיחה עם העיתון האמריקני: "הרפובליקה האיסלאמית משוכנעת שהביסה את העולם ושכולם מפחדים ממנה", הוא אמר.
הדאגה הגדולה באיראן היא שמחיר הדלק - המסובסד מאוד באיראן - עשוי לעלות, ובתחנות הדלק שם תועדו תורים ארוכים השבוע. "כולם ממהרים לקנות ולאגור מזון, במיוחד אורז פקיסטני", אמרה ל"ניו יורק טיימס" מרזיה, תושבת בנדר עבאס - עיר הנמל הגדול של הרפובליקה האיסלאמית. היא ציינה שאפילו מוצרי יסוד כבר הפכו ליקרים יותר.
לפי הכתבה ב"ניו יורק טיימס", כמה מהאיראנים אמרו שהם צופים סבב מחאות חדש בקרוב - למרות שהמשטר לא בוחל באמצעים ולא חושש להשתמש בירי חי נגד מפגינים, כפי שעשה בדיכוי גל המחאות הקודם - עם הריגתם של עשרות אלפי מפגינים ברחבי המדינה.
ייתכן שבשל התבערה שמתחת לפני השטח, פרסם המנהיג העליון של איראן מסר כתוב לעם שבו קבע בין היתר: "אני מעריך את הצעדים שנקטה ממשלתנו, שיושמו למרות המגבלות ומזימות האויב האמריקני-ציוני, ולמרות הסנקציות והמצור. יש להימנע מכל התבטאות המעוררת ייאוש או מחלישה את הנחישות הלאומית והציבורית".
העלאת מחירי הדלק ב-2019, לדוגמה, הייתה זו שהוציאה המוני איראנים לרחובות. "אי אפשר לעצור התקוממות כלכלית - בשום דבר", אמר איסמעיל מטהרן ל"ניו יורק טיימס". "מלחמה לא תעצור אותה, ואלימות גם לא". לדבריו, האיראנים נפלו לתוך "חור שחור. אנשים רעבים, מבולבלים ולא מסוגלים למצוא מפנה החוצה. אנחנו לבד, במצב קטסטרופלי של כאוס ונטישה".
אמש, כשנשאל הנשיא טראמפ על האסטרטגיה החדשה שלו מול איראן והאם הוא מקיים איתם שיחות, הוא השיב: "אנחנו לא רוצים לדבר איתם". בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל הוא הוסיף: "אנחנו גם לא מחפשים להיפגש איתם". בוול סטריט ג'ורנל אף דווח כי הממשל הודיע "שוב ושוב" למתווכות כי אין לו עניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות עם איראן מחודש יוני.
גורם בכיר באיראן תיאר את הצעדים האמריקניים כ"מלחמה כלכלית כוללת", אחרי ששר האוצר האמריקני הכריז השבוע על תוכנית לנתק את איראן משותפות הסחר שלה, במסגרת מה שטראמפ מכנה ה-"D-Day הכלכלי".