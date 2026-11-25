לאורך השנים הובלתי לא מעט מחאות נגד אלימות כלפי נשים. אני, המגפון שלי וחברות טובות ומסורות יצאנו יחד לרחובות מתוך הבנה שאף אחת מאיתנו אינה חסינה, ושיותר מדי מאיתנו נפגעו וממשיכות להיפגע. צעקנו, הנפנו שלטים, דרשנו שהמדינה תיקח אחריות. היינו שם כי לא יכולנו לשתוק.

אבל כשאני מסתכלת היום על התמונות מאותן הפגנות, על הכותרות שממשיכות להתפרסם ועל הקמפיינים החשובים שעולים מדי שנה לקראת 25 בנובמבר, יש משהו שמציק לי. איך קרה שגם האחריות להיאבק באלימות נגד נשים מוטלת, כמעט באופן בלעדי, על כתפיהן של הנשים עצמן?

בכל שנה אנחנו שוב קוראות לנשים לזהות את סימני האזהרה, לבקש עזרה, לא לשתוק. אלה מסרים חשובים, לעיתים מצילי חיים. אבל מה עם כל היתר? מה עם הגברים, החברים, השכנים, בני המשפחה, העמיתים לעבודה? ומה עם המדינה? האם גם הם רואים בבעיה הזאת בעיה שלהם?

29 נשים נרצחו בישראל מתחילת השנה, 21 מהן על רקע מגדרי, לפי נתוני שדולת הנשים. לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלה על שם אחותה שנרצחה, שותפה לדרך ומודל לחיקוי עבורי, מתייחסת לאלימות הזאת כאל טרור. ואני חושבת על ההשוואה הזאת לא מעט. אנחנו יודעים להתגייס מול איומים ביטחוניים, לדרוש טיפול, מניעה והגנה. אבל כשמדובר באלימות נגד נשים, נדמה שהאחריות הציבורית מתפוגגת מהר מדי.

אפילו השפה שלנו מספרת את הסיפור. "אישה נרצחה", מודיעות הכותרות. עוד אישה, ועוד אישה. בניגוד לסוגי טרור אחרים, בטרור המגדרי התרגלנו לשמוע הרבה על הקורבן ומעט מדי על מי שפגע בה. כאילו האלימות היא דבר שפשוט קורה לנשים, ולא מעשה שמישהו אחראי לו.

( צילום: אליה בן-הרוש פרטוש )

הקושי שלנו כחברה לקחת אחריות אינו ייחודי לאלימות נגד נשים. יש לנו נטייה לחלק את האלימות בחברה הישראלית לקטגוריות: "אלימות בחברה הערבית", "אלימות במשפחה", "אלימות נגד נשים". לכל אחת מהתופעות האלה מאפיינים משלה ודרכי התמודדות שונות. אבל לפעמים נדמה שהחלוקה הזאת מאפשרת לנו גם להרחיק את הבעיה מעצמנו.

כ-210 בני אדם קיפחו את חייהם מתחילת השנה בנסיבות של פשיעה ואלימות בחברה הערבית. זה לא משבר של החברה הערבית בלבד, כפי שאלימות נגד נשים אינה בעיה של נשים בלבד. זו המציאות של החברה הישראלית, המציאות שכולנו חיים וחיות בתוכה. אבל טבע האדם הוא להדחיק, להרחיק את כל מה שכואב או מפחיד. וברגע שאנחנו מתייחסים לאלימות שפוגעת בקבוצת אוכלוסייה מסוימת כאל בעיה ששייכת רק לאותה קבוצה, אנחנו מאפשרים לעצמנו להישאר מחוץ למאבק.

ופה חשוב לי להבחין בין שני דברים שלעיתים קרובות מתערבבים: האחריות שלנו לפעול למען עצמנו ולמען אחרים, והאחריות למצב הקיים ולתיקון שנדרש.

אני מאמינה בנשים ובגברים שלוקחים אחריות ולא מחכים למושיע שיבוא. לאורך השנים בחרתי לצאת לרחובות, למחות, לדרוש ולפעול כשנתקלתי בחוסר צדק. היום אני גאה לעמוד בראש ארגון שחרט על דגלו מנהיגות נשית, ושלא מחכה שייתנו לנשים את הבמה או את המקום ליד השולחן, אלא מעניק להן כלים לתפוס את מקומן, לדרוש וליצור לעצמן את החיים שהן יודעות שמגיעים להן.

אבל העובדה שאנחנו יכולות וצריכות לפעול לשינוי המציאות לא אומרת שאנחנו אחראיות לכך שהיא נוצרה, ובוודאי לא אומרת שאנחנו צריכות לתקן אותה לבד. גם אישה מוכשרת, נחושה ובעלת ביטחון עצמי לא יכולה להסיר לבדה את כל החסמים שעומדים בדרכה. גם למעסיקים, למנהלים ולמקבלי ההחלטות יש אחריות ליצור הזדמנויות שוויוניות יותר.

וכשמדובר באלימות, ההבחנה הזאת חשובה אפילו יותר. אישה שחווה אלימות אינה אחראית לפגיעה בה. האחריות היא של מי שפוגע, נקודה. הסביבה שלה אינה יכולה להסתפק בציפייה ממנה לזהות את הסכנה, לבקש עזרה ולפעול לבדה. יש לנו אחריות משותפת ליצור מציאות שבה היא מוגנת, שבה יש מי שרואה, מקשיב ופועל, ושבה המדינה ממלאת את חובתה להגן עליה.

לכן, ביום הזה, אני רוצה לפנות דווקא למי שלא תמיד רואים את עצמם חלק מהמאבק.

לגברים שסביבנו: אל תחכו שנשים יזמינו אתכם. זה גם המאבק שלכם. השמיעו קול, הצטרפו למחאות ואל תעברו בשתיקה על התנהגויות פוגעניות, גם כשהן מגיעות מחברים שלכם. לחברים, לשכנים ולבני המשפחה: אל תתעלמו מסימני אזהרה. גלו ערנות, הקשיבו, התייעצו עם גורמי מקצוע ופעלו באופן שלא יסכן את מי שנפגעת. למעסיקים ולמנהלים: אל תאפשרו לתרבות של שליטה, השפלה והטרדה להתקיים במקומות העבודה שלכם. ומהמדינה אני מצפה להרבה יותר מהצהרות הזדהות: לתקציבים, לחינוך, למניעה, לאכיפה ולהגנה אפקטיבית.

ובעיקר, הגיע הזמן.

הגיע הזמן שנפסיק להתייחס לביטחונן ולחירותן של נשים כאל עניין מגזרי. אנחנו לא מגזר. אנחנו מחצית מהאוכלוסייה.

הגיע הזמן שנפסיק לחשוב על 25 בנובמבר כעל יום של נשים. לא מפני שהאלימות אינה מופנית כלפי נשים, אלא מפני שהאחריות למגר אותה חלה על כולנו.

אני לא מתחרטת על אף רגע שבו הרמתי את הקול, ואמשיך להאמין בכוחן של נשים להשמיע את קולן ולהוביל שינוי. אבל אני רוצה לחיות בחברה שבה הקול הזה לא נשאר לבדו. שבה גם גברים, מנהיגים, מעסיקים, אנשי חינוך ואזרחים מן השורה רואים במאבק הזה אחריות שלהם ופועלים בהתאם.

המאבק באלימות נגד נשים לא צריך להיות פחות של נשים. הוא חייב להיות הרבה יותר של כולנו.