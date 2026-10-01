המשטרה עדכנה כי כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד אליה אזרד (26) מבני ברק, לאחר ש תועד משליך מלחייה לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט . הוא נאשם בעבירות של תקיפה סתם, ניסיון תקיפה סתם והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור. המשטרה פרסמה תיעוד חדש מהאירוע, צפו:

תיעוד: השלכת המלחייה לעבר בנט





לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב, המלחייה פגעה בצווארה של מנהלת סושיאל בצוות של בנט וברגלה של צלמת וידאו מצוותו. עוד צוין בכתב האישום כי "מיד בהמשך לאמור לעיל השליך הנאשם לעבר השולחן כלי זכוכית נוסף דומה למלחייה סמוך לשולחן שבו ישב בנט".

יו"ר מפלגת "ביחד" בנט הגיע ביום חמישי שעבר למסעדה בבני ברק כדי לצלם את אחד מסרטוני ה"פרלמנט" שהוא מפיץ ברשתות החברתיות בשבועות האחרונים. בנט עצמו לא נפגע, ואזרד נעצר במקום.

באחד הדיונים שבהם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של אזרד, נטען כי במהלך חקירתו הוא הצהיר כי "הכול מאת השם" ואף אמר: "בנט שרמוטה". נציג המשטרה הגדיר את האירוע כ"ניסיון פגיעה בדמות ציבורית", בתקופה נפיצה, וטען למסוכנות משמעותית של אזרד.

המלחייה שהושלכה לעבר בנט ( צילום: דוברות המשטרה )

בין הנוכחים במקום היה פעיל הימין מרדכי דוד, שגם תועד צועק לעבר בנט דברים. בנט השיב לו: "מציע לך להתגייס מהר, כי מהרגע שאני ראש ממשלה אתה לא תקבל שקל מהמדינה".