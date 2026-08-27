בעוד ארה"ב עברה לאסטרטגיה של

לחץ כלכלי על איראן במקום פעולות צבאיות

, ובזמן שנמשכים

המגעים בין טהרן לעומאן

על התנאים לפתיחת

מצר הורמוז

, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר הערב (חמישי) כי הצדדים לא מקיימים משא ומתן. "אנחנו לא רוצים לדבר איתם", אמר הנשיא לכתבים בחדר הסגלגל, "אנחנו גם לא מחפשים להיפגש איתם". בוול סטריט ג'ורנל אף דווח הערב כי הממשל הודיע "שוב ושוב" למתווכות כי אין לו עניין לחזור לתנאי

מזכר ההבנות